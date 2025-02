Os cientistas identificados por uma ligação potencial entre alterações genéticas e relógios epigenéticos derramaram nova luz na maquinaria após o envelhecimento biológico. A descoberta pode remodelar ao envelhecimento que deveria ser medida. O estudo explora as mudanças no DNA que se acumula ao longo do tempo podem ser alterações epigenéticas diretamente autorizadas, que frequentemente usadas para estimar a idade biológica. Os pesquisadores examinaram essas conexões em detalhes, com a intenção de determinar se esses processos impulsionam o envelhecimento ou a maneira de refletir. Outras descobertas sugerem que existe uma relação mais alta entre essas alterações genéticas, o que pode ter um efeito significativo na pesquisa de longevidade.

Mudanças genéticas e epigenéticas no envelhecimento

De acordo com estudar Publicado na natureza do envelhecimento em 13 de janeiro, a correlação foi observada entre mudanças genéticas aleatórias e modificações epigenéticas que contribuem com o envelhecimento biológico. Alterações no DNA, qual dos erros de replica celular, fatores ambientais e o declínio gradual dos mecanismos de reparo, desde que a doença relacionada à idade seja o câncer e a neurodegeneração. No entanto, essas mudanças apenas não estão em desenvolvimento totalmente envelhecido.

Alterações epigenéticas que regulam a operação do gene sem alterações nas séries de DNA, amplamente estudadas usando “relógios epigenéticos”. Esses relógios rastreiam marketing específico de DNA para estimar a idade biológica. O estudo sugere que muda os marcadores de influências e, novamente, as modificações epigenéticas podem afetar os padrões de mudança. Essa relação bidirecional levantou novas questões sobre se as alterações epigenéticas são apenas sintomas de envelhecimento ou participantes ativos no processo.

Descobertas científicas

Dr. Steven Cummings, diretor executivo do Centro de Coordenadas de São Francisco na Universidade da Califórnia, São Francisco, assíduo Para viver o conhecimento, que forte em mutações de DNA e marketing epigenético e identificado. De acordo com o estudo, indica que alterações em locais de DNA específicos resultam em uma alteração epigenética distinta, levando aos efeitos em cascata contra o genoma.

O professor Trey Ideker Out University of California, San Diego, acrescentou que uma perda significativa de metilação do DNA observada para mudar as áreas, enquanto cercada por áreas exibindo maior metilação. Este formulário é estendido a milhares de pares de bases, alteração ultra original, embora o mecanismo preciso permaneça incerto. A pesquisa é determinar se a pesquisa triggerética muda para uma outra alteração e voltas epigenéticas.

Implicações para o envelhecimento da pesquisa

Nos resultados sugerem que as mudanças genéticas e epigenéticas são um processo subjacente que permanece pervertido. Dr. Cummings propôs que o DNA poderia ser o envelhecimento principal do acionamento quando as alterações epigenéticas para refletir esse processo e não o caso. Se fosse confirmado, isso apresentaria um desafio significativo à pesquisa antienvelhecimento que muda muda para um pouco mais complexa do que a modificação do marketing epigenético.

Os especialistas são que são necessários estudos adicionais para validar essas conclusões, especialmente em tecidos não cancromatos. Os dados utilizados no estudo são especialmente dos pacientes com câncer, tornando necessário examinar se os mesmos padrões estão em homens saudáveis. Estudos longitudinais rastreando mudanças genéticas e epigenéticas no tempo podem fornecer uma imagem clara de seu relacionamento com o envelhecimento.

Investigação adicional pode incluir os experimentos de laboratório, onde as alterações específicas induzidas nas células para manter a observância de modificações epigenéticas subsequentes. Essas idéias podem ajudar a refinar o uso de relógios epigenéticos e liderar um entendimento mais abrangente do envelhecimento aos níveis moleculares.