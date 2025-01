Mudanças na faixa de impostos do IRS para 2025 podem ser uma vitória para seu salário

Agora que estamos em 2025, o Categorias de imposto de renda atualizadas da Receita Federal e deduções padrão mais elevadas entraram em vigor. Dependendo do seu nível de renda, essas mudanças podem colocar mais dinheiro em seu contracheque ou melhorar sua declaração de imposto de renda no próximo ano.

Se você estiver em uma faixa de impostos mais baixa este ano, pagará uma taxa de imposto mais baixa, o que pode aumentar ligeiramente a quantidade de dinheiro que você leva para casa a cada período de pagamento. Uma dedução padrão mais elevada também pode ajudar a reduzir sua conta fiscal ou aumentar sua renda, em alguns casos.

É normal que o IRS faça alterações no código tributário todos os anos para contabilizar a inflação. Isso ajuda a prevenir “aumento da faixa de impostos“, o que poderia empurrá-lo para uma faixa de impostos mais alta, mesmo que a inflação esteja afetando seus salários.

Essas novas alterações fiscais entraram em vigor em 1º de janeiro. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as faixas de imposto de renda do próximo ano, o aumento da dedução padrão e como as mudanças fiscais podem afetar seu dinheiro.

Como as mudanças no código tributário afetam seu salário

Quando o IRS aumenta as faixas de imposto de renda federal, você pode cair em uma faixa de imposto diferente da do ano anterior, mesmo que sua renda tenha permanecido a mesma.

Por exemplo, se você ganhou US$ 48.000 no ano passado, caiu na faixa de imposto de 22%. Mas se o seu rendimento permanecer no mesmo nível durante 2025, cairá para o nível de 12%. Isso significa que você pagará menos impostos federais e terá menos dinheiro retirado do seu salário.

No entanto, se você ganhar mais em 2025 do que em 2024, o valor que seu salário aumentou determinará onde você cairá. Você ainda pode cair em uma faixa de impostos mais baixa ou na mesma faixa de impostos. Em alguns casos, a faixa e a taxa de imposto podem aumentar.

Faixas de imposto de renda de 2025

Sua faixa de imposto de renda federal ajuda a determinar quanto você pagará em impostos em um determinado ano fiscal, excluindo a dedução padrão ou quaisquer deduções fiscais discriminadas.

Suportes de imposto de renda de 2025 para contribuintes únicos Lucro tributável taxa de imposto federal $ 11.925 ou menos 10% US$ 11.926 a US$ 48.475 $ 1.192,50 mais 12% da renda de $ 11.925 US$ 48.476 a US$ 103.350 $ 5.578,50 mais 22% da renda de $ 48.475 US$ 103.351 a US$ 197.300 $ 17.651 mais 24% da renda de $ 103.350 US$ 197.301 a US$ 250.525 $ 40.199 mais 32% da renda acima de $ 197.300 US$ 250.526 a US$ 626.350 $ 57.231 mais 35% da renda acima de $ 250.525 US$ 626.351 ou mais $ 609.350 $ 188.769,75 mais 37% da renda acima de $ 626.350

Suportes de imposto de renda de 2025 para arquivadores casados ​​que entram com pedido conjunto Lucro tributável taxa de imposto federal $ 23.850 ou menos 10% US$ 23.851 a US$ 96.950 $ 2.385 mais 12% da renda sobre $ 23.850 US$ 96.951 a US$ 206.700 $ 11.157 mais 22% da renda acima de $ 96.950 US$ 206.701 a US$ 394.600 $ 35.302 mais 24% da renda acima de $ 206.700 US$ 394.601 a US$ 501.050 $ 80.398 mais 32% da renda de $ 394.600 US$ 501.051 a US$ 751.600 $ 114.462 mais 35% da renda acima de $ 501.050 US$ 751.601 ou mais $ 202.154,50 mais 37% da renda acima de $ 751.600

Suportes de imposto de renda de 2025 para chefes de família Lucro tributável taxa de imposto federal $ 17.000 ou menos 10% US$ 17.001 a US$ 64.850 $ 1.700 mais 12% da renda acima de $ 17.000 US$ 64.851 a US$ 103.350 $ 7.442 mais 22% da renda acima de $ 64.850 US$ 103.351 a US$ 197.300 $ 15.912 mais 24% da renda de $ 103.350 US$ 197.301 a US$ 250.500 $ 38.460 mais 32% da renda de $ 197.300 US$ 250.501 a US$ 626.350 $ 55.484 mais 35% da renda acima de $ 250.500 US$ 626.351 ou mais $ 187.031,50 mais 37% da renda acima de $ 626.350

Dedução padrão 2025

Para 2025, a dedução fiscal padrão para declarantes solteiros foi aumentada para US$ 15.000, um aumento de US$ 400 em relação a 2024. Para aqueles casados ​​e que declaram em conjunto, a dedução padrão foi aumentada para US$ 30.000, um aumento de US$ 800 em relação ao ano anterior.

Dedução padrão do IRS Estado civil para efeitos de declaração 2024 2025 Solteiro ou casado, arquivando separadamente US$ 14.600 US$ 15.000 Casado, arquivando em conjunto US$ 29.200 US$ 30.000 chefe de família US$ 21.900 US$ 22.500

A maioria dos contribuintes com declarações fiscais simples reivindica a dedução padrão, o que reduz o seu rendimento tributável. Se você recebe seu salário apenas de um empregador como funcionário W-2, a dedução padrão costuma ser a melhor maneira de maximizar sua restituição de imposto. Se você trabalha por conta própria ou tem deduções específicas que gostaria de reivindicar, você irá detalhar suas deduções.

Outras mudanças fiscais de 2025 que podem ajudá-lo

Outras mudanças fiscais ocorrerão no próximo ano e poderão colocar mais dinheiro em seu salário. Se recolher a Segurança Social, receberá um Ajuste de 2,5% pelo custo de vida em 2025. O crédito de imposto de renda ganho também aumentou para US$ 8.046 para contribuintes com três ou mais filhos qualificados.

Eles também aumentaram a exclusão de rendimentos auferidos no exterior, a exclusão do crédito do imposto sobre heranças, a exclusão de doações anuais e o crédito de adoção.

