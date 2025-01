Muita vitamina B6 pode ser tóxica. Aqui está o que você precisa saber.

Nas últimas semanas, Os relatórios circularam Sobre reações graves em pessoas que assumiram suplementos de vitamina B6.

O envenenamento da vitamina B6 pode prejudicar os nervos e causar sintomas, incluindo dormência, formigamento e até dificuldades em caminhar e se mover.





Em alguns casos, as pessoas afetadas Eu não sabia que o produto continha Qualquer vitamina B6.





Então, o que é a vitamina B6, onde é encontrada e quanto é demais? Aqui está o que você precisa saber sobre esse nutriente essencial.





O que é vitamina B6?

A vitamina B6 (também conhecida como piridoxina) é um grupo de seis compostos que compartilham uma estrutura química semelhante.





É um nutriente essencial, o que significa que precisamos dele para funções normais do corpo, mas não podemos produzi -lo.





Adultos de 19 a 50 anos Precisa de 1,3 mg de vitamina B6 por dia. A dose recomendada é menor para adolescentes e crianças e mais alta por 51 anos e mais de 1,7 mg para homens e 1,5 mg para mulheres) e pessoas que estão amamentando ou grávidas (1,9 mg).





A maioria de nós fica Isso em nossa dieta – em grande parte de produtos de origem animal, incluindo carne, laticínios e ovos.





A vitamina também está disponível em uma variedade de diferentes alimentos vegetais, incluindo espinafre, couve, banana e batata, portanto a deficiência cruMesmo para vegetarianos e veganos.





A vitamina B6 que consumimos na dieta é inativa, o que significa que o corpo não pode usá -lo. Para ativar B6, o fígado o transforma em um composto chamado piridoxal-5′-fosfato (PLP).





Nesta forma, a vitamina B6 ajuda o corpo com mais de 140 funções celulares, incluindo a construção e a decomposição das proteínas, a produção de glóbulos vermelhos, a regulação do açúcar no sangue e o apoio da função cerebral.





A vitamina B6 é importante para saúde geral e também foi associado a uma redução Câncer risco e inflamação.





Embora esteja facilmente disponível na dieta, a vitamina B6 também é amplamente incluída em vários suplementos, multivitaminas e outros produtos, como Berocca e bebidas energéticas.

Devemos nos preocupar com a toxicidade?

A toxicidade da vitamina B6 é extremamente rara. Ele Quase nunca ocorre apenas da ingestão de alimentosA menos que haja distúrbios genéticos ou uma doença que interrompa a absorção de nutrientes (como doença celíaca).





De fato, as oito vitaminas do grupo B são solúveis em água. Se você consumir mais vitamina do que o seu corpo, ele pode ser excretado de maneira fácil e segura em sua urina.





No entanto, em alguns casos raros, Vitamina B6 excessiva Acumula no sangue, resultando em uma condição chamada neuropatia periférica. Ainda não sabemos por que isso acontece em algumas pessoas, mas não em outras.





Neuropatia periférica ocorre quando os nervos sensoriais – Pessoas fora do cérebro e da medula espinhal que enviam informações para o sistema nervoso central – são danificadas e incapazes de operar. Isso pode ser causado por uma ampla gama de doenças (e é a mais conhecida no diabetes tipo 2).





Os sintomas mais comuns são dormência e formigamento, embora, em alguns casos, os pacientes possam sofrer dificuldades de equilíbrio ou caminhada.





Não sabemos exatamente como o excesso de vitamina B6 causa neuropatia periférica, mas achamos que isso Interferir na maneira como o neurotransmissor GABA Envie sinais para nervos sensoriais.





A vitamina B6 pode causar danos permanentes aos nervos. Estudos mostraram Os sintomas melhoraram quando a pessoa parou de tomar o suplemento, embora não tenha sido completamente resolvida.





O que é considerado excessivo? E isso mudou?

Toxicidade geralmente ocorre Somente quando as pessoas tomam suplementos com altas doses de B6.





Até 2022, apenas produtos com mais de 50 mg de vitamina B6 deveriam mostrar um aviso sobre a neuropatia periférica. Mas o A administração de produtos terapêuticos reduziu isso E agora requer qualquer produto que contenha mais de 10 mg de vitamina B6 para usar um aviso.





A administração de mercadorias terapêuticas também reduziu pela metade o limite superior diário de vitamina B6 que um produto pode fornecer – de 200 mg para 100 mg.





Essas mudanças seguiram um exame de administração, depois de receber 32 relatórios de neuropatia periférica de pessoas que tomam suplementos. Dois termos dessas pessoas tomaram menos de 50 mg de vitamina B6.





O A administração de produtos terapêuticos reconhece O risco varia entre indivíduos e muitos são desconhecidos. Seu exame não pôde identificar uma dose mínima, duração do uso ou fatores de risco do paciente.

⚠️ Neuropatia periférica com vitamina B6 adicional (piridoxina) ⚠️ O TGA reforçou os requisitos de rotulagem para que os produtos contendo doses diárias de mais de 10 mg de vitamina B6 devem levar um aviso sobre a neuropatia periférica. Saiba mais: pic.twitter.com/bynifwk2sg – TGA Austrália (@tganavau) 5 de outubro de 2022

Mas eu pensei que as vitaminas B eram boas para mim?

Muito de qualquer coisa pode causar problemas.





As diretrizes atualizadas devem reduzir consideravelmente o risco de toxicidade. Eles também tornam os consumidores mais conscientes dos produtos e riscos B6.





A administração de bens terapêuticos continuará monitorando as evidências e revisando as diretrizes, se necessário.





Embora a toxicidade da vitamina B6 permaneça muito rara, ainda existem muitas perguntas sobre as razões pelas quais algumas pessoas recebem neuropatia periférica com suplementos de dose mais baixa.





Pode ser que alguns commoiros específicos de vitamina B tenham um efeito mais forte, ou que algumas pessoas possam ter vulnerabilidades ou doenças genéticas que as colocam mais em risco.





Então, o que devo fazer?

A maioria das pessoas não precisa procurar ativamente a vitamina B6 em suplementos.





No entanto, muitos relatórios para a administração de produtos terapêuticos foram adicionados à vitamina B6 a suplementos rotulados como magnésio ou zinco – e alguns não sabiam que o consumiram.





É importante verificar sempre o rótulo se você tomar um novo medicamento ou um novo complemento, especialmente se ele não tiver sido explicitamente prescrito por um profissional de saúde.





Seja particularmente cuidadoso se você tomar vários suplementos. Embora seja improvável que uma multivitamina cause um problema, adicionar um suplemento de magnésio para cólicas ou um suplemento de zinco para os sintomas do resfriado e a gripe pode causar uma dose excessiva de vitamina B6 ao longo do tempo e aumentar seu risco.





Acima de tudo, preste atenção aos sintomas que podem indicar neuropatia periférica, como pinos e agulhas, dormência ou dor nos pés ou mãos, se você mudar ou adicionar um adicional.

Mais importante, se você precisar de conselhos, converse com seu médico, nutricionista ou farmacêutico.

Vasso ApostolopoulosProfessor Distinto, Professor de Imunologia, Universidade RMIT E Jack FeehanPesquisa de Pesquisa de Vice-Chanceladores Sênior em Imunologia, Universidade RMIT

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.