Na aprovação, a pesquisa de chatgpt está lá. Mas ele pode realmente substituir um especialista humano?

Openai’s ‘Pesquisa profundaé a mais recente ferramenta de inteligência artificial (IA) fazer ondas E prometa fazer em alguns minutos, o que levaria horas para terminar um especialista humano.

Agrupado como uma funcionalidade no Chatgpt Pro e comercializado Como assistente de pesquisa que pode corresponder a um analista treinado, ele está olhando de forma independente na Web, compila fontes e fornece relacionamentos estruturados. Ele até marca 26,6% no último exame da humanidade (HLE), uma referência de IA difícil, saída Muitos modelos.





Mas, em uma profunda profundidade, não depende inteiramente da mídia. Embora ele produz relacionamentos educados, ele também tem falhas graves. De acordo com jornalistas Quem tentouNa aprovação, a pesquisa pode perder os principais detalhes, lutar contra informações recentes e às vezes inventar os fatos.

O Openai aponta isso durante a lista de limites de sua ferramenta. A empresa também diz isso “Às vezes, pode alucinar fatos nas respostas ou fazer inferências incorretas, embora uma taxa significativamente menor do que os modelos de ChatGPT existentes, de acordo com avaliações internas”.





Não é de surpreender que dados não confiáveis ​​possam escorregar, porque os modelos de IA não “sabem” as coisas da mesma maneira que os humanos.





A idéia de um “analista de pesquisa” da IA ​​também levanta uma série de perguntas. Uma máquina – como poderosa – realmente substitui um especialista treinado? Quais seriam as implicações para o trabalho do conhecimento? E a IA realmente nos ajuda a pensar melhor, ou o fato de deixar de pensar completamente?





O que é “pesquisa profunda” e quem é?

Comercializado com profissionais de finanças, ciências, políticas, direito e engenharia, bem como acadêmicos, jornalistas e estrategistas comerciais, em pesquisas de profundidade são a última “” “experiência da agência“O Openai foi implantado no chatppt. Ele promete levantar a pesquisa em alguns minutos.





Atualmente, a pesquisa aprofundada está disponível apenas para usuários do ChatGpt Pro nos Estados Unidos, a um custo de US $ 200 por mês. Openai disse Ele ocorrerá para mais usuários, equipes e negócios nos próximos meses, com uma versão mais lucrativa planejada para o futuro.





Ao contrário de um chatbot padrão que fornece respostas rápidas, a pesquisa profunda segue um processo em várias etapas para produzir um relatório estruturado:

O usuário envia uma solicitação. Isso pode ser uma espécie de análise de mercado para um resumo dos casos legais. AI esclarece a tarefa. Ele pode fazer perguntas a seguir para refinar o escopo da pesquisa. O agente está procurando a web. Ele navega independentemente centenas de fontes, incluindo artigos de imprensa, artigos de pesquisa e bancos de dados on -line. Ele sintetiza seus resultados. A IA extrai os pontos -chave, os organiza em um relatório estruturado e cita suas fontes. O relatório final é entregue. Em cinco a 30 minutos, o usuário recebe um documento de várias páginas – potencialmente até uma tese no nível de doutorado – Resuma os resultados.

À primeira vista, parece uma ferramenta de sonho para os trabalhadores do conhecimento. Um exame mais aprofundado revela limitações significativas.





Bastante cedo testes tem lacunas expostas:

Falta contexto. A IA pode resumir, mas não entende completamente o que é importante.

Ele ignora novos desenvolvimentos. Ele perdeu grandes decisões legais e atualizações científicas.

Faz as coisas. Como outros modelos de IA, ele pode gerar informações falsas com confiança.

Ele não pode dizer o fato da ficção. Ele não distingue fontes que autorizam aqueles não confiáveis.

Embora a Optai afirme que sua ferramenta compete com analistas humanos, a IA não tem inevitavelmente o julgamento, o exame e a experiência que tornam uma boa pesquisa preciosa.





O que ai não pode substituir

O ChatGPT não é a única ferramenta de IA que pode percorrer a Web e produzir relacionamentos com apenas alguns avisos. Em particular, um simples 24 horas após o OpenAi lançadoO Hugging Face publicou uma versão de código aberto gratuito e que quase corresponde ao seu desempenho.





O maior risco de pesquisa em profundidade e outras ferramentas de IA comercializadas para pesquisas no nível do homem é a ilusão de que a IA pode substituir o pensamento humano. A IA pode resumir as informações, mas não pode questionar suas próprias hipóteses, destacar as deficiências do conhecimento, pensar de maneira criativa ou entender diferentes perspectivas.

E os resumos gerados pela IA não correspondem a profundidade de um qualificado pesquisador humano.





Qualquer agente da IA, qualquer que seja a velocidade, é sempre apenas uma ferramenta, não uma substituição da inteligência humana. Para os trabalhadores do conhecimento, é mais importante do que nunca investir em habilidades que a IA não pode se reproduzir: pensamento crítico, verificação de fatos, em especialização e criatividade.





Se você deseja usar ferramentas de pesquisa de IA, existem maneiras de fazê -lo de maneira responsável. O uso pensativo da IA ​​pode melhorar a pesquisa sem sacrificar a precisão ou profundidade. Você pode usar a IA para obter eficiência, como o resumo dos documentos, mas manter o julgamento humano para tomar decisões.





Sempre verifique as fontes porque as citações geradas pela IA podem ser enganosas. Não confie nas conclusões cegamente, mas aplique pensamento crítico e verifique as informações com fontes de renome. Para questões altas – como saúde,, justiça E democracia – Complete os resultados da IA ​​com contribuição de especialistas.

Apesar de um marketing prolífico que tenta nos dizer o contrário, o gerador ainda tem muitas limitações. Os seres humanos que podem sintetizar criativamente as informações, questionar hipóteses e pensar criticamente – a IA ainda não pode substituí -las.

Raffaele de CirielloProfessor em Sistemas de Informação Comercial, Universidade de Sydney

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.