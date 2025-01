Nada provoca as próximas câmeras traseiras duplas do smartphone, design transparente

Nada foi anunciado para lançar vários novos smartphones que nos próximos meses serão o dispositivo principal como uma continuação do Nothing Phone 2. Como parte dos planos, o fabricante de equipamento original (OEM) com sede no Reino Unido mais uma vez provocou a chegada de o produto através de seu identificador de mídia social, que pode muito bem ser o próximo Smartphone. Parece ter uma unidade de câmera traseira dupla e um design transparente, este último associado à empresa nos últimos anos.

Nenhum smartphone provocado

Por muitos notícias no X (anteriormente Twitter), Nihil compartilhou vários esboços de design do que parece ser um gatilho junto com o texto “WIP”, que seria um acrônimo para trabalho em andamento. O primeiro esboço mostra parcialmente o telefone com um painel traseiro transparente com parafusos no lugar.

O diagrama a seguir tem dois círculos em forma de estrutura horizontal em forma de pilha, semelhante à unidade de câmera de qualquer modelo do Phone 2a. Isto sugere que este componente pode ser transferido para as câmeras traseiras do telefone. No entanto, ele não revelou a contracapa completa, então ainda não se sabe se o dispositivo receberá a interface Glyph exclusiva da empresa.

Este desenvolvimento ocorre um dia depois de a empresa desenvolver outra teoria dos próximos trabalhos com a imagem do Pokémon Arcano. Embora não contenha nenhuma descrição, especula-se que seja um telefone nó a zero 3, com relatos anteriores de que o dispositivo carregará o codinome Arcanine.

Um e-mail vazado recentemente, supostamente enviado pelo CEO da Nihilo, Carl Pei, mencionou os planos da Nihilo para 2025, que incluem “marcos” de lançamento. Em seguida, o monitor da empresa também confirmou a venda do telefone carro-chefe e ele pode, na verdade, ser conhecido como Zero Phone 3. O dispositivo está previsto para o primeiro trimestre de 2025 como o sucessor do Zero Zero 2. A proporção é considerada. o primeiro passo para oferecer uma plataforma alimentada por IA e isso poderia ser feito através de inovações revolucionárias em termos de interface de usuário.