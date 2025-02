Não, Elon Musk não terminou o programa gratuito para a apresentação de impostos diretos, por enquanto

Elon Musk causou alvoroço nesta semana, quando afirmou que o escritório responsável pelo programa de apresentação de declarações de impostos diretos.

Musk, CEO da Tesla e SpaceX, entre outras empresas, tornou -se um consultor próximo ao presidente Donald Trump, que nomeou o empregador para direcionar o departamento de eficiência do governo, ou Doge, uma organização livre focada na redução de programas federais e gastos. Trazendo para sua plataforma X (anteriormente Twitter) na segunda -feira à noite, Musk respondeu a uma publicação de um influenciador direito, tocando o programa de arquivos diretos, afirmando que ele havia terminado.

“Esse grupo foi eliminado”, Musk escreveu, Sem elaboração.

A possível interrupção da tributação, entre muitos outros programas federais, ocorre e os americanos estão direcionando sua atenção para os assuntos fiscais. O IRS começou a aceitar declarações fiscais em 27 de janeiro e continuará aceitando -as durante o tradicional 15 de abril para a maioria dos arquivadores.

O que quer que almíscar e doge possam estar fazendo, o arquivo direto permanece disponível através de seus Site oficial do IRS Para os residentes dos 25 estados onde foi implementado até agora. Embora não esteja claro o que poderia acontecer com o serviço em um futuro próximo, um representante do IRS que responde a uma consulta da CNET disse que as declarações fiscais já enviadas através do arquivo direto serão tratadas como qualquer outra declaração e não serão afetadas sem alteração nas mudanças no programa.

Qual é o arquivo direto?

O IRS implementou o arquivo direto pela primeira vez em 2024 em 12 estados como um serviço que permite que os contribuintes enviem suas declarações anuais diretamente à agência gratuitamente, uma extensão do serviço de arquivo gratuito, porém mais desenvolvido anterior. A declaração de Musk para eliminar o programa levantou preocupação e confusão para muitos, já que o serviço foi bem recebido em geral.

O programa também foi expandido em 2025, com novas características e disponibilidade em 25 estados. Resta saber se estará disponível no final da temporada de impostos.

Os movimentos do governo Trump, incluindo um congelamento indefinido de contratação no IRS, causaram preocupações sobre se a declaração do processo diminuirá este ano, mas essas preocupações parecem ser infundadas no momento.

O arquivo direto desaparecerá?

Falando com a CNET por correspondência por e -mail, Jassen Bowman, um agente registrado do IRS e especialista em todos os impostos, disse que tanto a agência quanto o novo secretário do Tesouro designados por Trump, Scott Best, se comprometeram a manter o programa ao programa menos A temporada de apresentações de 2025. No entanto, dado o estado caótico das coisas neste momento, seu futuro a curto prazo não é claro e pode estar sujeito a tomada de decisão irregular, para que qualquer pessoa interessada em usá -lo este ano deve

“Tudo dito, as coisas se tornaram um pouco imprevisíveis em Washington, então sempre existe a possibilidade de o governo decidir retirar o programa”, escreveu Bowman. “Meu conselho para pessoas que são elegíveis para usar um arquivo direto seria usá -lo, mas monitorar de perto o status de seu retorno à medida que é processado e, é claro, manter cópias de tudo o que apresentaram”.

Como posso usar o arquivo direto seguro este ano?

Sobre se o programa estará presente para o restante da temporada de impostos de 2025, Bowman entrou em mais detalhes sobre as etapas que os contribuintes devem tomar com o arquivo direto se optarem por usá -lo este ano.

“Qualquer pessoa que use um arquivo direto para sua declaração de impostos 2024 deve monitorar de perto o estado da declaração”, explicou Bowman. “O processamento deve levar menos de alguns dias. Além disso, não descarte esses W-2 e outros documentos. Em vez disso, mantenha todos os documentos que você usou para enviar sua declaração e manter uma cópia da declaração de impostos em si, isso é Sempre bons conselhos, mas principalmente agora.