Não há vírgulas românticas aqui. Seus filmes anti-valentina esperando

O Dia dos Namorados é um momento para o romance, um momento para casais em todo o mundo se juntarem e celebrarem seu amor mútuo. Quando se trata de filmes, o V-Dia é a desculpa perfeita para as pessoas ativarem qualquer quantidade de filmes românticos, comédias românticas e o que quer que ofereça ao canal da Hallmark.

Isso é muito bom, mas o que acontece se você não quiser comemorar o Dia dos Namorados? De fato, o que acontece se você é uma das muitas pessoas que fazem todo o possível para evitar o ataque dos doces e rosas do coração do feriado? Estou casado há mais de uma década, e minha esposa e eu desprezamos as férias. Com tantas opções de entretenimento doces da sacarina, é fácil ver como alguns espectadores podem querer evitá -los. Felizmente, streamers como Netflix, Hulu e Shudder têm algumas coisas boas.

Chega com o cotão amoroso. Seja desacoplado ou simplesmente procurando o antídoto para toda essa loucura brega, eu o coberto. Abaixo está uma lista de filmes anti-valentina que podem ser transmitidos neste momento. Tome cuidado; Este resumo está cheio de relacionamentos disfuncionais, vingança e horror. Eu não teria o contrário.

Filmes de Silverwood Ryan Gosling tem sido o protagonista romântico por excelência por um tempo. Esse tipo de classificação é virado na cabeça em Blue Valentine. Estrela sobre Michelle Williams neste filme sobre uma relação de desvendar entre os amantes Dean e Cindy. Um movimento disfuncional e lento é tecido junto com flashbacks dos alegres começos de seu relacionamento. Você quer desgosto? Você entendeu.

Para mim, ele mudou o rosto de filmes de terror quando estreou há uma década. Em vez de apresentar ao público um simples filme de perseguidores, o surto de discurso de David Robert Mitchell apresenta uma excelente performance de Maika Monroe. Isso levanta a idéia da maldição transmissível e infecciosa que persegue incansavelmente suas vítimas. Não vamos estragá -lo, mas o filme combina brilhantemente a desolação do horror de Mumblecore com elementos sobrenaturais e psicológicos.

Netflix A vingança segue os adolescentes marginalizados Eleanor (Maya Hawke) e Drea (Camilla Mendes), que, depois de enfrentar desafios que prejudicam a reputação, decidem se ajudar a obter a recuperação de suas respectivas tentativas. A sátira rápida de ingenuidade pega uma página de títulos de um tipo semelhante, como cabias e garotas malvadas.

Magnolia Fotos Este não é o seu filme típico de vampiros. Deixe o correto seguir a amizade florescente entre duas crianças marginalizadas, Oskar e Eli. Eles formam um vínculo amoroso no meio do cenário brutal do mundo. No entanto, o que Oskar não sabe é que Eli só pode sair à noite. Ela está escondendo um segredo sombrio que pode estar conectado a muitos assassinatos que aconteceram em seu bairro. Isso é um fator decisivo?

Captura da tela Aaron Pruner/CNET A posse é um daqueles filmes que é difícil de descrever. Em essência, é infidelidade e ciúme; É um casamento que desmorona. Mas tire essa camada, e você encontrará uma história complexa que oscila no horror do corpo. Está cheio de imagens e temas perturbadores e, quando tudo for dito e feito, isso o deixará emocionalmente mudado.

Recursos de foco Carey Mulligan oferece uma performance chocante como Cassie, uma jovem responsável por honrar sua amiga falecida, Nina, causou estragos na vida dos vários homens que a abusaram. Bo Burnham, Max Greenfield, Alison Brie e Adam Brody também estrelam.

Filmes Spectervision/Rlje A vingança permeia todos os cantos da escapada ultraviolente de panos cosmáticos. O filme de 2018 é estrelado por Nicolas Cage como um vermelho, um homem em uma missão de vingança após um culto cultivado, Mandy (Amanda Riseborough). O que acontece é um magnífico e alterar a mente, através do inferno emocional, enquanto o vermelho demolia todas as pessoas envolvidas com a morte.

Captura da tela Aaron Pruner/CNET A atração fatal levou o gênero de suspense a novos patamares quando chegou aos cinemas em 1987. Michael Douglas e Glenn Close Star no filme como Dan e Alex, dois amantes envolvidos em uma aventura que persegue Dan quando ele tenta cortar laços Acontece que Alex tem alguns sérios problemas de apego: esse coelho de coelho nunca teve chance.

Captura da tela Aaron Pruner/CNET Matar o marido nunca foi tão … tocando os dedos dos pés. A comédia criminosa que venceu o Oscar de Rob Marshall leva o musical bem -sucedido da Broadway para a tela prateada. Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere e Queen Latifah nos levam de volta à década de 1920 para um bom momento escuro.