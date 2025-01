Não ignore estas 10 dicas de segurança de Wi-Fi

Se você está organizando uma festa e espera muitos convidados, sua prioridade provavelmente é garantir que haja comida e bebida suficiente para todos. Mas você já considerou quantos dispositivos desconhecidos entrarão na sua rede Wi-Fi? Se esses dispositivos estiverem infectados com malware ou se algum de seus convidados baixar acidentalmente um vírus enquanto estiver conectado à sua rede principal, sua segurança poderá ser comprometida.

Depois que alguém mal intencionado obtém acesso à sua rede, ele pode acessar e controlar qualquer um dos seus dispositivos conectados, instalar malware e espionar dados confidenciais, como números de cartão de crédito e imagens de câmeras ao vivo.

Uma rede doméstica segura ajudará a reduzir o risco de ser hackeado e de alguém acessar suas informações confidenciais. Ele também impedirá a entrada de usuários e dispositivos indesejados ou não autorizados que possam tornar sua conexão mais lenta ou tirar proveito do serviço de Internet pelo qual você paga.

Abaixo você encontrará 10 etapas rápidas e fáceis para proteger sua rede doméstica. Alguns são mais eficazes do que outros para manter os hackers e aproveitadores afastados, mas todos são úteis à sua maneira.

É importante notar que nada pode garantir segurança absoluta contra tentativas de hacking. Essas dicas apenas tornam muito mais difícil que alguém comprometa sua rede e seus dados. (Para obter mais dicas sobre Wi-Fi, confira como saber se o seu ISP está limitando seu Wi-Fi e nossas dicas sobre como acelerar sua conexão Wi-Fi.)

Dicas para proteger sua rede Wi-Fi em casa

Estes são os princípios básicos para proteger sua rede Wi-Fi doméstica. Continue lendo para saber mais sobre cada um dos itens a seguir.

Coloque seu roteador em um local central.

Crie uma senha de Wi-Fi forte e altere-a com frequência.

Altere as credenciais de login padrão do roteador.

Ative o firewall e a criptografia Wi-Fi.

Crie uma rede de convidados.

Use uma VPN.

Mantenha seu roteador e dispositivos atualizados.

Desative o acesso remoto ao roteador.

Verifique os dispositivos conectados.

Atualize para um roteador WPA3.

1. Coloque seu roteador em um local central

A segurança de rede forte começa com uma configuração otimizada. Se possível, coloque o roteador próximo ao centro da sua casa. Os roteadores enviam sinais sem fio em todas as direções, portanto, colocar estrategicamente o roteador em um local central ajudará a manter a conexão dentro dos limites da sua casa. Como bônus, provavelmente também fornecerá a melhor qualidade de conexão.

Por exemplo, se você tiver Internet em um apartamento onde os vizinhos estão imediatamente à sua esquerda e à sua direita, colocar o roteador próximo a uma parede compartilhada pode enviar-lhes um sinal forte e atraente. Um bom roteador pode transmitir sinais na porta ao lado ou do outro lado da rua, mesmo se você não estiver em um apartamento. Colocar seu roteador em um local central reduz a distância que esses sinais viajam de sua casa. A CNET recomenda o TP-Link Archer AX21, que teve um bom desempenho em termos de velocidade e alcance e apresentou baixa latência quando o testamos.

2. Crie uma senha de Wi-Fi forte e altere-a com frequência

Esse deveria Nem é preciso dizer, mas ainda abordarei isso para enfatizar sua importância: criar uma senha exclusiva para sua rede Wi-Fi é essencial para manter uma conexão segura. Evite senhas ou frases fáceis de adivinhar, como nome de alguém, data de nascimento, número de telefone ou outras informações comuns. Embora senhas simples de Wi-Fi sejam mais fáceis de lembrar, elas também são mais fáceis de serem adivinhadas por outras pessoas. Você pode acessar facilmente as configurações do roteador para atualizar sua senha do Wi-Fi.

Ah, e certifique-se de alterar sua senha a cada seis meses ou mais, ou sempre que suspeitar que a segurança da sua rede pode ter sido comprometida. Quanto mais frequentemente você alterar sua senha, menos comprometida ela ficará.

Chris Monroe/CNET

3. Altere as credenciais de login padrão do roteador

Na mesma linha de proteger sua rede Wi-Fi com senha, você também deseja evitar que alguém acesse diretamente as configurações do roteador.

Para fazer isso, vá em frente e altere o nome e a senha do administrador do roteador. Você pode fazer login nas configurações do roteador digitando seu endereço IP na barra de URL, mas a maioria dos roteadores e provedores possui um aplicativo que permite acessar as mesmas configurações e informações. Se você não tiver certeza de como determinar seu endereço IP, leia nosso guia.

As credenciais de login do roteador são separadas do nome e da senha da rede Wi-Fi. Se não tiver certeza de qual é o valor padrão, você poderá encontrá-lo na parte inferior do roteador. Ou, se o padrão foi alterado em algum momento, veja como acessar as configurações do roteador para atualizar o nome de usuário e a senha.

4. Ative o firewall e a criptografia Wi-Fi.

A maioria dos roteadores possui um firewall para evitar hackers externos e criptografia Wi-Fi para evitar que alguém espione os dados enviados entre o roteador e os dispositivos conectados. Ambos geralmente estão ativos por padrão, mas você deve verificar se eles estão habilitados nas configurações do roteador.

Agora que você sabe como fazer login nas configurações do roteador, verifique se o firewall e a criptografia do Wi-Fi estão ativados. Se eles estiverem desligados por algum motivo, ligue-os. A segurança da sua rede agradecerá.

5. Crie uma rede Wi-Fi para convidados

Antes de compartilhar o acesso à sua rede doméstica principal, considere criar uma rede de convidados separada para visitantes. Não estou sugerindo que seus convidados tentem algo nefasto com sua conexão Wi-Fi principal, mas seus dispositivos ou qualquer coisa que eles baixem enquanto estiverem conectados à sua rede podem estar infectados com malware ou vírus direcionados à sua rede sem que eles saibam.

Uma rede de convidados também é ideal para seus dispositivos IoT, como câmeras Wi-Fi, termostatos inteligentes e alto-falantes inteligentes – dispositivos que podem não conter muitas informações confidenciais e podem ser mais fáceis de hackear do que um dispositivo mais inteligente, como um computador ou telefone.

6. Use uma VPN

Getty Images/Viva Tung/CNET

Existem alguns motivos para usar uma boa VPN e a segurança da rede é um deles. Uma rede privada virtual oculta seu endereço IP e atividade Wi-Fi, incluindo dados de navegação.

As VPNs são mais úteis ao se conectar a uma rede pública, mas ainda podem adicionar um nível de segurança e privacidade à sua rede doméstica. Algumas VPNs são melhores que outras, mas como tudo, muitas vezes você obtém o que pagou. Existem serviços VPN gratuitos disponíveis, mas se você pagar alguns dólares extras por mês, poderá obter um serviço muito mais seguro. Outras vantagens de usar uma VPN é que ela pode ser ótima para streaming e jogos online.

7. Mantenha seu roteador e dispositivos atualizados

As atualizações de software podem ser irritantes, mas geralmente incluem atualizações de segurança. Quando as empresas tomam conhecimento de vulnerabilidades de segurança potenciais ou expostas, lançam atualizações e patches para minimizar ou eliminar o risco. Fique atualizado sobre como baixá-los periodicamente.

Manter seu roteador e dispositivos conectados atualizados com as atualizações mais recentes ajudará a garantir que você tenha a melhor proteção contra malware conhecido e tentativas de hacking. Configure seu roteador para atualizar automaticamente nas configurações do administrador, se possível, e verifique periodicamente para ter certeza de que seu roteador está atualizado.

8. Desative o acesso remoto ao roteador

O acesso remoto ao roteador permite que qualquer pessoa que não esteja diretamente conectada à sua rede Wi-Fi acesse as configurações do roteador. A menos que você precise acessar seu roteador enquanto estiver fora de casa (para verificar ou alterar as configurações do dispositivo conectado de uma criança, por exemplo), não deve haver motivo para ativar o acesso remoto.

Você pode desativar o acesso remoto nas configurações de administrador do roteador. Ao contrário de outras medidas de segurança, o acesso desabilitado ao roteador remoto pode não ser a opção padrão.

9. Verifique os dispositivos conectados

Inspecione frequentemente os dispositivos conectados à sua rede e verifique se você sabe o que são. Se algo parecer suspeito, desconecte-o e altere a senha do Wi-Fi. Após alterar sua senha, você terá que reconectar todos os dispositivos conectados anteriormente, mas qualquer usuário ou dispositivo que não esteja autorizado a usar sua rede será inicializado.

Alguns dispositivos, especialmente dispositivos IoT pouco conhecidos, podem ter nomes padrão estranhos de números e letras aleatórios que você não reconhece imediatamente. Se você encontrar algo assim ao auditar seus dispositivos conectados, desconecte-os. Mais tarde, quando você não conseguir iniciar o aspirador robô pelo telefone, saberá que era isso.

10. Atualize para um roteador WPA3

WPA3 é o protocolo de segurança mais recente para roteadores. Todos os novos roteadores devem estar equipados com WPA3, portanto, se você comprar um novo roteador, não terá nada com que se preocupar. Muitas pessoas alugam seus roteadores diretamente do provedor, que pode não incluir os equipamentos mais atualizados.

Se o seu roteador foi fabricado antes de 2018, ele pode ter um dispositivo WPA2, que não possui os mesmos protocolos de segurança dos dispositivos WPA3 mais recentes. Uma pesquisa rápida pelo modelo do seu dispositivo deve informar quando ele foi lançado e quaisquer recursos específicos, como se possui WPA2 ou WPA3. Se você tiver um roteador com WPA2, ligue para seu provedor e negocie um roteador mais novo e melhor.

Conclusão? A segurança da rede não é garantida

Novamente, mesmo com os métodos mais recentes e eficazes para proteger a sua rede doméstica, a segurança nunca será 100% segura. Enquanto a Internet existir, os hackers e os cibercriminosos encontrarão formas de explorá-la. Com as dicas acima, você pode manter sua rede mais segura contra qualquer pessoa que tente usar sua conexão ou acessar seus dados.

Para mais dicas, confira como encontrar Wi-Fi grátis em qualquer lugar do mundo e o local ideal para seu roteador.