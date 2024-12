Não quer que seus aplicativos rastreiem você? Desative esta configuração do iPhone

Quem tem acesso aos seus dados pessoais? A Apple acredita que deveria ser você e somente você. Nos últimos anos, o titã da tecnologia lançou uma série de ferramentas anti-rastreamento destinadas a ajudá-lo a recuperar o controle das suas informações pessoais: isto inclui a sua atividade, localização e outros dados confidenciais.

O recurso App Tracking Transparency da Apple oferece aos usuários da Apple uma opção simples para permitir que os aplicativos rastreiem suas atividades ou não. Se você optar por não participar, a Apple impedirá que o aplicativo acesse identificadores que vincule seu dispositivo à sua atividade em um aplicativogeralmente compartilhado com anunciantes para criar anúncios direcionados. A menos que você conceda permissão explícita a um aplicativo para rastreá-lo (incluindo aplicativos criados pela Apple), ele não poderá usar seus dados para anúncios direcionados, incluindo o compartilhamento de seus dados de localização, ID de publicidade ou qualquer outro identificador com anunciantes ou terceiros.

O recurso foi apresentado pela primeira vez na Worldwide Developers Conference da Apple em 2020 e posteriormente lançado para usuários no mesmo ano no iOS 14.5. Desde então, a Apple aproveitou esses esforços para aumentar a transparência e a privacidade. No novo iOS 17, a Apple fez uma alteração que permite aos usuários selecionar seu mecanismo de busca padrão quando estão no modo de navegação privada, dando-lhes a opção de escolher um mecanismo de busca diferente do Google enquanto estão em uma guia privada do Google Safari. Em uma atualização futura do iOS, a Apple apresentou recentemente um recurso que tornaria mais difícil para os ladrões acessar informações confidenciais em dispositivos roubados.

O impacto do recurso App Tracking Transparency da Apple tem sido de longo alcance em toda a indústria de tecnologia. Recurso desenhado apoio de defensores da privacidade mas críticas de empresas como a Meta, que afirmavam que a medida prejudicaria seus negócios publicitários. As preocupações da Meta foram expressas em todas as áreas das plataformas de mídia social, com uma investigação do Financial Times de 2021 estimando que o recurso custou ao Snapchat, Facebook, Twitter e YouTube um total de US$ 9,85 bilhões em vendas perdidas de anúncios, já que a maioria dos usuários da Apple optou por não rastrear.

Mesmo que você não tenha optado inicialmente pela exclusão, você pode alterar se deseja ou não permitir o rastreamento a qualquer momento. Veja como usar o recurso App Tracking Transparency.

Como desativar o rastreamento de aplicativos em novos aplicativos

Ao baixar e abrir um novo aplicativo, você receberá uma notificação pop-up perguntando se deseja permitir que o aplicativo rastreie sua atividade em aplicativos e sites de outras empresas. Você também verá informações sobre o que o aplicativo rastrearia. você pode tocar Peça ao aplicativo para não rastrear para bloquear essa atividade ou Permitir.

Ao baixar um aplicativo, você verá uma notificação pop-up que permite escolher se deseja dar permissão ao aplicativo para rastreá-lo.

Você também pode desativar o rastreamento de aplicativos em cada aplicativo baixado acessando Configurações > Privacidade e segurança > Rastreamento e desativando Permitir que aplicativos solicitem rastreamento. Isso significa que qualquer aplicativo que tentar solicitar sua permissão será automaticamente bloqueado e informado que você solicitou para não ser rastreado. De acordo com a Apple, todos os aplicativos (exceto aqueles que você deu permissão para rastrear no passado) serão impedidos de acessar as informações do seu dispositivo usadas para publicidade.

É importante ressaltar que isso não significa que os anúncios irão desaparecer. Significa apenas que você terá mais chances de ver anúncios genéricos, e não daquele par de sapatos em que clicou uma vez.

Como desativar o rastreamento de aplicativos já baixados

você também pode ativar ou desativar as permissões de rastreamento de aplicativos por aplicativo.

Para fazer isso, vá para Configurações > Privacidade e segurança > Rastreamento. Você deverá ver uma lista de aplicativos que solicitaram seu rastreamento. Toque no botão ao lado dos aplicativos que você deseja parar de rastrear.

Todos os desenvolvedores de aplicativos devem solicitar permissão para rastrear. Se a Apple descobrir que um desenvolvedor está rastreando usuários que solicitaram não ser rastreados, eles precisarão atualizar suas práticas de rastreamento ou enfrentarão a rejeição da App Store.

A Apple acredita que recursos de privacidade como esses são um diferencial para seus produtos, em comparação com outros gigantes da tecnologia como Google e Samsung. Cook disse que, como o modelo de negócios da empresa não se baseia na venda de anúncios, ela pode focar na privacidade, o que ele chamou de “direito humano fundamental“.

Ainda assim, é importante observar que quando você pede aos aplicativos que não rastreiem você, o que você está dizendo é que não deseja que os desenvolvedores de aplicativos tenham acesso ao seu identificador exclusivo que a Apple cria especificamente para anunciantes: seu IDFA. . Negar acesso ao IDFA do seu iPhone não significa necessariamente que os desenvolvedores de aplicativos não irão rastreá-lo por outros meios, por isso é essencial estar ciente dos aplicativos que você usa e como interage com eles.

Para obter mais informações sobre segurança e privacidade, consulte as melhores VPNs de 2024 e Como impedir que o Google rastreie sua localização.