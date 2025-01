Não tem dinheiro para voar para Roma? Construa a Fonte de Trevi em casa

Esteja você procurando uma nova adição à sua coleção de Lego Architecture ou um amante de todas as coisas de Roma, você está com sorte: o recém-anunciadoLego Architecture Fonte de Trevi (21062) Com certeza iluminará sua mesa ou estante.

Composta por 1.880 peças, esta réplica do monumento romano do século XVIII mede mais de 38 cm de largura e 25 cm de altura. A fachada do edifício principal é finamente detalhada, com detalhes em rosa claro adicionando um belo toque de calor.

As novas estátuas de minifiguras são expressivas (mesmo sem rostos) e as esculturas de cavalos-marinhos com cabeça de cavalo parecem especialmente dinâmicas. E a água tem uma sensação de profundidade real, graças às múltiplas camadas de tijolos transparentes.

Não é a primeira vez que a Lego produz um modelo da Fonte de Trevi; uma versão de 2014 incluía menos da metade das peças do novo conjunto. O novo é muito maior e mais ousado.

A Fonte de Trevi da Lego Architecture é vendida por US$ 160 e está disponível para pré-encomenda hoje; começa a ser enviado em 1º de março. Você não pode esperar até então? Confira alguns de nossos outros jogos Lego favoritos ou assista ao trailer do próximo Lego Game Boy.