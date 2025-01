Não usarei recursos de saúde de IA para meu próprio bem-estar. aqui está o porquê

Há alguns anos pensei que estava prestes a morrer. E embora (alerta de spoiler) eu não tenha feito isso, minha grave ansiedade com a saúde e minha capacidade de sempre presumir o pior persistiram. Mas a crescente proliferação de dispositivos inteligentes de monitorização da saúde e as novas formas como a IA está a tentar dar sentido aos dados do nosso corpo levaram-me a tomar uma decisão. Para minha tranquilidade, a IA deve ser mantida longe da minha saúde pessoal. E depois de assistir ao evento Unpacked da Samsung, estou mais convencido disso do que nunca. Eu vou explicar para você.

Por volta de 2016, tive enxaquecas graves que persistiram por algumas semanas. A minha ansiedade aumentou dramaticamente durante este período devido à preocupação que a acompanhava, e quando finalmente liguei para a linha de apoio do NHS do Reino Unido e expliquei os meus vários sintomas, disseram-me que eu precisava de ir ao hospital mais próximo e ser atendido às 2 horas. “Vá até lá com alguém”, lembro-me claramente de ter ouvido, “será mais rápido do que levar uma ambulância até você”.

Essa ligação confirmou meus piores temores: que a morte fosse iminente.

No final das contas, meus temores de uma morte prematura eram infundados. A causa foi, na verdade, uma forte tensão muscular por pendurar várias câmeras pesadas no pescoço durante um dia inteiro enquanto fotografava um casamento. Mas o agente da linha de apoio estava simplesmente trabalhando nos dados limitados que eu havia fornecido e, como resultado, eles (provavelmente com razão) adotaram uma abordagem do tipo “melhor prevenir do que remediar” e me incentivaram a procurar atendimento médico imediato.

O rastreamento de saúde da Samsung fornece muitos dados, que você pode ou não achar úteis. John Kim/CNET

Passei a maior parte da minha vida adulta lutando contra a ansiedade em relação à saúde, e episódios como esse me ensinaram muito sobre minha capacidade de tirar conclusões precipitadas, mesmo que não haja evidências reais para apoiá-las. Um zumbido nos ouvidos? Deve ser um tumor cerebral. Uma pontada no estômago? Bem, é melhor eu colocar meus assuntos em ordem.

Aprendi a conviver com isso ao longo dos anos e, embora ainda tenha meus altos e baixos, sei melhor o que desencadeia as coisas. Por um lado, aprendi nunca Google meus sintomas. Porque não importava qual fosse o meu sintoma, o câncer sempre era uma das possibilidades que uma busca aparecia. Sites médicos, incluindo o próprio site do NHS, não ofereciam conforto e geralmente causavam apenas ataques de pânico devastadores.

Infelizmente, descobri que tenho uma resposta semelhante com muitas ferramentas de monitoramento de saúde. Inicialmente gostei do meu Apple Watch e sua capacidade de ler minha frequência cardíaca durante os treinos foi útil. Então descobri que o estava verificando com cada vez mais frequência ao longo do dia. Então surgiu a pergunta: “Por que minha frequência cardíaca fica alta quando estou sentado? É normal? Tentarei novamente em 5 minutos.” Quando, inevitavelmente, não foi diferente (ou pior), o pânico seguiu-se naturalmente.

Usei Apple Watches várias vezes, mas acho que o monitoramento da frequência cardíaca é mais estressante do que útil. Vanessa Mano Orellana/CNET

Seja monitorando a frequência cardíaca, os níveis de oxigênio no sangue ou até mesmo as pontuações do sono, eu ficaria obcecado com o que deveria ser uma faixa “normal” e sempre que meus dados caíssem fora dessa faixa, eu imediatamente presumiria que isso significava que estava prestes a entrar em colapso. ali mesmo e naquele momento. Quanto mais dados esses dispositivos forneciam, mais coisas eu sentia que precisava me preocupar. Aprendi a manter as minhas preocupações sob controle e continuei a usar smartwatches, sem que eles fossem um grande problema para a minha saúde mental (não tenho que usar ativamente nenhuma função relacionada ao coração, como ECGs), mas sim ferramentas de saúde baseadas em IA . me assusta

Durante sua palestra Unpacked, a Samsung falou sobre como suas novas ferramentas Galaxy AI, e a Gemini AI do Google, supostamente nos ajudarão em nossas vidas diárias. Os algoritmos do Samsung Health monitorarão sua frequência cardíaca à medida que ela flutua ao longo do dia e notificarão você sobre alterações. Oferecerá informações personalizadas sobre sua dieta e exercícios para ajudar na saúde cardiovascular e você ainda poderá fazer perguntas ao agente de IA relacionadas à sua saúde.

Para muitos pode parecer uma excelente visão holística da sua saúde, mas para mim não. Para mim, parece que mais dados estão sendo coletados e apresentados à minha frente, forçando-me a reconhecê-los e criando um ciclo interminável de obsessão, preocupação e, inevitavelmente, pânico. Mas são as questões sobre IA que são a maior bandeira vermelha para mim. As ferramentas de IA, pela sua natureza, têm de fornecer respostas do tipo “melhor palpite”, geralmente baseadas em informações publicamente disponíveis online. Fazer uma pergunta à IA é, na verdade, apenas uma maneira rápida de realizar uma pesquisa no Google e, como descobri, pesquisar consultas de saúde no Google não termina bem para mim.

A Samsung mostrou várias maneiras pelas quais a IA será usada em seu aplicativo de saúde durante a palestra Unpacked. Samsung

Tal como a operadora telefónica do NHS que inadvertidamente me fez entrar em pânico com a morte, um assistente de saúde baseado em IA será capaz de fornecer respostas com base apenas nas informações limitadas que tem sobre mim. Fazer uma pergunta sobre a saúde do meu coração pode gerar uma variedade de informações, assim como pesquisar em um site de saúde sobre por que estou com dor de cabeça. Mas assim como uma dor de cabeça pode Embora seja tecnicamente um sintoma de câncer, é muito mais provável que seja uma pontada muscular. Ou não bebi água suficiente. Ou preciso desviar o olhar da tela por um momento. Ou eu não deveria ter ficado acordado até as 2 da manhã jogando Yakuza: Infinite Wealth. Ou centenas de outras razões, todas muito mais prováveis ​​do que aquela que já decidi ser definitivamente a culpada.

Mas será que uma IA me dará o contexto de que preciso para não me preocupar ou ficar obcecado? Ou será que apenas me fornecerá todos Potenciais como forma de tentar fornecer compreensão plena, mas em vez de alimentar aquela preocupação do tipo “e se”? E, assim como as visões gerais de IA do Google diziam às pessoas para comerem cola na pizza, uma ferramenta de saúde de IA simplesmente examinaria a Internet e me daria uma resposta fragmentada, com inferências imprecisas que poderiam levar minha ansiedade ao território do ataque de pânico?

Ou talvez, como o gentil médico do hospital naquele dia, que sorriu gentilmente para o homem soluçante sentado à sua frente e que já havia escrito um bilhete de despedida para sua família em seu telefone na sala de espera, uma ferramenta de inteligência artificial pudesse ser capaz de ver isso. dados e apenas diga: “Você está bem, Andy, pare de se preocupar e vá dormir.”

Talvez um dia seja esse o caso. Talvez as ferramentas de monitoramento de saúde e os insights de IA possam me oferecer uma dose muito necessária de lógica e segurança para neutralizar minha ansiedade, em vez de ser sua causa. Mas até então, não é um risco que estou disposto a correr.