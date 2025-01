Narwal Robovacs apresentados na CES 2025 são projetados para fazer tudo

Narwal pode não ser uma empresa de robovac tão conhecida como Eufy, Eureka, Dreame e Ecovacs, mas isso não significa que não tenha uma linha de robovac atraente para apresentar na CES 2025. A programação inclui a série Narwal Flow, Freo Z10, Freo Pro e S30, que vêm carregados com recursos que Narwal considera soluções de limpeza completas.

Estas são as novidades de Narwal na CES.

Série de fluxo de Narwal

Para começar, a Narwhal está apresentando sua série Flow, que afirma ser a solução de limpeza completa mais avançada para robovacs, incluindo esfregar e aspirar, entre outros recursos. Em termos de navegação, o Narwal Flow possui câmeras RGB duplas e um chip de inteligência artificial que pode detectar e classificar mais de 200 objetos.

O robovac possui o sistema de limpeza FlowWash e a tecnologia EdgeReach, o que significa que se adapta em tempo real aos métodos de autolimpeza. Possui esfregona e tanques duplos de água para que você possa sempre aplicar água doce enquanto extrai a água suja.

A estação base Narwal Flow pode operar por 120 dias antes de precisar ser esvaziada. Narval

Quanto à aspiração, o robovac possui movimento contradirecional, com tampa de escova adaptável projetada para extrair sujeira e cabelos profundamente incrustados em carpetes. Pessoalmente, acho isso muito atraente como dono de três gatos que adoram trocar de cabelo. Narwhal afirma que isso duplica a taxa de coleta de poeira em comparação com outros dispositivos. Há também uma escova lateral dinâmica que direciona o cabelo para um rolo flutuante para ajudar a desembaraçar e reduzir obstruções com até 99,9% de eficiência. Para lidar com cantos, existe um pincel de borda extensível que você pode ajustar sua direção.

A maior feira de tecnologia do mundo acabou de terminar. Aqui estão 23 gadgets domésticos legais que vimos

Por fim, o Narwal Flow possui uma estação base multifuncional 8 em 1 que possui esvaziamento automático de poeira, lavagem com esfregão, secagem com ar quente e reabastecimento do tanque de água. Pode durar até 120 dias antes de exigir qualquer esvaziamento ou manutenção de sua parte.

Espera-se que o Flow seja lançado em meados de 2025 e os preços serão anunciados em breve.

O Flow vem com um esfregão FlowWash e tecnologia EdgeReach. Narval

Narwal Freo Z10

O Freo Z10 é o robovac multifuncional premium da Narwal. Assim como o Flow, ele aspira e esfrega e vem com recursos de fácil manutenção. O robovac tem uma extensão de esfregão que pode aplicar 8 newtons de pressão para baixo e seu esfregão gira a uma velocidade rápida de 180 rotações por minuto. Para limpeza com esfregão, há uma função de lavagem com esfregão com água quente adaptativa por IA que pode ajustar automaticamente a temperatura da água de 113 graus Fahrenheit a 167 graus Fahrenheit.

O Freo Z10 possui um esfregão de água quente adaptável por IA. Narval

A escova também foi projetada para evitar que os cabelos se enrosquem, como é o caso do Narwal Flow. Possui uma estação base com esvaziamento automático 7 em 1 que inclui esterilização por íons de prata e manutenção automática do esfregão. Também pode levar 120 dias até que seja necessário esvaziá-lo.

O Freo Z10 será lançado em abril ao preço de US$ 1.099.

O Z10 pode aplicar 8 newtons de pressão descendente com seu esfregão. Narval

Narwal Freo Pro

O Freo Pro é o modelo com melhor custo-benefício da linha. Ele foi projetado para operação silenciosa, possui tecnologia sem emaranhados como outros modelos da linha e vem com 8.500 Pa de potência de sucção. Também é responsável pela lavagem com 12 newtons de pressão. A estação base 7 em 1 inclui lavagem e secagem automática do esfregão e pode levar até sete semanas para ser esvaziada.

O Freo Pro será lançado em março e custará US$ 699.

O Freo Pro possui uma escova rotativa que não emaranha. Narval

Narval S30

O Narwal S30 não é um robovac; É um aspirador sem fio repleto de recursos inteligentes. Como sucessor do S20, ele tem design plano de 180 graus e vem com painel LCD interativo e responde a comandos de voz, permitindo interagir com ele com as mãos livres. Suporta aspiração e esfregão em uma única passagem e vem com corte e desembaraço automático dos cabelos com escova.

Este aspirador sem fio possui seis modos de limpeza para lidar com diferentes sujeiras e pisos. Narval

A autolavagem inteligente e a secagem com ferro atingem uma temperatura de 194 graus Fahrenheit, o que ajuda a prevenir odores, mofo e bactérias. O S30 possui seis modos de limpeza, permitindo personalizá-lo para diferentes tipos de piso e níveis de sujeira.

O Narwal S30 será lançado no segundo trimestre deste ano e custará US$ 649.