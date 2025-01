NASA 10-59 Jet realiza o teste pós-fermentador para desempenho de atendimento supersônico

O 10-59, um jato supersônico desenvolvido pela NASA e Lockheed Martin, que atinge um marco significativo com seus testes de motor pós-combinação. Projetado como parte do programa QuESEST da NASA, a aeronave tende a alcançar a velocidade supersônica, minimizando as turbulentas Burva Sonico, pois restringiram esse voo em áreas povoadas. Testes recentes para a instalação da Lockheed Martin Skunk Works em Palmdale, Califórnia, exibidos na capacidade da Jet de lidar com os parâmetros de desempenho supersônico, as notas progrediram nos paratais do voo.

Avaliação de efeitos dos sistemas de motor

De acordo com NASAGeneral Electric F414, Ge-100 Jet Engine, os poderes em 10-59, que é submetido a ensaios rigorosos para pós-combinação. Esta versão de mudança de motor de uma usada no F / A-18 da Boeing no Hornet, que testou sua capacidade de trabalhar dentro das extremidades da temperatura enquanto executa o fluxo de ar adequado no voo supersônico. Os testes foram realizados para avaliar o mecanismo de compatibilidade com outros subsistemas a bordo. Martin Lockheed participação As imagens em 10 (anteriormente Twitter) excitaram testes pós -combinação, que envolviam injeção de combustível no sistema de drenagem para aumentar as feridas.

Teste de vôo e estudo de reação política

Conforme a Relatório O Space.com, na próxima etapa, para 10-59, envolve a terra dos testes e da preparação de vôo. Após a limpeza, a aeronave e os testes de voo, pela NASA, usarão jatos F-15 equipados com especialização, provam analisar ondas de choque geradas durante as viagens supersônicas. O programa pretende coletar dados com o voo de 10 a 59 em locais residenciais nos Estados Unidos nos Estados Unidos, medindo a resposta do estado a produzir “seios sônicos” silenciosos.

O programa QuESEST visa uma restrição em panorâmica nas viagens supersônicas no chão. Se você pudesse ser uma maneira de voos comerciais supersônicos, reduzindo significativamente os tempos de viagem com o público abordando o som da poluição.