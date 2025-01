NASA captura a erupção vulcânica mais intensa de todos os tempos ‘na lua de Júpiter io

As novas imagens da espaçonave da NASA Juno tornam claramente a natureza de IO. É o mundo mais vulcânico do sistema solar, com mais de 400 vulcões ativos.

Juno fez várias moscas de IO, e as imagens de seu último mostram um enorme ponto de acesso perto do pólo sul da lua.





Juno foi enviado a Júpiter para estudar o planeta gigante, mas essa missão principal terminou, e a NASA estendeu a missão. Atualmente, ele fez moscas de três das luas da Galileia: Ganymede, Europa e IO. Já relatamos o IO Flybys de Juno.

Em sua última visão geral, a órbita imaginou um ponto de acesso vulcânico no pólo sul da lua maior que o lago superior. As imagens vêm do instrumento Jiram (Jovian Infrarouge) de Juno.





Segundo a NASA, as erupções do hot spot são seis vezes mais enérgicas do que todas as usinas de energia na Terra e sua radiação medida bem acima de 80 bilhões de watts.

“Os dados argumentam que essa é a erupção vulcânica mais intensa já registrada no IO”. Alessandro Mura, co-investigador do Juno, Instituto Nacional de Astrofísica em Roma

“Juno teve dois flybys muito perto do OI durante a missão prolongada de Juno”, disse o Instituto de Pesquisa do Sudoeste do pesquisador principal de San Antonio.





“E enquanto cada sobrevôo forneceu dados sobre a lua atormentada que excedeu nossas expectativas, os dados deste último – e mais distante – voam realmente nos fizeram explodir. É o evento vulcânico mais poderoso já registrado no mundo mais vulcânico do nosso solar sistema – o que realmente diz algo “, disse Bolton em um Comunicado de imprensa da NASA.

O IO é vulcânico por causa do aquecimento das marés. O IO é o interior mais interior das quatro luas da Galileia de Júpiter e tem aproximadamente o mesmo tamanho que a Lua da Terra.





No entanto, é muito próximo do Júpiter muito maior, segue uma órbita elíptica e completa uma a cada 42,5 horas. Júpiter é cerca de 300 vezes mais massivo que a Terra.





Isso significa que Júpiter Eclipse IO e, como a lua, a orbitar a gigante do gás, a gigante do gás tem o seu caminho.





Júpiter se estende e dispara na lua pequena, o que a fez flexionar e mudar de forma, criando calor interno. As outras luas galilinas também contribuem.

Este gráfico simples explica o aquecimento das marés em IO. (A) Das quatro principais luas de Júpiter, Io é a mais profunda. A gravidade desses corpos atrai direções variáveis. (B) órbita excêntrica de IO. A forma de IO muda à medida que completa sua órbita. (C) A órbita da Lua da Terra é realmente mais excêntrica que a de IO, mas a gravidade da terra é muito menor que a de Júpiter; portanto, a Lua da Terra não tem tanta deformação. (Lsuanli – Trabalho limpo / CC por -SA 3.0))

O calor é suficiente para derreter o interior da lua na rocha derretida. A flexão das marés cria uma série interminável de plumas e cinzas que fazem da lua o corpo mais ativo do sistema solar. As cinzas também pintam a superfície da lua pequena.





Durante sua missão prolongada, Juno passa por IO em todas as outras orbitações, o que significa que as imagens podem seguir as mudanças na superfície. Durante uma visão geral anterior em 3 de fevereiro de 2024, Juno chegou a 930 km a 930 km da superfície da lua.

Esta imagem mostra o caminho de Juno em IO em 3 de fevereiro de 2024, a visão geral mais próxima da espaçonave da lua vulcânica. O caminho é codificado pela cor em altitude. ( NASA / JPL / USGS / / / Jason Perry / Domínio Público ))

Durante esta última visão geral, foi muito mais longe. Isso acontece apenas cerca de 74.400 quilômetros (46.200 milhas) da lua e seu Existe o O instrumento foi apontado no Pólo Sul.





“Jiram detectou um evento de brilho infravermelho extremo – um sólido ponto quente – no hemisfério sul de IO tão forte que ele saturou nosso detector”, disse Alessandro Mura, co -pesquisador Juno da astrofísica do Instituto Nacional em Roma.





“No entanto, temos evidências de que o que detectamos é de fato alguns pontos quentes espaçados que emitiram ao mesmo tempo, sugerindo um vasto sistema de câmara de magma subterrânea. Os dados sustentam que é a erupção vulcânica mais intensa já registrada em io.





Essa característica, que ainda não foi nomeada, Dwarf Loki Patera, Lake detectou em 2015 durante um raro alinhamento orbital entre IO e Europa.





Loki Patera, a 202 quilômetros (126 mi) de diâmetro, cobre 20.000 km2 (7.700 mi / km) e foi a maior característica vulcânica encontrada em IO até que essas novas observações revelem o hot spot na região sul do sul. O novo hot spot cobre 100.000 km2 (40.000 m²).





Juno também capturou imagens da região de Hot Spot com suas imagens de Junocam. Embora as imagens tenham sido capturadas de diferentes distâncias e sejam um pouco granuladas, elas sempre revelam mudanças na cor da superfície perto do pólo sul.





Os cientistas sabem que essas mudanças de cor estão associadas a pontos quentes e atividade vulcânica.

A imagem de Junocam de Juno capturou essas imagens de IO em 2024. Eles têm mudanças de superfície significativas e visíveis (indicadas pelas setas) perto do pólo sul da Lua Joviana. Essas mudanças ocorreram entre o 66º e o 68º perijove, ou o ponto da órbita de Juno quando é mais próximo de Júpiter. (NASA / JPL-CALTECH / SWRI / MSSS / Processamento de imagem por Jason Perry)

Juno voará novamente por IO em 3 de março. Ele examinará o ponto de acesso novamente e tentará discernir outras mudanças de superfície. Erupções maciças como essa deixam sua marca na superfície, e essas marcas podem ser uma vida longa.





Erupções podem deixar para trás Depósitos piroclásticosA lava flui e os depósitos ricos em sulfeto de pluma que coloram a superfície da lua. Também é possível que as observações terrenas possam investigar a mesma região.





Os cientistas têm perguntas não respondidas sobre a atividade vulcânica extrema de IO. Eles sabem que o aquecimento das marés é a causa profunda, mas não têm uma compreensão clara da maneira como o calor se move dentro da IO.





Eles também não sabem se a lua tem um oceano de lava subterrânea global, embora alguns estudos sugerem. Eles também se perguntam sobre o relacionamento entre os vulcões e a magnetosfera de Júpiter, onde ocorre uma grande parte do material dos vulcões.





A evolução a longo prazo da atividade vulcânica de IO também é envolvida em mistério. Como isso mudou com o tempo?

É uma carta do fluxo de calor fornecido na superfície do IO de diferentes modelos de aquecimento das marés. As áreas vermelhas são onde é esperado mais calor na superfície, enquanto as áreas azuis são onde menos calor é esperado. A figura mostrou a distribuição esperada de calor na superfície do IO se o aquecimento das marés ocorre principalmente no manto profundo, e a Figura B é o modelo de fluxo de calor na superfície esperada se o aquecimento ocorrer principalmente dentro do astenosfera. No cenário profundo do manto, o fluxo de calor da superfície se concentra principalmente nos pólos, enquanto no cenário de aquecimento astenosférico, o fluxo de calor da superfície é concentrado próximo ao equador. (NASA / Christopher Hamilton)

As respostas a essas perguntas também informarão os cientistas do vulcanismo sobre outros mundos.





“Embora seja sempre ótimo ver eventos que reescrevem registros, esse novo hot spot pode fazer muito mais”, disse Bolton. “A característica intrigante poderia melhorar nossa compreensão do vulcanismo não apenas no iOS, mas também em outros mundos”.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.