Uma amostra de rock com um texto previamente invisível coletado pela NASA é a perseverança Rover, com a exploração contínua do Jezero Grater na terça -feira. O nome da amostra “Silver Mountain”, mede 2,9 centímetros e descrito é um achado geológico raro. Foi recebido do chão que se acredita manter os remanescentes de Marte na terça -feira passada, oferecendo idéias no planeta é uma antiga história geológica. Descoberta confirmada pelas imagens capturadas por Renault ou System Sample Caaching Camer (Cachecam).

Significado da amostra de Silver Mountain

Ao lado Para a NASA, é o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) na rocha nessa região, considerou parte da velhice na energia solar. Essas formações, pensadas até o momento no período noachian, em torno de 4 bilhões de anos, provavelmente superam o seguinte impacto antigo de um evento. Os cientistas sugeriram que essas rochas poderiam fornecer informações cruciais sobre terça -feira, crosta precoce e evolução geológica.

Explorando o passado de Marte

Para rbônus Por Space.com, a pesquisa que indicava a cratera de Jezero, onde Renault ou operando com 2021, como uma vez hospedava água líquida. Exemplos anteriores a serem coletados na área mostrada no passado do passado de água, que é um indicador -chave na busca de sinais potenciais de vida microbiana antiga. A amostra recentemente adquirida espera contribuir com informações valiosas sobre terça -feira, história ambiental.

Desafios em retornar amostras à terra

A NASA terça -feira a missão de retorno de amostra e pretende levar o modelo coletado para a terra para análises detalhadas, enfrentou trens significativos. Os custos crescentes e as complexidades operacionais são levados a atrasos, com o cronograma de renda agora pressionado pelo menos 2040. Um militar reconhecido espera ser decidido até 2026. Enquanto isso, a China anunciou planos para seus exemplos de missão de retorno da terça -feira de 2031.