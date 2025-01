Neurociência Seèche: O que é real? O que há de errado?

O seguinte ensaio foi reimpresso com permissão de A conversauma publicação online que cobre as pesquisas mais recentes.

The Layoff, que imagina um mundo onde o trabalho e a vida pessoal de uma pessoa são separados cirurgicamente, retornará em breve ao Apple TV+ para uma segunda temporada. Embora o conceito desta emocionante peça de ficção científica seja maluco, ele aborda algumas neurociências interessantes. A mente de uma pessoa pode realmente ser dividida cirurgicamente em duas?

Notavelmente, existiam pacientes com “cérebro dividido” Desde os anos 40. Para controlar os sintomas da epilepsia, esses pacientes foram submetidos a uma cirurgia para separar os hemisférios esquerdo e direito. Cirurgias semelhantes ainda está acontecendo hoje.

Pesquisa adicional Este tipo de cirurgia mostrou que os hemisférios separados de pacientes com cérebro dividido poderiam processar informações de forma independente. Isto levanta a incômoda possibilidade de que o procedimento crie duas mentes separadas vivendo em um único cérebro.

Na primeira temporada de Severance, Helly R (Britt Lower) vivenciou um conflito entre seu “innie” (a equipe em sua mente que se lembrava de sua vida profissional) e seu “exult” (a equipe fora do trabalho). Da mesma forma, há evidências de um conflito entre os dois hemisférios de pacientes reais com cérebro dividido.

Quando você fala com pacientes com cérebro dividido, geralmente está se comunicando com o hemisfério esquerdo do cérebro, que controla a fala. No entanto, alguns pacientes podem se comunicar a partir do hemisfério direito, escrevendo, por exemplo, ou organizando letras do Scrabble.

Um jovem paciente Ele foi questionado sobre qual trabalho ele gostaria no futuro. Seu hemisfério esquerdo escolheu um trabalho de escritório fazendo desenhos técnicos. Seu hemisfério direito, entretanto, organizou letras para soletrar “piloto de carro”.

Pacientes com cérebro dividido também relataram “Síndrome das Mãos Alienígenas”onde uma de suas mãos é vista como se movendo por vontade própria. Estas observações sugerem que duas “pessoas” conscientes distintas podem coexistir num cérebro e podem ter objetivos conflitantes.

Na demissão, porém, Innie e Eurtie têm acesso ao discurso. Este é um indicador de que o “procedimento inicial” fictício deve envolver uma separação mais complexa das redes cerebrais.

Um exemplo de separação complexa de funções foi descrito em Relato de caso de Neilem 1994. Neil era um adolescente que estava tendo várias dificuldades após um tumor na glândula pineal. Uma dessas dificuldades era uma forma rara de amnésia. Isso significava que Neil não estava se lembrando dos acontecimentos do dia nem relatando o que havia aprendido na escola. Ele também se tornou incapaz de ler, embora soubesse escrever, e era incapaz de nomear objetos, embora pudesse desenhá-los.

Surpreendentemente, Neil conseguiu acompanhar seus estudos. Os pesquisadores estavam interessados ​​em saber como ele conseguia concluir seus trabalhos escolares, apesar de não ter memória do que estava aprendendo.

Perguntaram-lhe sobre um romance que ele estava estudando na escola, Cider with Rosie, de Laurie Lee. Na conversa, Neil não se lembrou de nada do livro – nem mesmo do título. Mas quando o pesquisador pediu a Neil para anotar tudo o que lembrava sobre o livro, ele escreveu “Cider Windows Geranium Bloodshot Geranium com Rosie Dranium Cheiro de Hump Peppar (sic) e crescimento de cogumelo” – todas palavras ligadas ao romance. Como Neil não sabia ler, ele teve que perguntar ao pesquisador: “O que eu escrevi?”

Neil também foi capaz de anotar outras memórias que foram consideradas perdidas, incluindo o encontro com um homem com gangrena no hospital. Em cada caso, ele não tinha consciência de sua própria memória até que a anotou e mandou ler para ela. O caso de Neil é um exemplo impressionante. Isto sugere que é possível ter memórias ricas e inacessíveis à nossa consciência.

Sem dúvida, o passeio de Irving (John Turturro) pode acessar memórias do ambiente de trabalho de seu innie por meio da pintura. Ele pinta os longos corredores do piso cortado (onde trabalha seu innie), apesar de sua memória consciente. Talvez, no programa, o procedimento de partida envolva o bloqueio do acesso consciente à memória da mesma forma que o acesso foi bloqueado a Neil.

O papel do hipocampo

Quais regiões do cérebro poderiam ser centrais no procedimento de partida do programa de TV? A região mais associada à recordação dos acontecimentos do dia de trabalho é o hipocampo – e, curiosamente, esta mesma região do cérebro também suporta o Representação do espaço.

O fato de a mesma estrutura neural apoiar tanto a lembrança de que um novo colega se juntou à sua equipe hoje quanto a representação do layout do escritório sugere que o hipocampo pode ser um bom alvo para esse procedimento simulado.

Em Dismissal, a mudança entre Innie e Atonement ocorre na beira do escritório – as portas do elevador. Isso lembra o “efeito porta”, o fenômeno em que passar por uma porta faz você esquecer algo.

O cavalo marinho segmenta nossa experiência nos episódios para recordação posterior. Entrar em um novo espaço é um indicador de que um novo episódio começou, levando ao esquecimento de informações que atravessam esses episódios. O efeito, no entanto, é sutil. Embora às vezes você possa entrar na cozinha e esquecer por que entrou, você não esquece que tem filhos – ao contrário do efeito dramático causado pelo procedimento de saída do programa.

Talvez, no programa, o interesse do cavalo-marinho pelas fronteiras espaciais desencadeie a mudança entre Innie e Atonement.

Infelizmente, há duas falhas cruciais na ideia de que o procedimento de partida do programa possa envolver um simples corte no cavalo-marinho.

Em primeiro lugar, não é apenas a memória episódica e espacial que se divide em Seèche. Os trabalhadores possuem muito conhecimento semântico (fatos sobre a Lumon, a empresa para a qual trabalham e seu fundador, por exemplo) que é inacessível à sua produção. Eles também formam memórias emocionais relacionadas às recompensas que recebem pelo trabalho duro e às punições que recebem na sala de descanso. Essas formas de memória dependem de muito mais do que o hipocampo, e o próprio hipocampo faz parte de um cérebro rede de memória episódica que é ativado durante a recuperação da memória episódica.

A segunda falha é que a memória em si não é um processo isolado. Está intimamente ligado à percepção, atenção, linguagem e muitos outros processos. O sistema de memória humana é demasiado complexo para ser dividido inteiramente em dois – mas, como mostra Seèche, é divertido pensar nas possibilidades.

Este artigo foi publicado originalmente em A conversa. Leia o artigo original.