Neve rara e recorde na Flórida

A confluência perfeita de um surto de ar ártico e um sistema de baixa pressão que extraiu umidade do Golfo do México trouxe neve rara e recorde para a Costa do Golfo.

Em cenas que mais lembram Milwaukee ou Boston, cidades da Costa do Golfo, de Nova Orleans a Pensacola, na Flórida, ficaram cobertas por nevascas. As palmeiras tinham camadas semelhantes a açúcar em pó nas folhas e a areia dourada das praias era polvilhada de branco.

O Aeroporto Internacional Louis Armstrong de Nova Orleans “quebrou” seu recorde anterior de queda de neve, com 20 centímetros caindo na terça-feira, disse Hannah Lisney, meteorologista do escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Nova Orleans/Baton Red. O recorde anterior, de 31 de dezembro de 1963, era de 2,7 polegadas. Da mesma forma, a Flórida parece ter estabelecido um novo recorde estadual de queda de neve, com 8,8 polegadas relatadas na cidade estadual de Milton. O recorde anterior de dez centímetros também foi estabelecido em Milton, em 6 de março de 1954. Terça-feira “foi um dia louco”, disse Jason Beaman, meteorologista do escritório do NWS em Mobile, Alabama.

A rara neve do sul é o produto de uma confluência de eventos em que o ar frio do Ártico colide com a umidade abundante do oceano, muito parecido com uma versão do Golfo do México do que os meteorologistas chamam de neve de efeito lago – um fenômeno que geralmente descreve o inverno notoriamente rigoroso no inverno. Região dos Grandes Lagos.

Sobre apoiar o jornalismo científico

Se você gostou deste artigo, considere apoiar nosso jornalismo premiado, subscrição. Ao adquirir uma assinatura, você está ajudando a garantir o futuro de histórias impactantes sobre as descobertas e ideias que moldam nosso mundo hoje.

A Costa do Golfo vê frequentemente sistemas de baixa pressão subindo sobre o Golfo, movendo-se para norte e ao longo da costa, diz Lisney. Isto geralmente significa chuva devido à umidade abundante que estes sistemas podem extrair das águas quentes do Golfo. Mas a explosão ártica que precedeu este sistema específico de baixa pressão fez com que toda aquela umidade se transformasse em neve. “O momento combinou perfeitamente com o momento em que movemos esta massa de ar do Ártico com alguns dias de antecedência”, disse Beaman. E a diferença de temperatura entre o ar quente e úmido que estava sendo puxado para cima e o ar frio profundamente enraizado amplificou a queda de neve, disse ele. As taxas de queda de neve eram de 2,5 a 5 centímetros por hora. “É neve boa, não importa aonde você vá”, diz Beaman.

O sous chef Eric Walker entra em uma briga de bolas de neve do lado de fora do restaurante Bourbon House, no French Quarter, em 21 de janeiro de 2025, em Nova Orleans, Louisiana. Michael DeMocker/Getty Images

Na neve com efeito de lago, comum ao redor dos Grandes Lagos, o ar frio do Canadá desce sobre os lagos quando eles ainda estão relativamente quentes e ainda não congelados. O ar frio faz com que a água dos lagos evapore, aquecendo ligeiramente o ar acima da superfície da água e fazendo com que ele suba. À medida que sobe, esfria novamente, fazendo com que a umidade congele e caia como neve, geralmente em lugares como Cleveland, Ohio e Buffalo, Nova York.

Com a tempestade que ocorreu ontem ao longo da Costa do Golfo, a direcção do fluxo de ar no sistema de baixa pressão significou que a tempestade canalizou a humidade do Golfo para manter a neve a cair – e a cair e a cair.

Embora a neve tenha trazido alegria a muitos residentes costeiros habituados ao calor sufocante, as condições representam, no entanto, um perigo. A neve derrete um pouco durante o dia e volta a congelar à noite quando as temperaturas caem, o que significa que estradas e calçadas geladas esperam por você pela manhã. Mas nos próximos dias, espera-se que a neve derreta à medida que as temperaturas subam para níveis mais sazonais.