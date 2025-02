NHL 4 Nações enfrentadas: Como ver os Estados Unidos vs. Canadá esta noite

Max mostrará apenas três dos sete jogos do torneio. Você pode transmitir três jogos de Round-Robin em Max, mas precisará da ESPN ou ESPN Plus para o campeonato e os outros três jogos de Round-Robin. É um bom suplemento se você tiver uma assinatura da ESPN Plus e deseja transmitir cada jogo do torneio. Os três jogos no Max também serão mostrados no TNT.

O plano máximo básico com anúncios custa US $ 10 por mês ou US $ 100 por ano. O plano padrão sem anúncios custa US $ 17 por mês (US $ 170 por ano) e o plano premium com 4K custa US $ 21 por mês (US $ 210 por ano). Leia nossa revisão completa do Max.