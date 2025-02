NHL 4 Nações enfrentadas: Como ver os Estados Unidos vs. Finlândia esta noite

Você pode ver quatro dos sete jogos de torneio no ESPN Plus. Ele mostrará o jogo dos EUA na Quinta-feira, 13 de fevereiro, ambos os jogos no sábado, 15 de fevereiro e o jogo do campeonato na quinta-feira, 20 de fevereiro. Esses jogos não são exclusivos, no entanto, a ESPN Plus e também serão mostrados na ABC ou na ESPN.

A ESPN Plus custa US $ 11 por mês (ou US $ 110 por ano). Leia nossa revisão completa da ESPN Plus.