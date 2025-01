Nossa lua era geologicamente ativa apenas um “minuto quente”, o estudo encontra o estudo

A lua do nosso planeta pode parecer morta e estagnada do nosso ponto de vista aqui na Terra, mas um novo estudo sugere que estava se movendo em um “minuto quente”.

No lado sombrio do nosso satélite vizinho, os astrônomos descobriram uma estranha quantidade de atividade geológica que ocorreu 14 milhões de anos atrás.





Pode parecer longo, mas para a lua, que é de cerca de 4,5 bilhões de anos, é um estalo.





Quando começou, a superfície da lua, pavimentada de detritos na órbita da terra, recebeu um Magma gostosa. Então, cerca de 3 bilhões de anos atrás, a superfície lunar começou a esfriar.





A partir deste momento, uma atividade vulcânica na lua parece ter diminuído consideravelmenteE as rugas de lava começaram a solidificar -se na superfície, congeladas ao longo do tempo por bilhões de anos e às vezes modificadas por outra colisão.





“Muitos cientistas acreditam que a maioria dos movimentos geológicos da lua ocorreu dois e meio, talvez três bilhões de anos atrás”, ” explicar Geólogo da UMD Jaclyn Clark.





“Mas observamos que esses relevos tectônicos foram recentemente ativos em bilhões de anos recentes e ainda podem ser ativos hoje. Essas pequenas cordilheiras parecem ter se formado nos últimos 200 anos, o que é relativamente recente, considerando a lua da lua que o tempo escala.





A idéia de que a superfície da lua é sempre geologicamente ativa até o momento é muito especulativa e deve ser testada ainda mais, mas há razões para sugerir que a lua estava em movimento mais recentemente do que os cientistas pensavam.





Os pesquisadores da UMD usaram técnicas avançadas de mapeamento e modelagem para encontrar 266 pequenas cristas da lua que não eram documentadas.





Os cumes descobertos por Clark e seus colegas se reúnem e cruzam vários Maria mensalQue são manchas sombrias na superfície da lua, em homenagem à palavra latina para “mares”. Da terra, eles se parecem com oceanos, mas essas são de fato grandes planícies de basalto vulcânico.





Os cientistas pensam que a Maria foi criada quando os objetos desabaram na superfície da lua desencadeada Extrusão de Maisse e Lava estendida Encha as crateras com impacto antigo.





O lado distante da lua levou mais desses golpes do que a parte que podemos ver, mas algumas evidências sugerem que ela esfria mais rápido que o lado próximo.





Os novos resultados sugerem que isso pode não ser verdade, afinal.





Mais reveladores, algumas dessas cristas se formaram em crateras de impacto muito recentes. O mais recente deles foi fabricado há apenas 14 milhões de anos.

“Essencialmente, quanto mais crateras, mais idosos é; a superfície tem mais tempo para acumular mais crateras”, Clark disse.





“Depois de contar as crateras em torno dessas cristas e, como alguns dos cumes atravessaram as crateras de impacto existentes, acreditamos que esses relevos foram tectonicamente ativos nos 160 milhões de anos”.

Clark e as estimativas de seu colega são baseadas em cálculos imprecisos; No entanto, as idades se alinham bem com as características mais jovens e o tipo de crista feito da contração geral contínua da lua durante o resfriamento.





Um estudo como esse é necessário para inspirar o debate, mas como certas rugas na superfície da lua sugerem que o satélite sempre encolhe, vale a pena considerar se a superfície lunar é mais maleável do que não parece.

O estudo foi publicado em The Planetary Science Journal.