Nossa relação com o fogo cria o equivalente ardente de uma era glacial

Los Angeles está em chamas, mas ela não está sozinha. Nos últimos anos, incêndios devastaram cidades no ColoradoO sul dos Apalaches e o ilha de Mauicom Canadá, Austrália, PortugalE Grécia. O que não foi queimado foi fumado.





Será este mais um caso de um futuro que não é apenas desastroso, mas estranho, sem nenhuma narrativa que ligue o passado ao presente ou sem analogia para o que está por vir?





eu sou um historiador do fogoe a minha resposta é que temos uma narrativa e um análogo.





A história é a saga contínua da humanidade e do fogouma camaradagem que se estende por toda a nossa existência como espécie.





A analogia é que as práticas de fogo da humanidade tornaram-se tão vastas, especialmente nos últimos séculos, que estamos a criar o equivalente ao fogo de uma era glacial.

O fogo como princípio organizador

A humanidade e o fogo vêm reforjando a Terra desde o fim da última era glacialcerca de 11.500 anos atrás. No geral, essas mudanças tornaram as paisagens mais receptivas ao fogo.





A escala é significativa. Estudos recentes sugerem que o despovoamento em massa, especialmente nas Américas, que extinguiu a tocha e permitiu que as florestas recuperassem terras e assim sequestrassem carbono atmosférico, pode até ter contribuído para esta situação. empurrar o planeta para a Pequena Idade do Gelo do meados do século 16 a meados do século 19.





No entanto, havia limites. O fogo e a vida evoluíram conjuntamente ao longo de 420 milhões de anos, e os controlos e equilíbrios ecológicos limitaram a medida em que os humanos podiam empurrar e puxar o fogo dentro das restrições das paisagens da Terra.





O processo sem dúvida acelerou e mudou a sua natureza com a queima massiva de combustíveis fósseis, ou o que poderíamos chamar paisagens líticas. Esta combustão está fora dos antigos limites: pode queimar a qualquer hora, em qualquer lugar, e os seus efluentes não são facilmente absorvidos pela velha ecologia.





Ao aquecer a atmosfera, é uma das principais causas de alterações climáticasque por sua vez é geralmente condições favoráveis ​​para incêndios florestais.





Igualmente importante é o facto de a transição para uma civilização baseada em combustíveis fósseis ter afectado a forma como as pessoas vivem na terra, como concebem as cidades e comunidades periurbanascomo moldam paisagens vivas com agricultura e reservas naturais, como geram e transmitem energia e que tipos de práticas de fogo adotam.

Os bombeiros monitoram uma queima prescrita no Parque Nacional Everglades, na Flórida, em 2018. As queimadas prescritas são cuidadosamente planejadas para reduzir o crescimento excessivo e a vegetação rasteira e estimular o crescimento de plantas que dependem do fogo para prosperar. As agências federais revisaram as suas políticas para incentivar queimadas controladas no final dos anos 1960 e 1970, mas estudos mostram que a prática ainda é subutilizada em relação à necessidade. (Serviço de Parques Nacionais)

Os produtos petroquímicos derivados da biomassa fóssil substituem, ou tentam substituir, os efeitos ecológicos do fogo. A energia proveniente de combustíveis fósseis substitui o calor, a luz e o poder da chama.





Em vez de combater os incêndios florestais com fogo controlado, as sociedades modernas combatem os incêndios paisagísticos contrabalançando os incêndios industriais na forma de bombas, motores, escavadoras e aviões.





Esse “transição pírica“Os tipos de queimadas forçam os dois tipos diferentes de queimadas – incêndios em paisagens vivas e incêndios que queimam paisagens líticas – a interagir de maneiras que são por vezes competitivas e por vezes coniventes.





Como as linhas de energia que têm iniciou tantos incêndios florestais desastrososos dois reinos do fogo se cruzam, com consequências muitas vezes mortais.





O potencial de agravamento dos incêndios devido à mudança no uso da terra e nas práticas de supressão de incêndios era evidente antes das alterações climáticas se tornarem uma preocupação séria na década de 1990. As agências fundiárias dos EUA reconheceram as consequências prejudiciais da supressão de incêndios e reformaram as suas políticas para o efeito. restaurar o fogo certo há mais de 50 anos. Infelizmente, os incêndios ruins continuam a superar os bons.





Enquanto o mundo queima

Nenhum fator isolado causa o fogo: ele sintetiza o seu ambiente. É como um carro sem motorista que acelera pela estrada, integrando tudo ao seu redor.





Às vezes atinge uma curva acentuada chamada mudança climática. Às vezes é um cruzamento complicado onde a paisagem urbana e o campo se encontram. Às vezes, estes são perigos rodoviários resultantes de acidentes passados, como barra de registro, gramíneas invasoras ou ambientes de pós-combustão.





As alterações climáticas funcionam como um melhorador de desempenhoe, compreensivelmente, recebe a maior parte da atenção porque é global e o seu alcance se estende para além das chamas. Mas o argumento de que o clima ou a utilização dos solos são mais críticos é falho: ambos surgem, independentemente, da conversão para uma sociedade de combustíveis fósseis. Parece que as megaincêndios se alimentam da modernidade como os furacões se alimentam dos oceanos quentes.

Uma pluma de partículas de carbono negro, comumente conhecida como fuligem, estende-se para o leste desde os incêndios florestais no Canadá e por mais de 3.200 quilômetros do Oceano Atlântico em 26 de junho de 2023. As áreas vermelhas e amarelas indicam as concentrações de partículas mais densas. (Observatório da Terra da NASA)

Nos Estados Unidos, a transição da pira desencadeou uma onda de incêndios monstruosos que seguiram os trilhos da colonização – dispara uma ordem de grandeza maior e mais mortal do que as das últimas décadas. O desmatamento e a exploração madeireira alimentaram conflagrações em série, que eclodiram no final do século XIX e início do século XX – as décadas finais do século XX. A Pequena Idade do Gelo.





Esta devastação levou o governo federal a intervir para impedir a destruição ambiental, poupar bacias hidrográficas e proteger as comunidades, tudo sob a égide da conservação, que se tornou um projecto global.





O combate a incêndios foi considerado fundamental; a supressão de incêndios tornou-se um marcador de sucesso. Liderados por silvicultoresespalhou-se a crença de que o fogo nas paisagens poderia ser substituído, como acontecia nas cidades, ou enjaulado, como acontecia nas fornalhas e nos dínamos.





Com a eliminação do fogo natural e das queimadas tradicionais na paisagem, a população do fogo caiu a tal ponto que as chamas não conseguiam mais realizar o trabalho ecológico necessário. Em vez de reduzir os riscos, as paisagens tornaram-se propensas a incêndios mais explosivos à medida que os combustíveis se acumulavam ao longo das décadas.





Hoje, demasiada biomassa fóssil é queimada para ser absorvida dentro dos antigos limites ecológicos. Os combustíveis da paisagem viva acumulam-se e reorganizam-se. O clima está desequilibrado. Quando a chama retorna, como deve acontecer, muitas vezes ela se transforma em incêndio florestal.





Bem-vindo ao Piroceno

Ao alargar um pouco a abertura, podemos imaginar a Terra a entrar numa era de fogo comparável às eras glaciais do mundo. Pleistocenocomplementado pelo equivalente pírico das calotas polares, lagos de águas pluviaisperiglacial planícies superadasextinções em massa e mudanças no nível do mar É uma época em que o fogo é ao mesmo tempo o principal motor e a principal expressão.





O poder de fogo da humanidade na base do Antropocenoque é o resultado não apenas da interferência antrópica, mas de um tipo particular de interferência, possibilitada pelo monopólio da espécie humana sobre o fogo. Até a história climática tornou-se um subconjunto da história dos incêndios.





Incêndios em paisagens vivas, incêndios em paisagens líticas: a interação destas duas áreas de incêndio tem sido pouco estudada. Isto tem sido complicado o suficiente para incluir totalmente as práticas de tiro humano na ecologia dominante.





No entanto, os humanos – a principal espécie de fogo na Terra – estão a fundir as duas arenas do fogo da Terra num intercâmbio que está a remodelar o planeta no que parece ser um Ragnarok em câmera lenta.





Some todos os efeitos, diretos e indiretos: gelo expelido pelo fogo, áreas em chamas, migrações biogeográficas À medida que a biota muda para se adaptar às condições em mudança, os impactos colaterais com bacias hidrográficas danificadas E bacias atmosféricasO destruição de ecossistemaso poder generalizado das alterações climáticas, da subida do nível do mar, da extinção em massa, da perturbação da vida humana e dos habitats.





O resultado é uma pirogeografia que guarda uma estranha semelhança com uma era glacial de fogo. Você tem um Piroceno totalmente maduro.





Se você duvida disso, pergunte à Califórnia.

Este artigo utiliza material de um artigo publicado originalmente em 1º de novembro de 2019.

Stephen Pyneprofessor emérito de ciências da vida, Universidade Estadual do Arizona

Este artigo foi republicado de A conversa sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.