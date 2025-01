Nossas escolhas de especialistas para os melhores colchões para pessoas pesadas em 2025

Nossa equipe de nove especialistas em colchões já faz isso há anos. Testamos e analisamos cerca de trezentos colchões e dezenas de acessórios para dormir, desde roupas de cama até colchas e fones de ouvido para dormir. Durante esse período, estabelecemos uma metodologia de teste pela qual cada colchão é submetido quando chega às nossas instalações de testes em Reno.

Adotamos uma abordagem holística aos testes de colchões, o que significa que a nossa equipa está envolvida para garantir que representamos todos os tipos de pessoas. Nossa equipe possui uma mistura de gêneros, tipos de corpo e posições de dormir.

O especialista em colchões da CNET, Owen Poole, testa o isolamento de movimento com um copo de água. Aly Lopez/CNET

Firmeza

Avaliamos e registramos dois tipos de firmeza: subjetiva e objetiva. Quando testo a firmeza, deito-me no colchão em cada posição de dormir e percebo como é a sensação nas costas, na barriga e nos quadris. Toda a nossa equipe está envolvida neste processo para garantir que a classificação de firmeza não seja baseada em apenas um tipo de corpo.

O Colchão Smasher 9000 mede objetivamente os níveis de firmeza do colchão. Dillon Lopez/CNET

O nível de firmeza alvo vem do nosso Colchão Smasher 9000. Não só é impressionantemente laranja, mas você pode avaliar cientificamente a firmeza de uma cama com base na força de uma pessoa de 160 libras. Sempre nos certificamos de testar uma cama antes de chegar a vez do MS9K para garantir que nossa experiência seja imparcial.

Isolamento de movimento

O isolamento de movimento é o quão bem uma cama amortece o movimento em toda a superfície. Pode não parecer grande coisa, mas se você dorme com outra pessoa ou com um amigo peludo, uma cama com isolamento insuficiente de movimentos pode mantê-lo acordado à noite.

Dillon Lopez/CNET

Para testar o isolamento de movimento, fazemos duas coisas. Primeiro, deito-me na cama e fecho os olhos enquanto um colega de equipe se move na cama ao meu lado. Faço isso em cada posição de dormir e avalio quanto movimento sinto o tempo todo. Em segundo lugar, realizamos o teste da água, que envolve colocar um copo d’água na beira da cama e rolar em direção a ele. A cama recebe uma pontuação de isolamento de movimento mais baixa se a água respingar ou cair.

suporte de borda

Dillon Lopez/CNET

Se você é como eu e tende a dormir na beira da cama ou tem limitações de mobilidade, então sabe como é importante o suporte na borda. Para testar a resistência do perímetro da cama, sentamos e deitamos na beirada e avaliamos o quanto ela afunda. Não tem um bom suporte de borda se sentirmos que podemos cair ou se a borda desabar sob o nosso peso.

Muitas de nossas camas favoritas, como a Big Fig, têm suporte de borda forte, o que significa que você tem acesso a toda a superfície da cama para dormir.

Temperatura

Todos os leitos que passam pelo nosso laboratório são testados em sala com temperatura controlada. Muitas marcas afirmam que suas camas são legais, mas seu desempenho não confirma isso. Somos apaixonados por garantir que uma cama cumpra as suas reivindicações. Examinamos a construção da cama e confiamos em nossa experiência em primeira mão para avaliar sua sensação de frescor.