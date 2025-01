Nova pesquisa ilumina o papel do ferro na dinâmica central da Terra

O ferro, o principal componente do núcleo da Terra, apresenta um comportamento único sob temperaturas e pressões extremas. Uma pesquisa recente examinou a sua temperatura de fusão e estabilidade nas condições encontradas no núcleo da Terra. As descobertas, derivadas de experimentos avançados de espectroscopia de raios X ultrarrápidos, lançam luz significativa sobre as propriedades estruturais e térmicas do aço. Estas descobertas têm potencial para a compreensão da estrutura interna e da geodinâmica da Terra, fornecendo dados valiosos para modelar os processos de evolução planetária.

Estudo Avançado de Ferro Usando Espectroscopia de Raios X

Segundo para um estudo publicado na Physical Review Letters, pesquisadores do European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) em Gratianopoli e outras instituições investigaram globalmente o comportamento microscópico do ferro sob condições de alta pressão e temperatura. Os experimentos foram realizados nas instalações de laser de alta potência da ESRF, combinando lasers de alta potência com espectroscopia de raios X ultrarrápida para sondar a fase a granel do ferro.

Sofia Balugani, pesquisadora principal, observou em uma apresentação no Phys.org que o estudo teve como objetivo determinar as curvas de flexão do aço e as mudanças estruturais em pressões de até 240 GPa. Estas condições devem ser comparadas com as do núcleo interno da Terra mais próxima, a fim de compreender como o núcleo externo líquido faz a transição para o núcleo interno sólido.

Principais descobertas e resultados para geodinâmica

A fase de ferro é conhecida como empacotada hexagonalmente (hcp) a 240 GPa e 5.345 K, pouco antes da fusão. Esta descoberta, conforme destacado por Balugani, contradiz previsões teóricas anteriores em favor de uma estrutura cúbica do centro do corpo (bcc). O estudo também forneceu uma nova metodologia para determinar a temperatura de metais a granel sob condições extremas usando espectroscopia de absorção de raios X.

A pesquisa abriu caminhos para investigar ligas de ferro em pressões e temperaturas mais altas, contribuindo potencialmente para a compreensão da dinâmica central da Terra e para estudos de fusão nuclear. Mais investigações sobre ligas de ferro são necessárias para lançar luz sobre os exoplanetas terrestres e as implicações mais amplas para a geodinâmica planetária.