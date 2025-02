Nova psicoterapia que se concentra em experiências positivas pode tratar melhor a depressão e a ansiedade

Katie, uma mulher de 40 anos no condado de Devon, na Inglaterra, lutou contra a depressão quase toda a sua vida. Ele recebeu muito tratamento, especialmente com terapia cognitivo -comportamental (TCC). Essa última abordagem ajudou, ela disse. “Estou inclinado à catastrofização, e o TCC me ajudou a reduzir esses medos e certos comportamentos auto -detróticos”, acrescenta Katie, “mas nunca senti alegria”.

O TCC é a terapia de ouro para o tratamento de depressão e ansiedade, um ou ambos afetarão cerca de 20% das pessoas durante a vida. Este é talvez o melhor remédio que temos, digamos um número crescente de cientistas, mas isso não ajuda a todos. Pesquisas mostram que apenas metade dos pacientes se beneficia e que apenas metade dos que se beneficiam disso a longo prazo. O TCC reduz os sintomas como humor fraco e medo. Para muitos, no entanto, isso não restaura sentimentos positivos, como felicidade ou emoção.

“Sempre assumimos que, reduzindo emoções negativas – antena, medo, ansiedade, tristeza – a consequência natural seria que emoções positivas aumentam por si mesmas”, explica a psicóloga clínica Michelle Craske, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. “E eles não – bem, de maneira confiável.”

Sentindo a necessidade urgente de fazer melhor, Craske e outros cientistas desenvolvem novos tratamentos para preencher essa lacuna. Eles usam elementos da CBT, mas o dão na cabeça. Em vez de trabalhar para reduzir as preocupações irrealistas dos pacientes ou crenças auto -destrutivas, os pesquisadores se concentram em ajudá -los a identificar e expandir suas emoções positivas, transitórias ou minúsculas. Essas novas abordagens agora são testadas em ensaios clínicos em larga escala nos Estados Unidos e no Reino Unido e são muito promissores.

Um dos maiores esforços em andamento implica uma técnica chamada Tratamento de afeto positivo (Pat), que foi desenvolvido por Craske, a psicóloga clínica Alicia Meut de Southern Methodist University e seus colegas. Atualmente, os pesquisadores estão conduzindo seu terceiro ensaio clínico financiado pelo Instituto Nacional de Saúde. Nos dois ensaios publicados até agora, eles comparam os resultados de 15 semanas de PAT com o mesmo período de tempo para uma versão da TCC, que eles chamam de tratamento emocional (NAT). Os participantes, que foram aleatoriamente designados para o tratamento, foram diagnosticados com depressão e / ou ansiedade. A maioria também sofria de Anedonia, uma capacidade reduzida de sentir emoções positivas.

A equipe de Craske, com base em décadas de pesquisa, que mostraram que pessoas com capacidade limitada de sentirem emoções agradáveis ​​eram mais propensas a desenvolver ansiedade ou depressão. A pesquisa cerebral revelou que pessoas cujos circuitos neurais não demonstraram ativação na região que registra a “recompensa” estava correlacionada com aqueles que sofriam de depressão e ansiedade.

Craske e seus colegas levantaram a hipótese de que direcionar esse mecanismo de sensibilidade à recompensa poderia ajudar a fortalecer a capacidade das pessoas afetadas de sentir emoções positivas. Ter a mente e o cérebro para tratar os prêmios consiste em três partes: antecipação, consumo e aprendizado – ou, em inglês, querendo, apreciando e aprendendo.

Imagine uma adolescente que ouve Taylor Swift chega à cidade e se oferece para limpar a casa por um mês se seus pais comprarem ingressos. Isso é querer. Durante o show, ela é eufórica. Isso é diversão. Ela percebe que os assentos mais baratos são quase tão bons e podem facilitar a próxima vez. Isso é aprendizado.

Uma pessoa que sofre de depressão e ansiedade pode falhar sobre todas ou parte dessas medidas. Por exemplo, digamos que uma mulher com essas condições diz ao terapeuta que ela gostava de almoçar com uma amiga, mas recentemente, mesmo quando ela conseguiu desaparecer, ela se sentiu entorpecida quando está lá e pior depois. O terapeuta então afeta esse paciente para planejar uma data para o almoço, e ela faz isso, mas depois sente. Sua amiga teve que sair mais cedo, e ela tem certeza de que era chata, que sua amiga não vai mais querer vê -la novamente e que ela acabará sem um amigo e sozinho.

No TCC típico, a terapeuta ajudaria essa mulher a avaliar suas crenças e mostrar a ela que ela está com defeito. O terapeuta também examinaria seus medos catastróficos e os reduziria a um tamanho realista e gerenciável. Se a paciente com hiperventilato, ela poderia aprender técnicas de respiração para se acalmar.

Em Pat, o terapeuta solicitava a esse paciente que identificasse tudo o que é agradável em sua data de almoço, também minúsculo. Digamos que o paciente oferece que os aromas da cozinha estavam com fome, que sua amiga riu de uma anedota que ela disse e que, no final, sua amiga fez um abraço. O terapeuta então pede que ele saboreie esses “forros de prata”, para ficar com eles em todas as suas dimensões sensoriais e emocionais – os perfumes, o riso de seu amigo, o calor do abraço – e imaginar ter essas experiências. Pat também incorpora elementos como a prática de gratidão e generosidade. Os resultados do teste mostraram que o PAT foi significativamente mais eficaz que o NAT para aqueles que atingem a Anhedonia, depressão e ansiedade moderadas a graves.

Outra terapia chamada aumento da terapia de depressão (Adept) Rides Pat, explica o psicólogo clínico Barney Dunn, da Universidade de Exeter, na Inglaterra, que desenvolveu tratamento com seus colegas. Inclui identificação e sabor de experiências positivas. Mas vai mais longe. “A ADEPPT se concentra no efeito positivo e negativo de maneira pragmática e se concentrou na solução”, diz Dunn. Por exemplo, ajuda os pacientes a identificar e alterar os modelos de pensamento e comportamento que interferem na consecução de seus objetivos na vida. Se alguém que era Prestes a dar uma conferência semelhante a um impostor, ele diz, o TCC testaria a validade desse sentimento. “Adepto”, diz ele, “prefere perguntar o que se pensa ser útil e tentar o tamanho:” Eu sei o suficiente sobre esse assunto e farei um bom trabalho. »»

No Primeiro ensaio clínico Para adepto, foi mais eficaz que a TCC reduzir os sintomas de depressão e ansiedade e melhoria do bem-estar geral, incluindo que as pessoas sentem mais prazer e trabalham melhor na vida. Oitenta por cento dos participantes adeptos apresentaram sintomas reduzidos contra 60% do grupo TCC. Significativamente, um ano depois, 60% dos que haviam melhorado com Adept permaneceram bem em comparação com 50% daqueles que o fizeram com o TCC. “Então, melhoramos mais pessoas e elas ficam melhor escolhendo recorrer ao positivo”, explica Dunn.

Um desafio para concentrar pacientes com positivo é que muitos temem a felicidade. Alguns acreditam que é efêmero e serão seguidos por uma queda terrível. Outros sentem que não merecem ser felizes. “Pessoas com depressão fazem todo um conjunto de comportamentos sufocar a alegria porque é muito bizarra e desconfortável”, explica Dunn. Por esse motivo, ele diz, é necessário ajudá -los a aceitar a felicidade em passos muito pequenos. “Se alguém tem medo de aranhas, você não coloca uma tarântula no rosto deles.”

Muitas pessoas que sofrem de ansiedade acreditam que a preocupação impede que coisas ruins aconteçam. Eles têm certeza de que esperam o pior para o pior de um de seus maiores medos: ficar feliz e ser abatido pelo soco de um evento horrível. Especialistas pedem esse medo de contraste de evasão. Para contornar isso, as pessoas ansiosas aplicam um pensamento de Killjoy a toda a luz de alegria.

Uma nova ferramenta para direcionar a prevenção do contraste é uma aplicação experimental de aconselhamento por telefone chamado SkillJoy. Criado pelo psicólogo do Skidmore College Lucas Lafreniere e o psicólogo da Universidade Estadual da Pensilvânia Michelle Newman, o aplicativo incentiva os usuários a perceber e saborear experiências positivas ao longo do dia e, apesar do desconforto, a ficar com bons sentimentos o maior tempo possível . Em um ensaio clínico randomizado que comparou a ferramenta a um aplicativo que não incentivou o sabor, O Skilljoy reduziu consideravelmente a prevenção do contraste.

Outros exemplos dessas “terapias positivas” surgem: entre as quais Amplificação do tratamento de positividadeque foi projetado para melhorar a conectividade social e Terapia de ativação comportamental, usada para tratar a Anedonia. Essa terapia focada em psicologia positiva pode, Algum apoioPossivelmente se tornará o tratamento de opções para um certo tipo de paciente, ou pode se tornar um elemento -chave da terapia híbrida que se tornará o novo garanhão de órgãos. Quando essas técnicas são usadas na psicoterapia com pacientes particulares, diz Craske, eles serão adaptados ao indivíduo. Um paciente cuja prioridade é se livrar dos ataques de pânico provavelmente deve começar com o TCC, diz ela. Um paciente deprimido que deseja sentir o máximo de um sentimento de contentamento e alegria provavelmente deve optar por terapia positiva.

Katie, a mulher inglesa que quer sentir prazer, a encontra com a ajuda de um terapeuta de seguidor. Ela foi capaz de identificar coisas que ama, como nadar no oceano. Seja mergulhando regularmente ao longo de sua costa local de Devon ou revive -o de seus feriados nas águas geladas da Islândia, experimenta uma alegria que permeia sua vida e dificulta o gerenciamento das coisas. “Capturar esses momentos e confiar neles tem sido um transformador”, diz ela. “Sinto que estou começando a viver pela primeira vez.”