Novas imagens de poeira interestelar parecem sair de um sonho

Hhirlpools complexos e listras de poeira que derivam entre as estrelas acabaram de ser reveladas com detalhes narcóticos.

Em novas imagens do JWST, finalmente vemos detalhes requintados sobre o fluxo e a turbulência do ambiente interestelar perto de uma estrela que vimos explodir apenas algumas centenas de anos atrás.





Enquanto a luz da explosão, que agora chamamos de Cassiopée A, esticou para fora, ela refletia e aquecia a poeira tênue que cruzou, gerando uma ligeira chama vermelha.





O material é tão tênue e a luz tão fraca que sua verdadeira complexidade nos escapou em grande parte. Hoje, graças à capacidade do JWST de ver uma luz fraca e vermelha, finalmente entendemos melhor a estrutura do ambiente interestelar.





O que é ainda mais incrível é que podemos ver mudanças na estrutura na escala de dias. O JWST tirou várias imagens de um fogo de folga na nuvem de poeira, perto de Cassiopée, em agosto e setembro de 2024 e encontrou mudanças significativas à medida que a luz se movia através das listras que se assemelham a madeira, produzindo um fenômeno conhecido como Luminous Echo.

“Vemos fraldas como uma cebola” disse Astronoma Josh Espie do Instituto de Ciências do Telescópio Espacial nos Estados Unidos. “Achamos que todas as regiões densas e empoeiradas que vemos, e a maioria das que não vemos, parecem assim por dentro. Nós nunca fomos capazes de olhar para dentro antes”.





Os ecos de luz podem produzir algumas das mais belas vistas da galáxia. Eles acontecem quando algo produz um raio de luz que irradia no espaço.





Se essa luz encontrar uma barreira física, como nuvens de poeira cósmica, ela será refletida e chegará a um momento diferente da do brilho inicial; Assim como um eco de som, mas com luz. Podemos usar esses ecos de luz para ajudar a mapear e entender o espaço e os objetos que ele contém.





Até o momento, a maioria dos ecos luminosos que detectamos geralmente vem de eventos muito brilhantes ou poeira muito grossa perto da fonte de luz, como vemos na estrela. V838 monocerotis. Uma poeira mais fina, mais distante da fonte, é muito mais difícil de ver.





Mas ei, vendo coisas que não podíamos ver antes, é isso que o JWST faz. O telescópio infravermelho é otimizado para ver a luz vermelha baixa que outros instrumentos não podem capturar; Portanto, os astrônomos o transformaram em um toque de poeira nas proximidades e atrás, mas não relacionado a Cassiopée, uma estrela que a humanidade explodiu aos 11.000 anos -luz na década de 1670.

Esse incêndio seguido foi identificado como um eco brilhante pelo telescópio Spitzer Spitzer da NASA, agora aposentado. Mas Spitzer não teve a resolução do JWST.





Apesar disso, “ficamos bastante chocados ao ver esse nível de detalhe”. disse o astrônomo Jacob Jenncson do Instituto de Tecnologia da Califórnia.





O mais surpreendente talvez tenha sido a descoberta de que o meio está organizado em folhas de materiais densamente embaladas, com nós e vertica, um pouco como os nós que podiam ser vistos no grão de uma árvore. Os pesquisadores conseguiram ver detalhes nessas folhas em escalas de aproximadamente 400 unidades astronômicas, ou 400 vezes a distância entre a Terra e o Sol.





Segundo os pesquisadores, essas estruturas podem estar ligadas às linhas de campo magnéticas que atravessam o espaço. Se for esse o caso, o estudo da evolução da luz ecos abre uma nova janela no estudo da turbulência magnetizada.

“É o equivalente astronômico de um scanner médico”, disse o astrônomo Armin Rest do Instituto Científico do Telescópio Espacial. “Temos três cortes em três momentos diferentes, o que nos permitirá estudar a estrutura 3D real. Isso mudará completamente a maneira como estudamos o ambiente interestelar”.





Enquanto isso, duas apresentações, uma liderada por Jencson, a outra por Peek, ocorreu durante a 245ª reunião da Sociedade Astronômica Americana. Você pode encontrar os resumos aqui E aqui.