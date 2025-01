Novas medidas de carbono no solo apenas aumentam a confiança nos mercados de crédito de carbono

As medições diretas de carbono no solo estão a ser exploradas como um método para melhorar a precisão dos mercados de carbono, especialmente na agricultura. Medir o stock de carbono no solo, em vez de confiar em modelos preditivos, pode fornecer dados sólidos sobre a eficácia das práticas agrícolas sensíveis ao clima. Acredita-se que esta medida aumentará a credibilidade dos créditos de carbono, oferecerá maior confiança aos consumidores e apoiará melhores objectivos climáticos globais. A medição do carbono também é reconhecida como uma ferramenta para promover uma agricultura saudável e sustentável.

Evidência confiável de mudanças no carbono do solo

De acordo com um * estudar publicado na Environmental Research Letters, o uso de métodos diretos de medição de carbono no solo juntamente com um desenho de estudo baseado em epidemiologia poderia enfrentar os desafios de examinar o armazenamento de carbono. Ao amostrar cerca de 10% dos campos em grandes áreas, a equipa de investigação demonstrou que o armazenamento de carbono pode ser medido com precisão durante longos períodos. Estas descobertas indicam que as técnicas de escalonamento direto podem ser uma opção rentável para modelos preditivos em mercados de créditos de carbono.

Insights sobre a saúde do solo e os benefícios climáticos

Mark Bradford, professor de Ecologia de Solos e Ecossistemas EH Harriman na Escola de Meio Ambiente de Yale, observou que as descobertas do estudo podem estender as medidas diretas para além dos mercados de carbono. Ao falar com phys.org, ele destacou seu potencial para fortalecer a comunicação de emissões de gases de efeito estufa e apoiar as emissões nacionais. Esta abordagem também poderia melhorar a biodiversidade do solo, a retenção de nutrientes e a resiliência a condições meteorológicas extremas, conduzindo a uma maior segurança alimentar.

Apoiando agricultores tecnológicos

Para ajudar os agricultores, Eric Potash, cientista pesquisador do Centro de Sustentabilidade de Agroecossistemas, desenvolveu um pedido de patente que permite aos usuários estimar a relação custo-benefício de projetos de carbono no solo. Essa ferramenta auxilia no cálculo da rentabilidade, com base na quantidade de variáveis ​​e métodos de amostragem.

Como foi dito autores do estudoabordar as principais preocupações com medidas de apoio a políticas e investimentos que protejam a saúde do solo. Ao fornecer uma análise detalhada e escalonável do armazenamento de carbono, esta abordagem visa reforçar a confiança nos benefícios ambientais e económicos da agricultura inteligente do ponto de vista climático.

