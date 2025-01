Uma análise recente das características da superfície lunar foi provocada para uma posição de longa data da dormência geológica da Lua. As descobertas indicam que um pequeno pico no lado mais longo da lua para formular os últimos 200 milhões de anos, sugerindo que os processos tectônicos ainda estão em jogo. Nas conclusões do estudo, apontam para a atividade permanente sob a superfície lunar, o que pode ter um efeito significativo no futuro do diagnóstico lunar e colocação da infraestrutura na lua.

Estudo revela tectônica lunar ativa

De acordo com estudar Publicado no Planetarium Knowledge Journal em 21 de janeiro de 2025, uma equipe de pesquisadores da Smithsonian Institution e a Universidade de Maryland identificou 266 antes de pequenos picos não documentados em segunda -feira. Essas cristas nas regiões vulcânicas estimadas para formatar 3,2 a 3,6 bilhões de anos, parece ser significativamente mais jovem do que outras características da superfície lunar conhecidas.

Jaclyn Clark, cientista assistente de pesquisa do Departamento de P. da Universidade de Maryland, diz em acelerar Liberou uma estimativa da Universidade de Maryland e da cratera para as alturas “idades. E acrescentou que quanto mais os vales da superfície, os mais velhos; A superfície das marcas de impacto do Accumulus e, depois de contar os vales e observar Desdvescor, é um local de AVC existente, que determinou que essas formações estão ativas nos últimos 160 milhões de anos.

Implicações para a futura exploração lunar

Os blocos sugerem que os cumes nas proximidades e nas duas lunas como origem da mesma força geológica, incluindo a segunda -feira encolhe gradualmente ou a órbita. Dados de décadas de missões da Apollo detectados anteriormente para um humor raso, e os pesquisadores já acreditaram que essas alturas podem estar ligadas a eventos sísmicos.

Clark ilustrou importante desses achados para futuras missões, são ferramentas, pois o radar de penetração na terra pode fornecer informações mais altas no subsolo da lua. O perico ativo da segunda -feira com o perico ativo da Lua com o planejamento de colocar astronautas e equipamentos em sua superfície.