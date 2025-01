Novo estudo relaciona medicamentos comuns à redução do risco de demência

Uma revisão sistemática dos medicamentos existentes descobriu que os antibióticos e as vacinas estão associados a um risco reduzido de demência.

Nos 14 estudos incluídos na análise de dados, a maioria dos quais provenientes dos Estados Unidos, os investigadores identificaram dezenas de medicamentos que poderiam estar associados ao risco de demência – para melhor ou para pior.





O estudo é o maior do género, abrangendo mais de um milhão de casos de demência, e embora os resultados não sejam “imediatamente claros”, existem tendências intrigantes em jogo.





Embora as associações entre certos medicamentos e o risco de demência tenham variado amplamente entre os estudos, certos medicamentos, como antibióticos, antivirais e vacinas, foram mais comumente associados a um risco reduzido de demência.





Quatro vacinas em particular, incluindo as que protegem contra a difteria, a hepatite A, a febre tifóide e a combinação de hepatite A e febre tifóide, foram associadas a uma redução do risco de demência entre 8 e 32 por cento.





A razão para este fenómeno não é clara, mas a equipa internacional de investigadores Observações que as infecções virais e bacterianas parecem ser factores de risco comuns para a demência, e “há um interesse crescente na vacinação como sendo geralmente protectora”.





“Nossos resultados apoiam essas hipóteses e dão mais peso a esses agentes como potencialmente modificadores da doença ou preventivos da demência”, disse a equipe. conclui.





A sua investigação actual revela apenas associações, pelo que não pode dizer-nos o que causa a demência ou se e como estes medicamentos podem ajudar a preveni-la. O que pode fazer, no entanto, é apontar os cientistas na direção certa.





Apesar de décadas de pesquisa e dezenas de bilhões de dólares, apenas um punhado de novos medicamentos foram aprovados para demência. Além de alguns avanços recentes, a maioria dessas opções trata apenas os sintomas da doença, enquanto outras apresentam efeitos colaterais graves.

Como resultado, alguns cientistas recorreram a medicamentos já aprovados para ver se poderiam ser reaproveitados para prevenir o declínio cognitivo.





Recentemente, por exemplo, foi demonstrado que um medicamento usado para induzir o parto protege o cérebro envelhecido de ratos e, em humanos, aqueles que tomam medicamentos populares para diabetes e perda de peso, como o Ozempic, também parecem ter um risco reduzido de demência. .





Mas não é fácil avaliar o volume considerável de medicamentos disponíveis.





“Reunir esses enormes conjuntos de dados de saúde fornece uma fonte de evidências que podemos usar para nos ajudar a focar em quais medicamentos devemos experimentar primeiro”, explicar O psiquiatra de idosos Benjamin Underwood, da Universidade de Cambridge, que liderou o estudo recente com a pesquisadora de demência Ilianna Lourida, da Universidade de Exeter.





Os autores também descobriram que medicamentos anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, podem estar associados a um risco reduzido de demência. Os anti-hipertensivos e os antidepressivos, por outro lado, apresentaram resultados conflitantes.





Estudos recentes sugerem que a demência pode ser causada por problemas cerebrais devido à hipertensão ou inflamação crónica, mas são necessárias mais pesquisas para determinar se os medicamentos que abordam estes problemas desempenham um papel no declínio cognitivo e qual o seu impacto neste risco.





“Esperamos que isso nos ajude a encontrar novos tratamentos tão necessários para a demência e a acelerar o processo de levá-los aos pacientes.” disse Vegetação rasteira.





“Se conseguirmos encontrar medicamentos que já estão aprovados para outras doenças, poderemos então colocá-los em testes e, o mais importante, poderemos disponibilizá-los aos pacientes muito mais rapidamente do que faríamos com um medicamento completamente novo. . novo.”

O estudo foi publicado em Alzheimer e demência: investigação translacional e intervenções clínicas.