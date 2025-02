Novo jogo PlayStation anunciado para amanhã

A Sony comemorou seu evento de jogo na quarta -feira, mostrando jogos que serão lançados nos próximos meses e alguns programados para o próximo ano. Algumas das grandes surpresas foram Sonic Racing: Crossworlds, mentiras de P: Oventure e uma nova casa de casas, o desenvolvedor por trás do retorno de 2021. O estúdio está de volta, com um jogo chamado Saros que parece usar mecânica semelhante. O evento da Sony também apresentou datas de lançamento para jogos já anunciados, bem como novos títulos que chegarão ao serviço PS Plus.

É isso que você precisa saber sobre a peça de quarta -feira.

Quando o estado de PlayStation foi?

O show foi publicado Quarta -feira, 12 de fevereiro, em 17:00 (14:00 PT). Eu tinha pouco mais de 46 minutos.

Como posso ver uma repetição?

Você pode ver uma repetição no PlayStation YouTube e Contração muscular Canais.

Quais jogos foram mostrados no jogo do PlayStation?

Saros

Shinobi: Art

Sonic Racing: Crossworlds

Digimon Story Time Stranger

Perdido Alma de lado

Borderlands 4

Ficção dividida

Diretiva 8020

Paradoxo de Darwin

Onimusha: caminho da espada

Delta sólida de engrenagem de metal: comedor de cobras

Inferno somos nós

Mentiras de P: Overture

Sonhos de outro

Remasterizado nos dias passados

Blue Prince

Marés de aniquilación

Metal

Mentalidade