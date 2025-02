NISUS para melhorar as células solares baseadas em Kestreite de eficiência mostradas em andamento, com os pesquisadores de alcançar a eficiência da conversão de energia recorde (PCE) 11,4 %. Uma nova abordagem usando o recozimento de hidrogênio é aplicada para aprimorar a coleta de transportadores em células solares de Cu₂znsns (CZTS). Essa arte envolve aquecer o material em hidrogênio, gerente rico, os elementos -chave redistribui e reduz a perda de energia. Os resultados indicam que o recozimento de hidrogênio pode ser um método escalável para melhorar o desempenho, tornando os CZTs uma opção viável nas células solares.

O recozimento de hidrogênio melhora a coleção de transportadores

De acordo com estudar Publicado na Nature Energy, pesquisadores da Universidade de New Wales exploraram o recozimento de hidrogênio de impacto em células solares CZTS. O processo encontrou redistribularum de sódio e oxigênio no material, reduzindo defeitos e aumentando o transporte da transportadora. Recombinação de portorium, o principal desafio nas células CZTS, mitigar, levando a uma melhor eficiência.

Kaiwen Sun, estudos mais antigos do autor anunciado Tech Xplore O fim foi desenvolver uma alternativa sustentável e econômica à próxima geração fotovoltaica. O hidrogênio expositado desempenha defeitos passivos cruciais próximos à superfície do absorvedor, levando a uma melhor coleta de transportador.

Potencial para aplicações maiores

Ultra CZTS, o recozimento de hidrogênio é demonstrado promissor no aumento de outros materiais celulares solares de filmão fino, como índio de ar de seleneto de gálio (CIGS). Os pesquisadores acreditam que essa arte não pode ser aplicada a várias tecnologias fotovoltaicas para melhorar a eficiência, mantendo os benefícios ambientais.

Concentre -se no foco em melhorar a eficiência das células solares do CZTS mais de 15 %, preservando sua acessibilidade e sustentabilidade. Refinamentos no processo de recozimento e mais otimações de materiais que devem comparar soluções da indústria mais eficientes.