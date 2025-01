Espera -se que o New Shepard Rocket, do Blue Origin, lançasse a missão NS, 29 em 31 de janeiro de 2025, às 23:30 é um local de Lorem um no oeste do Texas. A missão tende a testar 30 experimentos, especialmente a NASA, que são direcionados a promover tecnologias para a exploração de segunda -feira. O voo incluirá um único exclusivo, como imita a gravidade lunar, fornecendo aos pesquisadores informações valiosas. Este lançamento representa a origem azul da primeira missão suborbital do ano, quando se concentra nas inovações do programa Artemis.

De acordo com a visão geral da missão da origem azul

Como relatado Por Space.com, experimentos em NS, 29 Mission inclui 17 desenvolvidos pela NASA para enfrentar os desafios associados à exploração de segunda -feira. A empoeirada eletrostática sublimando o teste do Centro Espacial da NASA Kennedy estudará o caráter do pó lunar sob luz ultravioleta. O projeto FEMT da Universidade de Purdue testará uma água, de acordo com os pequenos satélites do Microthruster, com uma robótica de abelhas, experimento de H-Bee e examinar do que as bolhas para se comportar na espessura do líquido na lua. Outro estúdio, Light, do NASA Glenn Research Center, investigará a inflamabilidade material sob as condições da lua e do peso.

Simulando a gravidade lunar no vôo

Para simular a gravidade da lua, a nova cápsula de Shepard usa seus propulsores de controle de reação para girar em aproximadamente 11 cbolções por minuto. Isso gera situações como a sexta gravidade da lua, dois minutos de voo. Espera -se que esses testes acelerem equipamentos de desenvolvimento para exploração do planetário e missões comerciais.

Cartões postais e engajamento público

O Blue Origin’s Club for the Future of Marte também enviará milhares de cartões postais de estudantes no espaço, com a intenção de inspirar o interesse nos campos STEM.

O voo NS, 29, deve ser o último cerca de 11 minutos, com cápsula e executando a Terra isolada no local do oeste do Texas. Se as condições do lançamento do atraso, o tempo até 31 de janeiro foram dadas pela Administração Federal de Aviação.