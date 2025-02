Novos analgésicos não -opióides primeiro por décadas para obter aprovação do FDA

Uma nova análise não -opioide, Suzetriginaacaba de ser aprovado pelo regulador de drogas americanas, o FDA. É o primeiro analgésico não -opióide que a agência aprovou em mais de duas décadas.





Devido à sua natureza viciante, os profissionais de saúde fizeram muito nos últimos anos Minimizar o uso de opióidesEspecialmente a duração da duração da cirurgia após a cirurgia. Os pacientes que receberam opióides por mais de uma semana após a cirurgia acabaram dobrando o risco de usar esses medicamentos por mais de um ano.





Nos Estados Unidos, Um estudo mostrou Que tal 6% de todos os pacientes submetidos a cirurgia se tornaram usuários persistentes de opióides, mesmo que nunca tivessem tomado opióides antes. Assim, a chegada de um medicamento não -opióide relativamente seguro e eficaz para o tratamento da dor aguda sem risco de dependência é enorme.





A suzetrigina funciona bloqueando a atividade da proteína chamada canais de sódio em células nervosas que enviam sinais de dor. Isso interrompe o sinal da dor em seus traços, antes de chegar ao seu cérebro e, portanto, antes de senti -lo.





É exatamente assim que os medicamentos anestésicos locais existentes, como a lidocaína, o trabalho. Infelizmente, esses medicamentos bloqueiam todos os canais de sódio em todo o corpo, incluindo aqueles que controlam a atividade do seu coração, seu cérebro e sua respiração. É por isso que, como o nome sugere, eles só podem ser aplicados localmente.





Na odontologia, isso geralmente é feito usando uma seringa e acompanhado por outro medicamento (chamado “vasoconstritor”) para impedir que o anestésico escape na circulação sanguínea.





Atingir canais de sódio para mitigar a dor é uma idéia maravilhosa em princípio. No entanto, é dificultado pela presença geral dessas proteínas – que desencadeia a sinalização elétrica em quase todas as células do seu corpo – e os riscos resultantes associados ao seu bloqueio. Em particular, o risco muito real de morte súbita.





No Japão, Fugu, um prato baseado em peixes inchados, é uma iguaria exótica. Pelo menos parte de sua atração é a ligeira formigamento na linguagem que pode ser experimentada ao comê -la. Esse formigamento é causado por um veneno, a tetrodotoxina, que é um poderoso bloqueador de canais de sódio. Muita tetrodotoxina é fatal. Nos restaurantes japoneses, apenas os gerentes qualificados da Fugu podem preparar o prato.

Então, por que a descoberta e o desenvolvimento da Suzetrigina são tão importantes? Temos nove genes diferentes que codificam os canais de sódio (eles trabalham de Nav1.1 a Nav1.9).





Cada um desses canais está presente em diferentes níveis nas diferentes células e órgãos do seu corpo. Mas apenas um desses canais, Nav1.8, está presente nos neurônios da conscientização sobre dor periférica e não em outras partes do corpo.





Não há prova de expressão de Nav1.8 em seu coração ou cérebro. Essa expressão seletiva sugere que esse canal de sódio específico pode ser um bom alvo para mitigar a dor.





Essa idéia recebeu credibilidade adicional após a descoberta de que pessoas com mutações genéticas que aumentam a atividade deste canal sofrendo de dor nervosa Embora não haja causa óbvia de dor.





Muito seletivo

Ao longo de vários anos, a Vertex Pharmaceuticals, a empresa que fabrica a Suzerrigina (marca diária), detectou muitos medicamentos em potencial para tentar identificar um bloqueador seletivo e seletivo desses canais que poderiam ser tomados por via oral.





A Suzetrigina provou ser um Bloqueador poderoso e muito seletivo desses canais. É incrível, pelo menos 30.000 vezes mais poderoso para bloquear os canais NAV1.8 NAV do que todos os outros tipos de canais de sódio que temos.





Em dois ensaios clínicos Com mais de 1.000 pacientes em cada um, a Suzetrigina provou ser tão eficaz quanto os opióides para bloquear a dor aguda após cirurgia moderadamente dolorosa – a eliminação de cebola ou um tipo de barriga.





A SuzetriGine também produziu muito menos efeitos colaterais do que o tratamento com opióides e não teve risco de dependência. Até agora, no entanto, não há evidências convincentes de que a suzetrigina seja eficaz no alívio crônico a longo prazo.

A descoberta e a aprovação do uso da Suzetrigina abrem a possibilidade de tratar a dor aguda, bloqueando seletivamente canais de sódio específicos, sem risco de dependência. De maneira mais geral, Direcionamento seletivo de muitos canais de íons diferentes Isso sustenta a sinalização da dor pode abrir o caminho para novos tratamentos não vicativos para todas as formas de dor aguda e crônica.

Alistair MathieProfessor de Farmacologia e Chefe da Vida, Universidade de Westminster E Emma VealePesquisador principal, Universidade de Kent

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença de comunicação criativa. Leia Artigo original.