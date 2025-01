Novos recursos do Samsung Galaxy AI: agora assistente de curta distância e muito mais

A LG organizou o evento Galaxy Unpacked 2025 na quarta-feira, anunciando a série Galaxy S25 e vários novos recursos de inteligência artificial (IA). A gigante tecnológica sul-coreana chamou a nova geração de seus principais dispositivos de “um verdadeiro parceiro de IA”, destacando o novo sistema operacional One UI 7 otimizado para fluxos de trabalho de IA. A empresa agora integrou totalmente os recursos de IA ao sistema e estão disponíveis em vários dispositivos. Todos esses recursos principais do Galaxy AI foram anunciados no evento.

Novos recursos do Galaxy AI anunciados pela Samsung

Agora o curto É o primeiro recurso de IA baseado em ecossistema da gigante da tecnologia. O recurso oferece feedback sobre o uso e as atividades do usuário do dispositivo ao longo do dia e os disponibiliza em uma ferramenta eletrônica. Alguns exemplos comuns da Samsung incluem Morning Insight, que inclui previsão do tempo e recurso de energia. Os cartões são separados para quando o usuário estiver trocando ou trabalhando. Especialmente as atividades e métricas de saúde dessas marcas são retiradas do Galaxy Watch ou Ringo Galaxy.

A Nokia também apresentou Agora a Barraque são rapidamente vistos através da cortina da fechadura. Há uma barra retangular com muitas cartas perto da parte inferior da tela que pode ser rolada verticalmente com uma animação de baralho de cartas.

Notavelmente, Now Brief e Now Bar são alimentados pelo Personal Data Engine da Samsung. A empresa desenvolveu um sistema de IA, como um modelo pessoal de linguagem grande (LLM), que coleta dados do uso diário e das rotinas do usuário do dispositivo. Esses dados são então usados ​​para criar uma experiência personalizada para os usuários. A Samsung enfatizou que os dados são armazenados apenas no aparelho.

Outro recurso é a IA em todo o dispositivo Seleção de IA. Existe uma versão do Samsung Circle para investigar. O recurso pode ser usado para gerar sugestões baseadas em dados visuais na tela. Por exemplo, se um usuário estiver usando AI Select para uma mensagem de texto, a ferramenta de escrita auxiliará automaticamente e todas as ferramentas de escrita dentro da tecnologia de IA. Este recurso não usa a web.

Seleção de IA

Crédito da foto: Samsung

AI Select também pode ser usado para converter um vídeo em GIF. A Samsung afirmou que utilizando a ferramenta, que está disponível nos painéis laterais, enquanto assiste a um vídeo, o usuário pode selecionar qualquer parte do vídeo e ele irá convertê-lo instantaneamente em GIF.

A Samsung também facilita o acesso ao menu Configurações e a uma imagem especial na Galeria. Dublado IAos usuários agora podem acessar a opção de pesquisa em Configurações ou Galeria para descrever o que procuram em linguagem natural, e a IA encontrará o item exato. Este recurso controla comandos de texto e voz.

No caso, a empresa demonstrou esse recurso dizendo à IA “Meus olhos estão muito” em Configurações, e a IA abriu automaticamente a opção Filtro de Luz Azul. Da mesma forma, quando você pede à IA na Galeria “Uma foto do Max do inverno passado com um casaco vermelho, comendo bolo”, a IA será capaz de entender que Max é um cachorro, e então separar as fotos daquele momento específico. preencher A Samsung disse que esse recurso também é totalmente processado no dispositivo.

Assistência de desenho também está recebendo uma atualização. Sketch to Image agora suporta entrada multimodal e pode gerar imagens com referências de texto corrompido e disponível que o usuário pode adicionar opcionalmente. A Nokia diz que isso permitirá aos usuários criar arte que antes tinham dificuldade em visualizar.

Recursos do Galaxy AI: câmeras e edição

Embora os recursos mencionados acima estejam disponíveis nas respectivas telas do dispositivo, a Samsung também adicionou alguns recursos alimentados por IA às câmeras. Os recursos de IA também foram aprimorados para recursos de edição de fotos e vídeos.

A Samsung usa IA para criar imagens faciais personalizadas para os usuários. Os usuários podem selecionar qualquer imagem existente e a IA pode analisar o tom da cor, a saturação e o brilho para adicionar os elementos fotográficos desejados. Na empresa chama essas coisas Filtro pessoal.

A IA também deve ser adicionada à gravação de vídeo. A gigante da tecnologia afirmou que a IA agora pode separar objetos móveis e estacionários no vídeo e aplicar redução de ruído a eles separadamente. Isso permitirá que vídeos com pouca luz sejam mais nítidos e mostrem mais, o que a empresa afirmou.

Apagador de áudio é uma nova linha do Galaxy AI que pode analisar e isolar sons em suas fontes de vídeo. Uma vez separada, a ferramenta oferece aos usuários a possibilidade de ajustar o volume de cada canal separadamente. Desta forma, os utilizadores podem reduzir o ruído das multidões e das buzinas dos carros e aumentar a fala emitida no exterior numa rua movimentada para ser ouvida mais facilmente.