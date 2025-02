É identificado um novo tipo de supercondutores, demonstrou a capacidade de ver a eletricidade sem resistência à temperatura de 45 Kelvin (-228 ° 100) e sob atmosférico normal. Pesquisas realizadas na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul (Surtech) em Shenzhen, China, que é levada a essa descoberta nos compostos de níquel cadmiae. Isso não tem um impacto significativamente de várias tecnologias que confiam em supercondutores, incluindo imagens médicas e transmissão de energia.

Descobertas em supercondutores de níquelato

De acordo com estudar Na natureza, os pesquisadores observaram propriedades supercondutoras em um filme fino de cristais de nickolol que eram cultivados sinteticamente em laboratório. O material exibiu características críticas da supercondutividade, incluindo a perda de resistência elétrica e expulsão de campos magnéticos. Dafeng Li, uma natureza na Universidade da cidade de Hong Kong, em uma conversa com (fonte de notícias), que potencial para aumentar a temperatura crítica do nicheling pode melhorar a aplicação em tecnologias práticas.

Nickelatis agora se junta a ciprates e pnnictides a supercondutores reservados e operará a pressão atmosférica padrão e as temperaturas tão altas quanto -123 graus Celsius. Essa nova descoberta da tentativa contínua de compreender o tipo de materiais para obter supercondutividade e permitir o desenvolvimento de materiais capazes de função à temperatura ambiente.

O progresso do futuro

Foi impulsionado pelas níquelatis circundantes que já crescem desde 2019, com os primeiros sintomas de supercondutividade são detectados em materiais semelhantes. A semelhança de Niclate e exige a possibilidade de temperaturas operacionais mais altas. Um avanço em 2023 demonstrou supercondutividade nas níquelatis sob alta pressão, mas a pesquisa mais recente indica que esse fenômeno ocorre na pressão ambiente.

Em dezembro, os cientistas da Universidade de Stanford forneceram supercondutividade inicial e supercondutividade em nicyelato em condições normais. O estudo mais recente confirma ainda essas propriedades, estabelecendo nicheled como um assunto prometido para mais pesquisas. Zhuouyu Chen, um físico para suspeitar e co-autor de estudo; disse A elevação da temperatura da crise continua sendo o objetivo principal, com um esforço permanente focado em um material de refino é uma composição e crescimento de maneiras.

Cuidados globais em supercondutividade

O campo da supercondutividade está sob o intenso escrutínio em anos, com algumas reivindicações de prova do controverso. Relatórios de alto perfil da supercondutividade da temperatura ambiente, para eles em um Ranga Dias físicos na Universidade Rochester, foram retirados. Da mesma forma, as reivindicações sobre LK, 99, uma questão de pensamento exibem supercondutividade de temperatura de localização e desmascaradas.