A NVIDIA GeForce RTX 50 Series Blackwell GPUS é instruída ao Consumer Electronics Show (CES) 2025 antes deste mês, mas ainda assim chegar ao mercado. Os modelos RTX 5090 e RTX 5080 estarão disponíveis para compra em 30 de janeiro. Antes de sua chegada, os revisores revelaram os benchmarks sintéticos para a GPU GeForce RTX 5090, que sugere a melhoria do desempenho de até 46 Porcentagem, dependendo da plataforma de benchmarking usada para executar testes.

Nvidia GeForce RTX (5) 90 GPU Benchmarks

Em RelatórioVideocardz compilado nos resultados do teste. Cititar conversas com vários revisores, relata que o desempenho salta cerca de 20 % com a nova GPU NVIDIA GeForce RTX (5) 90 em comparação com o antecessor, RTX 400 GPU em comparação com a mesma precisão, qual relatório está no desempenho em RTX (5 ) 90 GPU com a mesma precisão, naqueles que o desempenho varia significativamente, dependendo do jogo, resolução e configurações.

Firestrike, que é o DirectX 11 11 Prova para os PCs infantis, igual à luz de 36 % de melhoria de desempenho. Foi um desempenho estimado, extremo e mais missões. Enquanto isso, e diretamente 12 TimesPy, a liberdade condicional revelou uma melhoria de 33 % na GPU RTX 40000 em desempenho e configurações extremas.

Outros revisores e executaram os testes de banks como uma via speedway, Harbor Royal e Steel Nomads e está na conclusão de que o lucro geral do desempenho deve ser profundo e 46 %. Deve -se notar que essas são pontuações gráficas gerais e nenhum número geral de desempenho do Chip. Haveria um desacordo entre os números em um benchmarks sintéticos e o mundo real e os jogos de jogos.

Nvidia GeForce RTX (5) 90 Especificações da GPU

Nvidis GeForce RTX (5) desenho 90 GPU com 32 GB de VRAM GDDR7 (acima de 24 GB de VRAM GDDR6 em RTX (4) 90 GPU) possui uma velocidade de pico de relógio de 2,4 GHz e recebe 21.760 Cocha CORS. Foi construído pela arquitetura Blackwell da NVIDIA com a quinta geração de cors de espaço de raio Tensor Cory e de quarta geração.

No geral, a GPU possui 92 bilhões de transistores, capactos que oferecem 3.352 trilhões de coisas por segundo (tops). A NVIDIA afirma que a sociedade é a GPU mais poderosa para os PCs de consumo até o momento.