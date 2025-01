O acordo para matar a sede dá a você $ 10 de crédito na Amazon quando você gasta $ 40 em produtos Brita

A hidratação é extremamente importante, mas acredite ou não, é fácil gastar muito dinheiro em algo tão simples como água. Obter um sistema ou produto de filtragem de água é uma ótima maneira de ter acesso a água limpa e fresca a qualquer momento, sem comprar garrafas engarrafadas caras. Se você planeja beber mais água este ano, confira esta oferta de produtos Brita na Amazon. Detectámos um acordo que devolve US$ 10 depois de gastar US$ 40 ou mais nos produtos Brita, economizando em compras futuras na Amazon e proporcionando um início de ano saudável. Esta oferta é válida até 14 de janeiro e se soma a outros descontos que apontamos a seguir.

Amazon oferece este sistema de filtro Brita Elite de 10 xícaras por apenas $ 33menos de US$ 40. Isso economiza US $ 7 e inclui uma jarra sem BPA e um filtro grátis para que você possa começar a usar sua jarra imediatamente. O filtro foi projetado para durar aproximadamente 6 meses e inclui um indicador de troca de filtro. O lançador Brita Large está ativado. oferta por $ 24abaixo de seu preço normal de US$ 44. Tem capacidade para 10 xícaras e inclui filtro de água. Observe que o filtro incluído nesta oferta dura aproximadamente 2 meses. Se você for um membro Prime, você se qualifica para descontos adicionais em filtros Brita Max de 27 xícaras por apenas $ 45 uma vez que você cupom de clipe na página.

Os membros Prime também podem economizar neste sistema de filtragem de torneiras, que Custa apenas $ 27 depois de cortar o cupom na página e você economiza $ 11. Inclui o suporte e um filtro que dura aproximadamente 4 meses ou 100 galões. O sistema de filtro de garrafa de água Brita de 36 onças também está à venda por US $ 22, uma vez que você combina o desconto atual com o cupom na página. Isso economiza $ 7.

Por que este acordo é importante?

Os filtros Brita ajudam a remover cloro, chumbo e outros produtos químicos nocivos da água. São também uma excelente forma de poupar, reduzindo a necessidade de água engarrafada, poupando dinheiro e reduzindo a procura de plástico descartável. Ao gastar US$ 40, você recebe um crédito promocional de US$ 10 que pode usar em compras futuras na Amazon. Se você compra na Amazon regularmente, é basicamente tão bom quanto dinheiro. O crédito expira em 31 de dezembro de 2025 e só pode ser gasto em produtos vendidos diretamente pela Amazon, e não por vendedores terceirizados.