O ancestral da humanidade encontrou uma maneira de sobreviver em um mundo cruel

Há muito que se pensa que a nossa espécie é única na sua capacidade de se adaptar a climas rigorosos, como desertos áridos ou florestas tropicais densas. Agora, um novo estudo sugere que pelo menos alguns dos nossos os ancestrais também eram capazes de viver em ambientes hostis.





O estudo vem de uma equipe internacional de pesquisadores que trabalham na Desfiladeiro de Oldupai na Tanzânia, que analisou vários objetos descobertos – incluindo ossos, fósseis de plantas, sedimentos e ferramentas de pedra – para mapear a vida no passado distante.





A análise detalhada destes restos mortais foi usada para recriar o clima e a atividade de um ancestral direto dos humanos modernos, O homem levantou-se. Os sinais apontam para um local hiperárido e relativamente inóspito para o qual esta antiga espécie de hominídeo não só viveu, mas regressou repetidamente.

“As evidências biogeoquímicas, paleoambientais e arqueológicas que analisamos sugerem Homo tinha a capacidade de se adaptar a ambientes diversos e instáveis ​​do fundo do Rift da África Oriental e das áreas afromontanas já há dois milhões de anos, ” disse Michael Petraglia, antropólogo e arqueólogo da Griffith University, na Austrália.





Por exemplo, resíduos microscópicos de carvão ajudaram os pesquisadores a determinar quando e onde ocorreram incêndios florestais. A análise de sedimentos ajudou a determinar mudanças em rios e lagos.





Encontradas aos milhares no desfiladeiro de Oldupai, as ferramentas de pedra contam-nos como os nossos primeiros antepassados ​​caçavam e trabalhavam, enquanto os restos de ossos de animais provam quais animais foram mortos e como foram massacrados.





No geral, as evidências sugerem que os antigos hominídeos eram engenhosos o suficiente para encontrar maneiras de comer, beber e permanecer vivos no deserto. Ser adaptável não é algo exclusivo Homo sapiens afinal.





“Este perfil adaptativo, marcado pela resiliência em áreas áridas, desafia as suposições sobre os limites e posições de dispersão dos primeiros hominídeos. O homem levantou-se como um generalista versátil e o primeiro hominídeo a transcender as fronteiras ambientais em escala global”, disse Petraglia.





Uma das muitas espécies que precederam os humanos modernos, H. erectus foi o primeiro de nossos parentes distantes a desenvolver proporções anatômicas semelhantes às de nossa espécie. Também os primeiros a migrar em grande número para fora de África, estas pessoas persistiram em grandes áreas do planeta durante mais de 1,5 milhões de anos antes de desaparecerem há cerca de 110 mil anos.





O facto de o nosso ramo da árvore genealógica estar agora a florescer sugere que a nossa espécie tinha certas vantagens sendo capazes de sobreviver em condições abaixo das ideais e expandir-se para regiões mais variadas do planeta – mas parece que não demos O homem levantou-se crédito suficiente para permanecer e até prosperar no calor escaldante de África.





“Essa adaptabilidade provavelmente facilitou a expansão do O homem levantou-se em regiões áridas da África e da Eurásia, redefinindo o seu papel como generalistas ecológicos bem-sucedidos em algumas das paisagens mais desafiadoras do Pleistoceno Médio”, disse o geólogo Paul Durkin, da Universidade de Manitoba, no Canadá.

A pesquisa foi publicada em Comunicações sobre a Terra e o Meio Ambiente.