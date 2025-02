O argumento legal do governo Trump para classificar o sexo é uma biologia ruim

No meio do teatro jurídico nos Estados Unidos sobre a identidade do sexo e do gênero – desencadeado por um Decreto do governo Trump que “sexo” refere-se à imutável classificação biológica de um indivíduo como homem ou mulher “- um momento de clareza chegou juiz.

Em um Caso militar atualO juiz do distrito federal Ana Reyes prendeu Jason Lynch, advogado do Ministério da Justiça que defendeu o decreto, para perguntar: “Você entende, na biologia, é simplesmente incorreto que existem apenas dois sexos, certo?” Ao que ele respondeu: “Não entendo que está incorreto”. O juiz então esclareceu Lynch sobre a existência de seres humanos intersexuais, que ele admitiu ter conhecimento. Apesar do fato de Lynch ter representado o governo americano em uma “classificação biológica imutável” em uma sala de audiência federal.

Outro exemplo claro intervém no anúncio de fevereiro do Ministério da Saúde e Serviços Sociais, que amplia o recente decreto executivo “Definições baseadas em sexo. “Este anúncio informa as agências federais que, para exercer suas funções, um” homem “é qualquer pessoa que tenha um sistema reprodutivo que produz esperma, e uma” mulher “é qualquer pessoa com uma pessoa que produz ovos.

A troca da sala do tribunal e o decreto do HHS sublinham o porquê e quantos discussões e argumentos legais sobre a ideologia da preocupação sexual e não a biologia.

O “porquê” aqui é que a maioria das pessoas, aparentemente incluindo as do HHS, não sabe como as categorias de sexo são incluídas pelos biólogos e a gama real de variação biológica em humanos. Essa falta de familiaridade permite que os ideais implantem distorções para alcançar suas agendas de exclusão. Decretos são barbas em guerras culturais, em questões de gênero e os direitos das pessoas trans, como o New York Times observado. O “como” está em afirmações intencionais sobre categorias de sexo e experiência humana que são biologicamente imprecisas.

Definições claras das categorias são importantes na lei. O uso de duas categorias de sexo para falar sobre uma espécie é padrão na biologia. Em muitas espécies animais, incluindo pessoas, no entanto, existem indivíduos que não são homens nem mulheres ou que às vezes são ambos. Em outras espécies, existem dois sexos, mas eles não são homens e mulheres (geralmente são intersexuais e masculinos). E algumas espécies têm apenas um sexo (geralmente feminino). A realidade biológica é que “masculino” e “feminino” não são classificações biológicas imutáveis ​​universais, mas descrições de modelos típicos na biologia reprodutiva. Essas categorias, homens e mulheres, são usadas por biólogos que entendem completamente que raramente representam toda a variação biológica relevante em uma determinada espécie ou conjuntos de variações idênticas entre diferentes espécies.

O sexo não é uma única realidade biológica, simples e uniforme. Assim, a biologia não pode ser invocada como base para esses termos legais. Este é o essencial.

Claro, homens e mulheres são não A mesma estrutura de biologia reprodutiva de aspectos importantes dos corpos e vidas humanos. Mas nenhum dos principais sistemas biológicos associados ao sexo em humanos (cromossomos, gônadas, genética, hormônios etc.) vem exclusivamente em duas categorias “imutáveis”. Sim, a maioria dos humanos tem xx ou xy cromossomosMas, como observou o juiz Reyes, alguns não o fazem. Pessoas com testículos ou ovários são os mais comuns, mas algumas pessoas têm as duas e algumas têm ovotetes. Geralmente, aqueles com testículos podem produzir esperma e aqueles com ovários produzem ovos, mas nem sempre. Os cromossomos que nem sempre prevemos suas gônadas ou seus órgãos genitais ou até todos os elementos de seu trato reprodutivo. É verdade que a maioria das pessoas tem o Combo “típico” Cromossomos, gonada e genitais, mas há dezenas de milhões de pessoas no momento que não. Essas pessoas não são erros, aberrações ou problemas; Eles fazem parte do faixa de variação em nossa espécie. Eles são todos pessoas reais. De fato, muitos dos que têm essas variações nem sabem disso. Você pode ser um deles.

Ao fazer leis, devemos, portanto, reconhecer qual é a verdadeira gama de variação no sexo ligada ao sexo e como é através de todos.

Considere a altura: os homens são, em média, cerca de 8% a mais que os indivíduos. Mas a maioria das pessoas é não média. Se você desenhar um conjunto aleatório de 50 indivíduos (25 homens e 25 mulheres) e alinhá -los em altura, o resultado não seria todas as pessoas que eram homens de um lado e todos aqueles que eram mulheres do outro. Em vez disso, haveria (geralmente) a maioria dos indivíduos do sexo masculino na metade mais alta e a maioria dos indivíduos na metade mais curta. Além das médias, não cada o homem é maior que cada pessoa feminina. Também não é apenas a altura. Em um recente Dados da pesquisa sobre exames de saúde e nutrição nacionalNo quinto, aos 95º centílos de peso, mulheres não grávidas de 20 anos e mais pesavam entre 110 e 263 libras, e homens na mesma faixa etária pesavam entre 136 e 287 libras. Como tal, uma grande parte da variação – esse espaço entre 136 e 263 libras – é uma mistura que se sobrepõe a adultos femininos e masculinos. Essa sobreposição e a frequente falta de distinção sexual clara se estendem além do tamanho e do peso para o fígado, o cérebro, os corações, os estômagos, os intestinos, os ossos etc.

Sim, existem diferenças corporais típicas entre adultos e homens do mesmo tamanho e o mesmo peso, como a densidade muscular da parte superior do corpo e certos níveis de hormônios específicos (mas não tipos de hormônios). Como essas diferenças se manifestam, como elas se desenvolveram e o que significam para uma experiência ou uma determinada capacidade, no entanto, não estão próximas a uma “classificação biológica imutável”. A distribuição da variação biológica humana, com relação à sua capacidade de servir no exército, capacidades esportivas, capacidades de cuidados infantis, interesse em matemática, amor pela culinária e tudo mais, não é simplesmente, de maneira adequada ou “imutável”, dividida entre as categorias das mulheres e homem.

As definições desta administração de “sexo” são intencionalmente projetado Enganar o público sobre biologia humana. Qualquer biólogo sabe disso, e o juiz Reyes o enfatizou como um problema de preocupação legal. Do ponto de vista legal, suponho que os da administração tenham o direito de fazer qualquer declaração de que desejam como reflexo de sua ideologia política. Mas eles não têm o direito de invocar a biologia como prova “natural” de sua posição – porque esse não é o caso. Existem poucas “regras” orgânicas fáceis ou universais que dividem categorias de sexo e vida humana, mas existem variações e modelos importantes. Biólogos e outros cientistas devem ajudar juízes e advogados a entender o que a biologia faz e não nos diz sobre o sexo humano e rejeita os argumentos que propuseram intencionalmente esses dados.

Mentiras não devem ser consagradas em nossas leis. A vida das pessoas depende disso.

Este é um artigo de opinião e análise, e os pontos de vista expressos pelo autor ou pelos autores não são necessariamente os de American Scientific.