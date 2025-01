O asteróide 2024 Yr24 atingirá a Terra em 2032?

No final de dezembro, os astrônomos que usam o telescópio do sistema de alerta (atlas) do asteróide de impacto terrestre no Chile observaram um novo asteróide próximo ao nosso planeta. Apelidado de 2024 anos, o objeto – entre 40 e 100 metros – foi visto em 27 de dezembro. A abordagem mais próxima do asteróide da Terra acabou sendo dois dias antes, enquanto o YR24 estava a cerca de 800.000 quilômetros do nosso planeta, aproximadamente duas vezes mais do que a lua. “Ele ampliou o zoom ao lado da terra”, disse John Tonry, astrônomo da Universidade do Havaí. Esses objetos não são incomuns; Existem milhares de asteróides desse tamanho ou mais em nossa região do sistema solar. Mas ele justificou atenção especial para garantir que não represente um risco para o nosso planeta no futuro.

Em vez de eliminar um impacto, no entanto, as observações de siga -up fizeram o oposto. Em 27 de janeiro, um serviço da NASA chamado Sentry, que monitorou os possíveis impactos dos asteróides, reunindo as observações dos telescópios em todo o mundo, melhorou o Risco de YR24 ao nosso planeta em um grau sem precedentes. Yr24, ao que parece, teve 1,3% de chance de atingir a Terra em 22 de dezembro de 2032. Esta avaliação corresponde a um nível de ameaça de 3 em A escala TorinoUma métrica que classifica o perigo que um asteróide representa na Terra em uma escala ascendente de 1 a 10. Dois dias depois, a Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou que havia estimado um Risco de impacto semelhanteE quando essa história foi para a imprensa, o serviço de sentinela da NASA aumentou o risco de impacto para 1,6%.

As chances de um impacto ainda são baixas. “Há uma probabilidade de 99% de que estará faltando, e é isso que esperamos que aconteça”, explica Davide Farnocchia, cientista do Centro de Estudos de Objetos da Terra Near Earth com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. No entanto, esse é um maior risco de impacto para o nosso planeta do que o de qualquer asteróide desde Apophis, que, para um breve, em dezembro de 2004, foi estimado em 2,7% das chances de atingir nosso planeta em 2029. Melhores observações de Apophis finalmente refinadas sua órbita para que os astrônomos possam dizer com confiança que não teria. Eles esperam que isso aconteça com o YR24 – mas até agora a análise atual está na moda na outra direção. “A probabilidade aumenta”, explica Juan Luis Cano, coordenador da defesa planetária no Centro de Coordenação de Objetos da EQAA na ESA. E isso pode colocar um dilema interessante.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

Se um asteróide do tamanho de Yr24 tivesse que atingir nosso planeta, não acabaria com a vida na Terra, mas seria devastador. Para esse tamanho, o impacto seria equivalente a uma “bomba de 10 megatons”, diz Tonry – mais do que suficiente para causar uma dizimação regional generalizada. “Tudo nos três ou quatro quilômetros seria cremado”, diz Tonry. “Tudo talvez 10 quilômetros está quebrado. Não é uma explosão nuclear, mas é uma explosão extremamente quente. Haveria uma enorme bola de fogo que iniciaria incêndios a 15 quilômetros, algo assim. Isso mataria muitas pessoas se elas não se afastassem do caminho. »»

As observações sugerem que o YR24 é um asteróide pedregoso e não rico em metais, explica Melissa Brucker, cientista planetário da Universidade do Arizona. Isso significa que provavelmente explodiria a pressão na atmosfera superior em vez de alcançar a superfície da terra. Isso poderia causar seu impacto semelhante ao famoso evento de Tunguska em 1908, quando um asteróide ou um cometa suspeito eclodiu na Rússia e achatou 2.150 quilômetros quadrados de floresta remota da Sibéria. “Acreditamos que o YR24 tem aproximadamente o mesmo tamanho do evento de Tunguska (objeto)”, explica Brucker. Um exemplo mais recente desse impacto ocorreu em 2013, quando um clima estimado com 20 metros de largura explodiu acima da cidade de Chelyabinsk na Rússia, quebrando as janelas e ferindo centenas de pessoas.

Perto do asteróide Terra 2024 anos, como mostra o grande telescópio do Observatório do Sul da Europa em janeiro de 2025, logo após a descoberta do objeto em dezembro de 2024. Em 29 de janeiro de 2025, o asteróide 99% com probabilidade de ir para a Terra Em 22 de dezembro de 2032, mas um possível impacto ainda não pode ser totalmente excluído.

Embora não possamos dizer com certeza em que o YR24 atingirá nosso planeta, podemos obrigar geograficamente onde a Terra possivelmente aceitaria de acordo com a data de impacto agendada para 22 de dezembro de 2032, diz Daniel Bamberger, um astrônomo amador na Alemanha, que calculou o Corredor de impacto possível do asteróide. A área ameaçada é uma faixa que se estende do Oceano Pacífico até o norte da América do Sul, o Oceano Atlântico, a África Saraariana, o Mar de Omã e certas partes do sul da Ásia. “Sabíamos que um dia encontraríamos esse objeto com uma chance razoavelmente alta de impacto”, diz ele.

Embora aparentemente distante, o risco de impacto do YR24 permanece digno de notificação, explica Richard Binzel, um cientista planetário do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que criou a escala de Torino em 1997. Faro-off, mas as chances podem agravar rapidamente e As tentativas de diversificar ou atenuar um impacto exigiriam anos para planejar e correr. Enquanto os astrônomos obtêm outras visões do asteróide e melhor sigam sua órbita, sua classificação em Torino pode cair no nível 1 e finalmente 0. Mas se no lugar de tais refinamentos orbitais revelar Y24 em uma trajetória apertada em relação ao nosso planeta, seu perigo avaliado poderia subir para Nível 8 Na escala, o nível mais alto possível para um asteróide desse tamanho. “O nível 8 significa uma certa colisão”, diz Binzel.

O risco de asteróides atingirem nosso planeta pode ser rapidamente rejeitado se os astrônomos encontrarem observações históricas do YR24 de investigações de longa data e adquirir conhecimento de sua trajetória por um longo período. “Ficaria claro se houve um impacto ou nenhum impacto”, disse Bamberger. “Seria o fim da história.” Os astrônomos acreditam que tais observações poderiam ter ocorrido durante as investigações no telescópio que estavam operacionais quando o asteróide foi calculado por ter feito um passe anterior no terreno em 2016, mas até agora, a pesquisa de arquivo falhou. “Estamos fazendo isso há duas semanas e, infelizmente, não conseguimos”, explica Cano.

E o tempo é essência. O asteróide está atualmente se afastando da Terra e, em abril, não será mais visível para os telescópios. Além dessa fina janela de oportunidade, a próxima chance de observar o asteróide para avaliar sua ameaça não acontecerá antes de 24 anos, perto da Terra, em 2028 – o único sucesso antes do prazo perturbador de 22 de dezembro de 2032. Se o asteróide Ainda representa naquele momento, um risco de impacto, haveria perigosamente em breve para suportar uma resposta robusta. Assim, o cuidado pode exigir projetar uma estratégia de atenuação no intervalo durante a sorte – mesmo que distante – que o asteróide possa atacar.

“Quando se trata de chicotear em 2028, poderíamos ter uma missão essencialmente pronta para sair quando novas observações chegarem”, explica Tonry. Como alternativa, ele acrescenta: “Poderíamos decidir deixá -lo em paz” se as previsões mostrarem que o asteróide não atingirá a terra.

Os preparativos para essa resposta de precaução podem começar na próxima semana, quando, por acaso, reuniões do Grupo de Planejamento Espacial das Nações Unidas e da rede internacional de alertas de asteróides ocorrerão entre agências espaciais. “Vamos examinar esse objeto com muito cuidado”, explica Cano. Se o risco de impacto não puder ser excluído antes de abril, a perspectiva de uma missão de desvio em 2028 pode ter que ser seriamente discutida. “Oito anos até que o impacto (potencial) seja um cenário muito difícil”, explica Cano. “Demora entre três e cinco anos para projetar e construir uma missão. Seria realmente limitado. Esse design de missão pode ser semelhante ao teste de redirecionamento de asteróides duplos da NASA, que conseguiu alterar a órbita de um asteróide batendo em setembro de 2022.

Se o desvio não for uma opção, a próxima pode ser explorar “medidas de evacuação de campo” na região de impacto planejada, diz Farnocchia. Se a ameaça do asteróide não se dissipar conforme o planejado, essas discussões desastrosas seriam em anos, assumindo que elas ocorram. O cenário extremamente provável é que mais observações do YR24 provarão que sentirá falta do nosso planeta e não apresentará nenhum risco. E existem muitos telescópios disponíveis que podem fazer essas observações. Cano diz que pediu tempo ao telescópio espacial da NASA James Webb para observar o asteróide, enquanto Brucker diz que poderia usar o Observatório Keck no Havaí para procurar o YR24.

No meio de uma incerteza perturbadora, a rápida progressão das respostas dos astrônomos ao YR24 oferece razões de otimismo. Por mais impotente que possamos nos sentir contra desastres naturais, em particular aqueles tão extremos quanto o universo que lançava uma rocha espacial na face da terra – o imperativo global a seguir e potencialmente estudar asteróides está pagando. Décadas atrás, era uma ordem para simplesmente detectar um objeto como o YR24 em primeiro lugar, sem mencionar precisamente seguir seu caminho e a possibilidade de destruição. Hoje, os cientistas espaciais estão notavelmente próximos da conclusão de seu censo de objetos perto da terra para determinar quanto perigoso. “Todos os esforços que fizemos nos últimos 20 anos são totalmente dedicados à busca por asteróides e à avaliação das chances que eles afetam a Terra”, explica Cano. “É por isso que estamos aqui.”