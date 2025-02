O astrofísico revela os fatos -chave no asteróide que pode atingir a terra

Em 27 de dezembro do ano passado, os astrônomos usando o Telescópio de Pesquisa Atlas no Chile descoberto Um pequeno asteróide se afastando da terra. As observações de seguir -up revelaram que o asteróide, 2024 anos4, está em um caminho que pode levar a uma colisão Com nosso planeta em 22 de dezembro de 2032.





Em outras palavras, o recém -descoberto Space Rock é uma ameaça significativa de impacto para o nosso planeta.





Parece algo Filme ruim de Hollywood. Mas, na realidade, não é necessário entrar em pânico – é apenas mais um dia que vive em um alvo em uma galeria de tiro celestial.





Então, qual é a história? O que sabemos por volta de 2024 anos? E o que aconteceria se colidisse com a Terra?





Um alvo na galeria de tiro Celestial

À medida que a terra se move ao redor do sol, ela encontra continuamente poeira e detritos que remontam ao nascimento do sistema solar. O sistema está espalhado com tais detritos, e o Meteoros e bolas de fogo vistos todas as noites são evidências da poluição de nosso bairro local.





Mas a maioria dos detritos é pequena demais para causar a vida dos problemas na Terra. Existem muitos outros detritos minúsculos do que peças maiores – portanto, os impactos dos objetos que podem colocar a vida na superfície da Terra são muito menos frequentes.





O Impacto mais famoso veio cerca de 66 milhões de anos atrás. Um espaço gigante de espaço, pelo menos 10 quilômetros de diâmetroCrashou na Terra – causando extinção em massa que destruiu algo como 75% de todas as espécies na Terra.





Os impactos importantes, felizmente, eventos muito raros. As estimativas atuais sugerem que objetos como os que mataram dinossauros afetam apenas a terra a cada 50 milhões de anos aproximadamente. Os impactos menores, no entanto, são mais comuns.





Em 30 de junho de 1908, havia Uma grande explosão Em uma parte barata da Sibéria. Quando os exploradores atingiram posteriormente a localização da explosão, encontraram um local incrível: uma floresta nivelada, todas as árvores caíram na mesma direção. Ao se mover, a direção das árvores caídas mudou – todos apontando para o interior em direção ao epicentro da explosão.

O evento de Tunguska achatou as árvores sobre uma área de aproximadamente 2.200 quilômetros quadrados. (Leonid Kulik / Wikimedia))

No total, o evento de Tunguska liderou uma área de quase 2.200 quilômetros quadrados – quase equivalente à área de Grand Sydney. Felizmente, essa floresta estava extremamente distante. Enquanto plantas e animais foram mortos na área de Breath, pensamos que, no máximo, apenas três pessoas morreram.





Estimativas variar da frequência de colisões de tais forças principais. Alguns sustentam que a Terra deve sentir um impacto semelhante, em média, uma vez por século. Outros sugerem que essas colisões só poderiam ocorrer a cada 10.000 anos aproximadamente. A verdade é que não sabemos – mas isso faz parte do prazer da ciência.





Mais recentemente, um impacto mais baixo criou uma excitação global. Em 15 de fevereiro de 2013, um pequeno asteróide (provavelmente cerca de 18 metros de diâmetro) Determinado perto da cidade russa de Chelyabinsk.





A explosão, a cerca de 30 quilômetros acima da superfície da terra, gerou uma onda poderosa de choque e um raio extremamente brilhante da luz. Os edifícios foram danificados, as janelas quebradas e quase 1.500 pessoas ficaram feridas – embora não houvesse mortes.





No entanto, ele lembrou que a Terra será tocada novamente. É apenas uma questão de saber quando.





O que nos leva ao nosso último concorrente – asteróide 2024 anos.





A 1 de 77 chance de colisão de assistir

2024 YR4 está sob observação estreita por astrônomos há pouco mais de um mês. Foi descoberto apenas alguns dias depois de ter feito uma abordagem relativamente estreita ao nosso planeta, e agora se desvia nas profundezas escuras do sistema solar. Em abril, ele estará perdido contra os maiores telescópios do mundo.





As observações feitas durante o último mês permitiram que os astrônomos extrapolassem o movimento do asteróide na frente ao longo do tempo, desenvolvendo sua órbita ao redor do sol. Consequentemente, ficou claro que, em 22 de dezembro de 2032, passará muito perto do nosso planeta – e pode até colidir conosco.

Atualmente, Nossos melhores modelos O movimento asteróide tem uma incerteza de cerca de 100.000 quilômetros em sua posição quando é mais próximo da terra. Cerca de 12.000 quilômetros de diâmetro, nosso planeta está dentro desta região de incerteza.





Os cálculos sugerem que atualmente existem cerca de 1 em 77 chances de que o asteróide tenha caído em nosso planeta naquele momento. Claro, isso significa que ainda há uma chance de 76 de 77 que sentiremos falta.





Quando saberemos com certeza?

Com cada nova observação de 2024 anos, o conhecimento dos astrônomos de sua órbita melhora um pouco -é por isso que a probabilidade da colisão que você pode ver citada on -line continua mudando. Seremos capazes de seguir o asteróide porque ele se retira da Terra por mais alguns meses, data em que teremos uma idéia melhor exatamente quando será um dia fatídico em dezembro de 2032.





Mas é improvável que possamos dizer com certeza se estivermos claros nesta fase.

Observações recentes de 2024 anos – o pequeno ponto imóvel no centro da imagem. (QUE,, Cc by))

Felizmente, o asteróide fará outra abordagem estreita da Terra em dezembro de 2028 – passando cerca de 8 milhões de quilômetros do nosso planeta. Os astrônomos estarão prontos para fazer uma grande série de observações que nos ajudarão a entender o tamanho e a forma do asteróide, bem como para fornecer uma visão geral incrivelmente precisa do local onde estará em 2032.





No final desta reunião, saberemos com certeza se houver uma colisão em 2032. E se houver uma colisão este ano precisão de algumas dezenas de quilômetros.





Qual seria o tamanho do impacto?

No momento, não sabemos o tamanho exato de 2024 anos. Mesmo através dos maiores telescópios da terra, é apenas um pequeno grão no céu. Portanto, devemos estimar seu tamanho de acordo com seu brilho. De acordo com a reflexão do asteróide, as estimativas atuais o colocam entre 40 e 100 metros de diâmetro.





O que isso significa para um impacto potencial? Bem, dependeria exatamente do que o asteróide é feito.





O cenário mais provável é que o asteróide é um monte de escombros rochosos. Se esse for o caso, o impacto seria muito semelhante ao evento de Tunguska em 1908.





O asteróide explodiria na atmosfera, com uma onda de choque que explode a superfície da terra de acordo. O impacto de Tunguska foi um evento do tipo “City Killer”, nivelando a floresta através de um terreno do tamanho de uma cidade.

A cratera de meteoros no Arizona foi supostamente criada por um impacto de meteorito de 50 m de metal, aproximadamente 50.000 anos atrás. (Observatório da Terra da NASA / Wikimedia))

Uma possibilidade menos provável é que o asteróide seja feito de metal. Com base em sua órbita ao redor do sol, parece improvável – mas não podemos excluí -lo.





Nesse caso, o asteróide passava pela atmosfera intacta e caía na superfície da terra. Se ele fosse atingido no chão, ele dimensionaria uma nova cratera de impacto, provavelmente mais de um quilômetro de diâmetro e algumas centenas de metros de profundidade – algo semelhante à cratera de meteoros no Arizona.





Novamente, seria espetacular o suficiente para a região em torno do impacto – mas seria sobre esse assunto.





Viva em um período notável

Tudo parece infortúnio e tristeza. Afinal, sabemos que a Terra será atingida novamente – dentro de 2024 anos ou outra coisa. Mas há um verdadeiro positivo para remover de tudo isso.





A vida na Terra tem sido há mais de 3 bilhões de anos atrás. Ao longo desse tempo, os impactos chegaram e causaram destruição e devastação várias vezes.





Mas nunca houve nenhuma espécie, até onde sabemos, que entendeu o risco, poderia detectar ameaças em potencial com antecedência e até fazer algo contra a ameaça. Até aqui.





Nos últimos anos, descobrimos 11 asteróides antes de atingir nosso planeta. Em cada caso, previmos onde eles atacariam e examinariam os resultados.





Nos últimos anos, também temos uma capacidade crescente de desviar asteróides potencialmente ameaçadores. NASA Missão de dardo (O teste de redirecionamento de asteróides duplo) foi um sucesso incrível.

Pela primeira vez em mais de 3 bilhões de anos de vida na Terra, podemos fazer algo sobre o risco representado pelas rochas do espaço. Então não entre em pânico! Mas, em vez disso, sente -se e assista ao show.

