O astronauta Suni Williams estabelece um novo recorde na caminhada do espaço externo

NASA Sunita “Suni” Williams e Barry “Butch” Wilmore está na estação espacial internacional desde junho, embora inicialmente esperassem ficar por apenas oito dias. Eles voltarão à Terra no final de março.

Mas como sua estadia prolongada, Williams estabeleceu um novo recorde na quinta -feira. Era uma caminhada espacial de 5 horas e 26 minutos com Wilmore, e com aquela caminhada, ele superou o recorde estabelecido por uma mulher pelo tempo gasto em caminhadas espaciais. De acordo com Space.comWilliams agora tem 62 horas e 6 minutos de caminhada espacial, superando o ex -astronauta Peggy Whitson, que teve 60 horas e 21 minutos.

Nesta caminhada espacial mais recente, os dois trabalharam para finalmente eliminar uma unidade de rádio defeituosa, que os astronautas em duas caminhadas espaciais anteriores não puderam eliminar.

Williams anteriormente associado ao astronauta Nick Hague para uma caminhada espacial 16 de janeiro. Nessa caminhada espacial, Williams e Haia substituíram uma montagem de giroscópio que ajuda a manter a orientação da posição avançada orbital, disse a NASA. Os astronautas também instalaram remendos para cobrir áreas danificadas de filtros de luz no telescópio X -Ray da composição interna da estrela de nêutrons, substituíram um dispositivo refletor em um dos adaptadores internacionais de acoplamento e as áreas de acesso verificado e as ferramentas de conector que os astronautas usarão alfa manutenção do espectrômetro magnético.

O astronauta da NASA Suni Williams olha para fora da Estação Espacial Internacional durante a caminhada espacial de 16 de janeiro de 2025. Pote

Trump e Musk

Os astronautas estão programados para voltar para casa em março. Mas isso pode não ser rápido o suficiente para o presidente Donald Trump.

“Acabei de perguntar a Elon Musk e SpaceX que ‘vêm’ para os 2 bravos astronautas que o governo Biden praticamente abandonou no espaço”, escreveu Trump em Truth Social, De acordo com NPR. “Boa sorte Elon !!!”

Os astronautas estão longe de serem abandonados. O atraso foi causado porque os engenheiros da NASA e da Boeing descobriram problemas com a espaçonave que levou os astronautas ao espaço e optaram por devolver esse veículo à Terra sem uma tripulação.

E não está claro o que Musk poderia fazer, já que os dois já estão programados para voar para casa em uma cápsula feita por sua empresa, a SpaceX, e essa cápsula já está ancorada na ISS. Então, tecnicamente, os astronautas poderiam voltar para casa a qualquer momento, mas isso deixaria a estação espacial da equipe breve e colocaria projetos, diz a NPR. Os dois astronautas dizem que, enquanto sentem falta de suas famílias, eles ainda têm trabalho para mantê -los ocupados.

“Nós eventualmente queremos ir para casa”, disse Williams em um Conferência de imprensa recente. “Deixamos nossas famílias há um tempo atrás, mas temos muito o que fazer aqui e temos que fazer essas coisas antes de ir”.

O retorno de fevereiro é agora março

Recentemente, a NASA retirou o retorno de Williams e Wilmore à Terra de fevereiro até o final de março.

“A NASA e a SpaceX avaliaram várias opções para gerenciar a próxima entrega da tripulação, incluindo o uso de outra espaçonave de dragão e ajustes de manifesto”, de acordo com Um comunicado de imprensa da NASA emitido em 17 de dezembro. “Após uma consideração cuidadosa, a equipe determinou que o lançamento da tripulação-10 no final de março, depois de concluir a nova espaçonave de dragão, era a melhor opção para atender aos requisitos da NASA e atingir os objetivos da estação espacial para 2025.

O atraso é para as equipes da NASA e da SpaceX concluirem o trabalho na nova espaçonave da Dragon Mission. Esse novo navio lançará quatro tripulantes para a ISS: comandante Anne McClain, o comandante, a piloto Nichole Ayers, o astronauta japonês Takuya Onishi e o cosmonaut de Roscosmos Kirill Peskov. Uma vez que a nova equipe for estabelecida, Williams, Wilmore, astronauta da NASA Nas Hague e Roscosmos Cosmonaut Aleksandr Gorbunov retornará à Terra.

Mas Williams e Wilmore não reclamam de sua estadia prolongada.

“Eu gosto de tudo sobre estar aqui”, Williams disse No início de dezembro. “Viver no espaço é super divertido.”

Os astronautas permanecem ocupados, com Williams e Wilmore ajudando os outros residentes da ISS em estudos de botânica espacial e outras pesquisas, De acordo com o blog da NASA em ISS. Eles ajudaram em mais de 60 estudos científicos em seus quase seis meses a bordo, Relatórios do Washington Post.

É isso que você precisa saber sobre o que os dois astronautas estão fazendo.

Quem são astronautas?

Wilmore, 61, e Williams, 58, são astronautas veteranos e são oficiais navais e ex -pilotos de teste. Williams é astronauta da NASA desde 1998 e Wilmore desde 2000. Ambos têm muita experiência no espaço.

Williams é o ex -detentor do recorde da maioria dos passeios espaciais de uma mulher (sete) e a maioria das caminhadas espaciais para uma mulher (50 horas, 40 minutos) e, em 2007, ele correu a primeira maratona para qualquer pessoa no espaço.

Em 2009, Wilmore testou a balsa espacial Atlantis em sua missão à ISS e, em 2014, ele fazia parte da equipe ISS que usou uma impressora 3D para fabricar uma ferramenta, uma chave de catraca, no espaço, a primeira vez que os humanos fizeram algo fora do mundo.

Qual foi a sua missão original no espaço?

Wilmore, como comandante, e Williams, como piloto, viajaram para a ISS em uma cápsula feita por Boeing de 15 pés de largura chamada Starliner. Eles foram lançados em 5 de junho e juntamente com a ISS em 6 de junho. A NASA espera que o Starliner dê à organização uma nova maneira de fazer com que as equipes de e para ISS, e o fato de ser feito pela Boeing é outro sinal de que a NASA está começando a se curvar no setor privado por suas opções de suas opções vôo espacial humano, The New York Times relatado.

A missão ISS de Wilmore e Williams deveria durar apenas oito dias, durante os quais tentariam aspectos do Starliner e ver como funciona com uma equipe humana no espaço. Mas devido a complicações com o Starliner, os dois astronautas ainda estão lá.

O que os astronautas dizem?

Os astronautas têm sido positivos sobre sua experiência. Em um conferência de imprensa ao vivo Em setembro, Williams disse que, apesar de saber que sua missão estava programada para levar apenas oito dias, ambos estavam “treinando por vários anos” para isso. Eles estão completamente qualificados para permanecer no espaço por um período prolongado de tempo e ajudar a pilotar a espaçonave SpaceX Dragon que os levará para casa no próximo ano.

“É muito pacífico aqui”, disse Williams em 13 de setembro, embora acrescente que eles sentem falta de suas famílias na Terra.

Os astronautas estão trabalhando em pesquisa, manutenção e análise de dados durante a estadia prolongada.

“Estamos nos divertindo aqui na ISS”, disse Williams Em uma conferência de imprensa Realizado em órbita em julho. “Não estou reclamando. Butch não reclama que estamos aqui para um casal adicional”.

Wilmore e Williams responderam às perguntas da mídia em março. Houston Chronicle/Hearst Newspapers/Getty Images

Como eles ficaram presos no espaço em primeiro lugar?

O Starliner foi atrasado em maio devido a um problema com uma válvula no foguete. Então, os engenheiros tiveram que consertar um vazamento de hélio. Todas essas são más notícias para a Boeing. Ele está competindo com a SpaceX, que transporta astronautas para a ISS desde 2020, fazendo mais de 20 viagens de sucesso à estação espacial.

O Starliner finalmente lançou, em um foguete Atlas V, em 5 de junho, mas alguns problemas o acompanharam. A NASA anunciou isso Três vazamentos de hélio Eles foram identificados, um dos quais era conhecido antes do voo e dois novos. Além dos vazamentos, a tripulação teve que resolver controladores de controle com falha, embora o navio pudesse anexar com sucesso com o ISS.

A SpaceX também teve falhas. Um foguete Falcon 9 explodiu no lançamento da plataforma em 2016. Em julho deste ano, um foguete Falcon 9 experimentou um vazamento de oxigênio líquido e implantou seus satélites na órbita errada, o New York Times relatado. E um foguete Falcon 9 no final de agosto perdeu um reforço da primeira etapa quando se tornou o Oceano Atlântico e pegou fogo.

Mas isso dito, a SpaceX tem mais de 300 voos bem -sucedidos do Falcon 9 para seu crédito.

Preso no espaço: uma linha do tempo