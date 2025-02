A gigante do mecanismo de busca chinesa Baidu disse na sexta-feira e não faz com que seu modelo de inteligência artificial de próxima geração, Ernie, a partir de 30 de junho, uma grande mudança de estratégia à medida que a competição se aquece.

O CEO da Baidu, Robin 51, com longos advogados nos modelos de código fechado no único caminho viável para o desenvolvimento da IA, mas a chegada da DeseSeek é revelada no setor. A startup oferece serviços de IA de código aberto, pois as reivindicações são comparáveis ​​no desempenho dos sistemas avançados da Pioneer OpenAI dos EUA, mas eu segui o menor custo operacional.

Destinados a aumentar a participação de mercado, o Baidu também anunciou na quinta -feira que era seu AI AI Chatbot Ernie Bot Free a partir de 1º de abril, o ano e meio depois de apresentar as versões premium.

Baidu estava entre as primeiras grandes empresas chinesas a investir severamente na IA após 2022 de estréia de Openai de Chatgpt. No entanto, seu Ernie, um grande modelo de linguagem, está lutando para obter uma ampla adoção. Baidu disse à versão atual, Ernie 4.0, o Match OpenAa é o GPT 4 Capacity.

Na China, o Chatbot denominado da Fytingance possui os usuários mensais mais ativos com 78,6 milhões, o Apepseek é de 33,7 milhões, enquanto Ernie Bot tem 13 milhões, de acordo com dados de janeiro de um rastreador de produtos AICPB.com.

“Vamos lançar sucessivamente na série Ernie 4.5 nos próximos meses e em código aberto de 30 de junho”, disse Baidu no Weckat Post.

Li parecia mudar de abordagem no código aberto do desenvolvimento, participantes reais no evento em Dubai nesta semana, que poderia acelerar a adoção da IA.

“Se você abrir as coisas, muitas pessoas ficarão curiosas o suficiente para tentar. Isso ajudará a se espalhar a tecnologia muito mais rápido “, disse ele.

O Baidu também planeja lançar um novo modelo de próxima geração, Ernie 5, no segundo semestre de 2025, uma pessoa conhecida pelo assunto que dizia.

© Thomson Reuters 2025

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e auto-gerada por feed sindicalizado.)