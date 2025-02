O camarão Mantis revela o segredo para sobreviver às suas ondas fatais

Nada mais no reino animal traz um soco como o camarão do manto. Este minúsculo crustáceo colorido entrega um Wallop a 23 metros por segundo – um golpe de rei, oferecendo uma mandíbula de 1.500 newtons pela força para abrir as conchas de suas presas.





Esses golpes são tão poderosos que os cientistas se perguntam como o próprio crustáceo permanece intacto contra os efeitos reversa.





Agora eles descobriram um de seus segredos. Os clubes de dactyl que choveram a dor de camarão do Mantis têm uma estrutura fascinante que filtra choques, protegendo o animal atrás deles.





“O camarão Mantis é conhecido por sua greve incrivelmente poderosa, que pode quebrar as conchas de moluscos e até quebrar o vidro do aquário”, ” disse o engenheiro mecânico Horacio Espinosa Da Universidade Noroeste dos Estados Unidos.





“No entanto, para realizar essas greves de alto impacto várias vezes, o clube de dactyl de camarão Mantis deve ter um mecanismo de proteção robusto para evitar a profundidade. A maioria dos trabalhos anteriores se concentrou na resistência à tenacidade e às rachaduras do clube, tratando a estrutura como um escudo de impacto endurecido.





“Descobrimos que ele usa mecanismos fonônicos – estruturas que filtram seletivamente as ondas de tensão. Isso permite que o camarão preserve sua capacidade de ataque em vários impactos e evite danos ao tecido mole”.





O soco do camarão Mantis foi estudado em detalhes. À medida que se move para a água de alta velocidade, produz o que é chamado Bolha de cavitação. Enquanto a água é descartada em alta velocidade, sua densidade diminui a ponto de a água na bolha de baixa densidade ser vaporizada.





Mas essa bolha, cercada por água superior, não pode durar muito: ela imediatamente implodia em uma explosão de calor, luz e som.

https://www.youtube.com/watch? Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

É a energia liberada por esse colapso que pode quebrar as conchas (e os aquários).





“Quando o camarão de Mantis ataca, o impacto gera ondas de pressão em seu alvo”. Espinosa diz. “Ele também cria bolhas, que desmoronam para produzir ondas de choque na faixa de megahertz. O colapso dessas bolhas libera intensas explosões de energia, que viajam pelo clube do clube. Esse efeito da onda de choque secundário, bem como a força de impacto inicial, Mantis é o ataque de camarão ainda mais devastador.





No entanto, o camarão do manto é incólume por esse enorme choque, que deve gerar para fora em todas as direções.





Para entender o porquê, uma equipe liderada pelo engenheiro Nicolas Alderete de la Northwestern University deu uma olhada detalhada nos clubes dactyl de Paon Mante (Odontodactylus scyllarus) para ver se poderia dar pistas.





Eles usaram duas técnicas, como o ultrassom a laser de picossegundos e a espectroscopia de rede transitória na armadura de criaturas para ver como ela respondeu à propagação de ondas de restrição – e descobriram que os clubes de dactyl são estruturados exclusivos para reduzir e filtrar essas ondas para proteger os shimp Mantins.





Já sabíamos que a estrutura da armadura do Dactyl Club é sobreposta, um pouco como uma lasanha. A superfície de impacto é uma bela camada de HidroxiapatiteUm mineral composto principalmente de cálcio e fósforo, como o revestimento dos dentes. A região de impacto diretamente abaixo consiste em uma camada de fibras de quitina organizadas em um padrão Chevron que otimiza a integridade estrutural.

E, diretamente embaixo, está uma camada de feixe de fibra de quitina organizada em um Saca -rolhasCada pacote é um pouco mais do que seus vizinhos. Esta camada forma o que é chamado de Estrutura de BouligandConhecido por aumentar a resistência às fraturas.





O que os pesquisadores descobriram é que essa camada também atua como um escudo da banda fonônica da banda – um material que filtra as ondas sonoras e enfatizou controlando como essas ondas interagem com as estruturas periódicas do material. A estrutura de quitina de Bouligand no camarão Mantis Dactyle faz exatamente isso.





“A região periódica desempenha um papel crucial na filtragem seletiva de ondas de cisalhamento de alta frequência, que são particularmente prejudiciais para os tecidos orgânicos”. Espinosa explica. “Isso realmente protege o camarão de ondas de estresse prejudiciais causadas pelo impacto direto e pelo colapso das bolhas”.





A equipe planeja projetar e realizar experiências subaquáticas para observar a eficiência e os limites desta maravilhosa armadura-talvez levando em consideração o design futuro de materiais bio-inspirados.

A pesquisa foi publicada em Ciência.