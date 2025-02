O campo magnético retornou da terra entendido como som é um horror perturbador

O campo magnético da Terra derrubou radicalmente pouco mais de 40.000 anos atrás. Agora podemos descobrir essa revolta épica, graças a uma interpretação inteligente das informações coletadas por A agência espacial européia Enxame Missão Satélite.





Ao combinar dados de satélite com evidências de movimentos magnéticos da linha de campo na Terra, os geocientistas europeus mapearam o chamado evento de laschamps e o representaram usando ruídos naturais, como o grunhido de madeira e rochas de colisão esmagadora.





A compilação resultante – revelada em 2024 pela Universidade Técnica da Dinamarca e pelo Centro de Pesquisa Alemã de Geociências – é diferente de tudo o que você já ouviu.

Gerado por metais líquidos em turbilhão no coração do nosso planeta, Campo magnético da terra seção Dezenas de centenas Milhares de quilômetros no espaço, protegendo todos nós desviando as partículas solares que excedem a atmosfera.





Em sua orientação atual, as linhas de campo formam loops fechados que são direcionados para o sul para o norte acima da superfície do planeta, em seguida, em direção ao norte ao sul da profundidade. No entanto, de tempos em tempos, o campo retorna aleatoriamente sua polaridade. Se isso acontecesse hoje, nossas bússolas apontando para o norte apontariam para o Pólo Sul.

O último evento cataclísmico ocorreu há cerca de 41.000 anos, deixando uma assinatura em fluxos de lava laschamps na França. Como o campo foi enfraquecido em apenas 5% de sua força atual, o processo de inversão permitiu que um excesso de raios cósmicos passasse para a atmosfera terrena.





De acordo com um estudo, de acordo com um estudo Publicado no ano passado.





Esses átomos modificados se formam quando os raios cósmicos reagem com nossa atmosfera, ionizando o ar e fritaram a camada de ozônio. A mudança climática global sendo uma conseqüência potencial, assumiu que a extinção da megafauna da Austrália, bem como mudanças no uso de cavernas humanas, poderiam ter sido associadas a este evento.





“Compreender esses eventos extremos é importante para sua ocorrência no futuro, previsões do clima espacial e a avaliação dos efeitos no meio ambiente e no sistema terrestre”, um centro de pesquisa alemão para geofísica geofísica geofísica Sanja Panovska explicado na época.





Demorou 250 anos para que a derrubada dos Laschamps ocorra e ele permaneceu na orientação incomum por cerca de 440 anos. No máximo, o campo magnético da Terra pode permanecer 25% de sua força atual, enquanto a polaridade do norte derivava em direção ao sul.

Anormalidades recentes de campo magnético, como o enfraquecimento do Oceano Atlântico, levaram a perguntas sobre uma derrubada iminente hoje, mas pesquisas recentes sugerem que essas anomalias não estão necessariamente ligadas a eventos de reversão.





O Anomalia do Atlântico Sul Os satélites estão, no entanto, expondo satélites na região em níveis mais altos de influência.





Desde 2013, a constelação do enxame da ESA vem medindo os sinais magnéticos do coração da terra, o manto, a crosta, os oceanos, a ionosfera e a magnetosfera para que possamos entender melhor o campo geomagnético do nosso planeta e prever prever suas flutuações.

Uma versão anterior deste artigo foi publicada em outubro de 2024.