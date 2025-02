O câncer de mama aumenta em mulheres jovens americanas, e não sabemos por que

Nos Estados Unidos, os casos de câncer de mama entre mulheres com menos de 40 anos aumentam em quase meio cem a cada ano, embora novas pesquisas de cientistas da Universidade de Columbia sugeram que o aumento não se espalhe uniformemente em todo o país.





Entenda por que os diagnósticos de câncer de mama aumentam mais fortemente em certas partes do país do que outras pessoas poderiam identificar quem está mais em risco e possivelmente revelar meios para reduzir a incidência da doença em geral.





Pesquisa anterior identificou o crescimento do câncer de mama invasivo em mulheres nos Estados Unidos de 0,56% a cada ano, em média. Entre aqueles com menos de 40 anos, o aumento é ainda mais alarmante, saltando a cada ano em mais de 3%.





Uma nova análise de Os dados de saúde pública dos 50 estados coletados entre 2001 e 2020 sugerem Os casos de câncer de mama permaneceram estáveis ​​ou até abandonados em certos estados, oferecendo aos especialistas pontos de referência regional úteis para desenvolver as causas subjacentes de Esses modelos perturbadores.

“A incidência de câncer de mama aumenta em mulheres americanas com menos de 40 anos, mas até agora não se sabe se as tendências na incidência variavam de acordo com a região geográfica americana” “” disse O autor principal e epidemiologista Rebecca Kehm.





“Nossos resultados podem dizer com mais precisão se as exposições que variam em prevalência nos Estados Unidos também contribuirem para o risco de câncer de mama em mulheres mais jovens”.





Agora sabemos, por exemplo, que as taxas de incidência Durante as duas décadas estudadas foram os mais altos em Maryland, Nova York, Nova Jersey, Havaí e Connecticut, e que o sul era a única região em que não houve aumento nas taxas em geral.





O estudo também oferece uma certa clareza sobre grupos de mulheres com maior risco de doença. Em todas as regiões, mulheres negras não hispânicas tiveram o maior impacto de Câncer de mama precoceEnquanto as mulheres brancas não hispânicas foram o único grupo a mostrar um aumento estatisticamente significativo nas taxas em todas as partes do país.





Não está claro por que esses grupos específicos podem experimentar um número maior de diagnósticos, mas vários fatores provavelmente estarão envolvidos. Sabemos, por exemplo, que o risco de câncer de mama está ligado a níveis de exercício, contraceptivos hormonais e variações genéticas.





“O aumento da incidência que vemos é alarmante e não pode ser explicado apenas por fatores genéticos, que evoluem por períodos muito mais longos, nem por mudanças nas práticas de triagem, uma vez que mulheres menores de 40 anos são inferiores à idade recomendada para a triagem de mamografia de rotina”. disse PUS.





O câncer em jovens se torna mais difundido em todos os tipos de câncer, com o número de mortes Também aumentando: Globalmente, os casos de câncer em 14 a 49 anos aumentaram de 1,82 milhão em 1990 para 3,26 milhões em 2019.





Se a tendência for revertida, os pesquisadores devem distinguir quais regiões estão mais em risco, o que torna a triagem, a prevenção e o tratamento mais personalizados para cada demografia individual.





“Embora as causas da incidência crescente de câncer precoce ainda não estejam totalmente compreendidas, o estudo de como as tendências variam entre diferentes subgrupos populacionais, pode oferecer informações preciosas e ajudar a gerar hipóteses para pesquisas futuras”. disse Epidemiologista Mary Beth Terry.





“Somos capazes de adquirir uma compreensão do aumento da incidência de câncer de mama em mulheres que não são recomendadas atualmente para a triagem de rotina”.

A pesquisa foi publicada em Cancelas e controle de câncer.