O câncer de pulmão aumenta em não fumantes, e pode ser por isso

Enquanto o número de fumantes em todo o mundo proporcionalmente à população está caindoO câncer de pulmão continua a causar Quase 2 milhões de mortos Por ano – e novos relatórios de pesquisa sobre um aumento preocupante em casos entre pessoas que nunca ligaram o cigarro.





A equipe internacional por trás da pesquisa revelou que os níveis de câncer de pulmão nesse grupo de pessoas poderiam estar ligados ao aumento dos níveis de poluição e aos danos à saúde, com o leste da Ásia, em particular a China, os mais afetados.





“Como o câncer de pulmão é o principal câncer em todo o mundo, um entendimento completo da mudança de padrões epidemiológicos e suas causas potenciais é essencial”, ” para escrever Pesquisadores de seu artigo publicado.

Crein nas estatísticas da investigação do Observatório Global do Câncer (Globocan) de 2022, bem como outros registros da incidência de câncer que cobrem os anos de 1988 a 2017, os pesquisadores identificaram adenocarcinoma Como o tipo mais comum de câncer de pulmão no mundo, representando 45,6% dos casos em homens e 59,7% em mulheres.





O adenocarcinoma começa nas glândulas e, embora certamente possa ser causado pelo fumo, é Não é o número um Tipo de câncer em fumantes. Este é, no entanto, o tipo mais comum de câncer de pulmão em não fumantes.





Cruz de seus resultados com Estudos anterioresOs pesquisadores identificam uma tendência ascendente no câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram. É algo que deve abordar, de acordo com os pesquisadores, bem como os esforços contínuos para levar os fumantes a deixar e desencorajar os jovens de se acostumarem ao primeiro lugar.





“Enquanto a prevalência de fumar continua a diminuir em muitos países do mundo, a proporção de câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram aumentaram”, ” para escrever pesquisadores.





“Em particular, o câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram é estimado como a quinta causa de mortalidade ligada ao câncer em todo o mundo, realizando quase exclusivamente como adenocarcinoma e, na maioria das vezes, em mulheres e populações asiáticas”.





A equipe de pesquisa sugere que parte da razão por trás dos crescentes eventos de câncer de pulmão em não fumantes é o aumento da poluição do ar e vários Estudos anteriores já se juntaram aos pontos entre adenocarcinoma e poluição do ar.





Novamente, há uma ligação com o leste da Ásia e especialmente a China, onde a qualidade do ar está entre os piores do mundo.





Mesmo que uma causa de câncer de pulmão esteja em declínio, outro aumento e é menos uma questão de escolha de estilo de vida pessoal e mais poluição mundial.





Como sempre, a coleta e análise frequentes dos dados devem dar aos cientistas uma melhor compreensão de como o câncer de pulmão se desenvolve – e como poderíamos continuar lutando contra um dos cânceres mais comuns do mundo.





“Nossos resultados fornecem uma visão geral daqueles que procuram desenvolver e implementar estratégias para controlar o tabaco e a poluição do ar que são adaptados às populações com altos níveis de incidência de câncer de pulmão ou aumentam os riscos geracionais”, ” para escrever pesquisadores.

A pesquisa foi publicada em Medicina respiratória de Lancet.