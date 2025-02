O canibalismo no passado na Europa era mais comum do que você pensa

A história moderna da Europa Ocidental é definida pela oposição. A Europa é apresentada como um farol da civilização que enfrenta as massas bárbaras que povoam o resto do mundo, e um dos costumes que, durante séculos, foram realizados entre europeus e o resto do mundo foi canibalismo.





Embora seja frequentemente descrito como uma das práticas mais cruéis e horríveis imagináveis, meu Pesquisa recente mostra que os humanos ingeriram outras partes do corpo humano na Europa Ocidental, tanto nos tempos pré -históricos quanto ao longo dos séculos que se seguiram.





As razões para essa prática eram de necessidades nutricionais a práticas religiosas e de cura documentadas em vários períodos. Na Idade Média, há referências à maneira como o canibalismo foi recorrente em períodos de fome, guerra, problemas e outros tempos de teste para a coexistência social.





No entanto, havia também uma forma de canibalismo que considerou certas partes do corpo humano para servir a um objetivo medicinal.





Um tabu eterno

Para séculosO corpo humano desmembrado foi considerado outro material a ser usado em todos os tipos de remédios e remédios.





Entre o final da antiguidade romana e o início da Idade Média, as leis apareceram em ambos Codex Theosianus e o Código visigótico Referindo -se à proibição de estuprar os túmulos ou sepulturas.





Também foi proibido para profaná -los para extrair qualquer tipo de remédio derivado do corpo humano, como o sangue.





Consequentemente, a partir do século VII, já havia leis herdadas de tempos anteriores que regulavam ou puniam os túmulos e os restos humanos como fonte de materiais curativos.





As proibições romanas e visigóticas não foram as únicas na Europa e, com o tempo, outros textos normativos apareceram. Essas leis só existiam e proliferam porque a própria prática persistiu.





Pothée cristã

A iluminação em um manuscrito medieval do século XIII mostra diferentes figuras antropomórficas comendo seres humanos. (Getty Center/ Pd)

Com o estabelecimento do cristianismo veio o Manuais da penitência: Livros ou conjuntos de regras listando pecados e suas penitências correspondentes. Eles refletiram as primeiras preocupações eclesiásticas medievais medievais na regulamentação da sociedade – o que era bom e ruim, o que poderia e não poderia ser feito – em termos de violência e sexualidade.





Por exemplo, o Armas hibernianas Proibido beber sangue ou urina, sob uma sentença de sete anos de pão e água sob a supervisão de um bispo. No final do século VII, outros penitenciais determinaram impureza Animais que alimentaram carne ou sangue humano e proibiram comê -los.





O mais famoso penitencial de seu tempo, o de Theodore de Tarso, arcebispo de CanterburyFaz duas menções à proibição da ingestão de sangue ou esperma, abordada em particular às mulheres que bebiam o sangue do marido por suas propriedades curativas. Novamente, vemos que esses produtos são citados como remédios, como no código visigótico.





Essa proibição é repetida no penitencial do mosteiro de Monte Cassino. O mesmo em Penalidade espanholaA ingestão de esperma, ou sua adição à comida, é novamente punida.





As proibições afetaram as mulheres em particular e se referem ao poder que poderiam obter sangue masculino ou sangue menstrual, devido ao seu caráter terapêutico ou mágico.





A proibição de tais práticas implicava que havia uma realidade que deveria ser regulamentada e controlada.





Canibalismo religioso?

Um manuscrito iluminado pelo mestre de Boucitaut, no qual ele retrata uma judia que come seus filhos durante o cerco de Jerusalém no ano 70. (Getty Center/ Pd)

Desde o início do cristianismo, a ambiguidade de seus próprios rituais levou a mal -entendidos, como seu Praticantes sendo considerados canibais que ingeriu sacrifícios humanos em homenagem ao seu Deus.





Com o tempo, alguns cristãos viriam direcionar essa acusação contra o judeus na Europa medieval. As alegações de crueldade também foram contra outros “hereges”, como os catafírios, cuja eucaristia consistia em misturar o sangue de crianças com farinha.





Embora os santos locais se tornassem mais importantes, seu caráter milagroso, bem como o acesso a seus locais, significavam que seus corpos também eram usados ​​para remédios e remédios após a morte.





No entanto, diferentemente de outras práticas completamente proibidas, entre em contato com o canibalismo – a ingestão de produtos que simplesmente tocaram o corpo do santo ou de suas relíquias – foi autorizado.





Os óleos que atravessaram o túmulo, bem como a água e até a poeira e as pedras dos locais sagrados, foram ingeridos para buscar a cura e os efeitos milagrosos desses “Fragmentos da eternidade“Houve, portanto, uma transição do consumo dos mortos (tanatofagia) para o consumo do sagrado (hagiofagia).





Imperador Constantino Blood Bath

Uma história que demonstra tentativas de literatura cristã de pôr um fim a essas práticas pagãs cruéis e supostas é A lenda do papa Saint Sylvester I e o endurecimento do leproso do imperador Constantino. A história se espalhou pela Europa, não apenas através de histórias orais contando os milagres da vida do santo, mas também em Pintura e escultura.





Segundo a história, o imperador Constantino sofreu terrivelmente da hanseníase. Por recomendação de seus médicos, ele decidiu tomar banho em seu sangue, que seria obtido matando milhares de crianças.





No entanto, quando Constantine estava prestes a sacrificar os filhos, Saint Sylvester e as mães de crianças conseguiram convencê -lo a abandonar a cura e ser batizado, o que milagrosamente curou sua doença.





A história destaca as crenças pagãs como cruéis e desaparecidas em respeitar o corpo humano e visa transmitir o poder da fé cristã em oposição às superstições que a precederam.





De sua possível fonte italiana, a lenda viajou por toda a Europa e alcançou os escritos monásticos monásticos do século 10 do norte de Castela.





Canibais do século XIX

No Era modernae mesmo no século 19, vários materiais de materiais – como Publicação de 1855que, por sua vez, foi retirado de outro dicionário francês de 1759 – As partes ainda mencionadas do corpo humano (gordura, sangue e urina) têm propriedades curativas.





Essas crenças estão intimamente ligadas ao romântico literaturaCom sua gama de vampiros, lobisomens e outras criaturas humanas de fome de carne e sangue.





No entanto, muito antes do século XIX, e mesmo antes da colonização da América ou da África, o canibalismo era um elemento -chave da luta cultural entre suposto barbárie pagã e cristianismo.

O cristianismo, no entanto, não abandonou completamente a prática, mas a refinou, buscando contato com as relíquias, ou mesmo em sua ingestão, um meio de curar e comer.

Abel de Lorenzo RodríguezPesquisador Invite, Lamop (UMR 8589), Universidade Paris I-Pantéon Sorbonne e PostDoctory, Historia Opcional, Instituto de Investigación de Humanidades, Universidade de Santiago de Compostela. Universidade de Santiago de Compostela

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.