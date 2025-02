O Coinbase adquire o Spindl da plataforma para aumentar a visibilidade de projetos Web3 movidos a base

A Coinbase aprimorou seu foco em expandir os projetos Web3 se basearem em sua camada, 2 rede, base. A recente mudança, a Crypto Exchange anunciou a compra do SPINDL, uma plataforma de publicidade de Onchain, na qual está. Com essa aquisição, a Coinbase tende a ajudar os desenvolvedores da Web3 a melhorar seus projetos nas comunidades do Web3, enfatizando que desenvolvedores e projetos promissores merecem a oportunidade de fazer um ecossistema viral de Onchain.

Base lançada em agosto de 2023 e de acordo com o seu oficial situação“Milhares de desenvolvedores estão usando essa blockchain da camada-2 em mais de 190 países.

Jesse Pollak, blockchain de base do criador de Ethreum, confirmou em 10, observando que os construtores da Web3 constantemente procuraram ajudar a expandi-los para fora do alcance. A declaração e a Coinbase estão dando um passo adiante para oferecer oportunidades de marketing.

“Há um volante natural aqui: apoiamos os desenvolvedores que criam aplicativos Onchain, os aplicativos atraem usuários Onchain e mais usuários apontam o OnChain, e mais usuários, mais desenvolvedores para construir o OnChain. Somos mais propensos a serem cada vez mais pessoas. Virilidade esticadora é que gira e volante mais rápido “, observou Pollak.

O que é spindl traz para a mesa

Fundada em 2022, Spindl é Ainculeius de Antonio Garcia-Martinez. Em seu post, Pollak ilustrou, o Garcia-Martinez estava no membro da manhã da equipe de anúncios do Facebook, “A primeira versão da Primeira Palavra da Palavra-chave da primeira versão segmentação de palavras-chave, segmentação de auditores e programação do Facebook para trocar FBX”.

No tempo de seu lançamento, Spindl era na mesma direção Marketing como “First Spring Onchain Advertising Network. Plataformas lacunas de lacuna visadas entre anunciantes e provedores de serviços da Web3, permitindo que os desenvolvedores rastreem fontes de compra de usuários e entendam como os clientes com os projetos da Web3.

Explicando seu trabalho em splindl situação Declara os desenvolvedores “para entender o comportamento do usuário de clique em qualquer lugar da ação na web no colarinho, se o seu funil começa com tweet ou desacordo após as fronteiras na compra ou informação da NFF”.

Agora que foi adquirido por uma Coinbase, Splindl diz que não aproveita seu protocolo ‘Flywheel’ para desenvolvedores anunciam seus projetos da Web3 e pagamento por mais valor de direção no ecossistema de base OnCain.

“Spindl e opera como uma equipe de produtos dentro da base, mas continua apoiando construtores e salários em muitas bandas e editores diferentes”, um Postagem oficial A plataforma disse. “Do clique do usuário até a carteira Connect to Onchain Action e a segmentação do público e direcionados novamente, o Spindl trabalha com o volante de marketing completo do início ao fim”.

Um com Pollak, o desenvolvimento de negócios da Coinbase, Shan Aggarwal, e recebeu Spindl como parte do ecossistema da troca.

O que Pollak prevê para a base

Na semana de blockchain da Índia, em dezembro de 2024, o Gadgets 360 conversou com Jesse Pollak para a visão para o futuro da blockchain de base.

As duas prioridades principais destacadas: simplificando o ecossistema de bolsas criptográficas com soluções de terapia base e expandindo antes que as estabOnções oferecessem mais moedas em chain.

