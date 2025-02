O Coinbase Plans India reentrada com serviços vinculados pela UPI, inicia discussões com parceiros em potencial, fonte

A Cryptocurrency Exchange Coinbase, com sede nos EUA, está se preparando para entrar novamente no mercado indiano por cerca de dois anos após sua saída. Na empresa começou a introduzir a UPI, os serviços vinculados no país, uma fonte de energia conhecida com o material, que deseja ser anônimo, relatou criptografia com sede em gadgets na Índia na Índia na Índia na Índia, na Índia, na Índia, em 2022. No entanto, a Corporação Nacional de Pagamentos da Índia (NPCI) do Serviço “Hidden” da suspensão como horas após o lançamento.

A Coinbase iniciou recentemente discussões com empresas de criptografia indianas para explorar possíveis parcerias. Os funcionários da multidão estão programados para visitar a Índia após março, como antes disso, a fonte dos gadgets 360.

Para retomar as operações na Índia, a Coinbase deve primeiro se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do seu país. Em março, o representante da empresa do passaporte se reúne com funcionários da FIU para obter uma compreensão detalhada do processo de registro. Parece mais do poder mensal que se estende até o ano.

No mercado de intercâmbio centralizado da Índia, a Coinbase tende a competir com as plataformas de correspondência como Coinswitch e Coindcx. Para realizar as transações de criptografia habilitadas para UPI, a empresa está priorizando parcerias com empresas locais para serviços-chave, como a verificação do KYC, a etapa essencial é ignorada na tentativa anterior em 2022, acrescentou a fonte.

O Coinbase não responderá imediatamente à solicitação a um comentário sobre o assunto.

História da Coinbase na Índia

Em abril de 2022, em troca realizada em Bengaluru para lançar seus serviços na Índia. O CEO Brian Armstrong fazia parte dos resultados em que a luz na Índia é uma promessa do mercado para a empresa. Nesse caso, o Exchange disse que não são seus próprios usuários indianos comprar ativos criptográficos usando o sistema de transferência de dinheiro ponto a ponto de propriedade da Índia, conhecido por UPI.

Após o anúncio, a declaração da NPCI de que o Exchange não recebeu alguma permissão para integrar a UPI com uma cripta de compras e, portanto, direcionada ao recurso.

Por Coinbase é o primeiro trimestre do EF22, a Armstrong afirmou e o RBI tem colocado alguma “pressão informal” na empresa para desativar alguns serviços na região.

Em setembro de 2023, a bolsa anunciou pela última vez que havia seus serviços na Índia – pedindo a seus clientes que retirassem seu dinheiro.

Desde então, a Coinbase aumentou pelo mercado de criptografia indiano, onde as estruturas regulatórias para o setor permanecem em discussão.

Na semana de blockchain da Índia, realizada em dezembro de 2024, o Gadgets 360 conversou com Jesse Pollak, criador do Blockchain de planos relacionados à Índia da Coinbase. Pollak elogia os desenvolvedores da Web Indian Web3 como altamente qualificados e apaixonados pelo Conetendo para a economia global no colarinho. No entanto, diz -se que mais incerteza regulatória, a falta de instalações emprestadas e fé contra o maior desafio ao setor da Web3 do país.

Enquanto isso, permanece incerto se a Índia e permite que as trocas de criptografia integrem a UPI com seus escritórios. Dado que a UPI é uma ampla adoção, as autoridades parecem investimentos mais cautelosos, não imprudentes em ativos de criptografia de alto volátil e amplamente regulamentados que oferecem um anonimato de negócios.

Em 2023, as autoridades da Bharat Web3 Association Diege consideram a integração dos serviços de criptografia da UPI. Apoiando sua organização de proposta na mesma direção Illincto e Crypto Belly aderendo para evitar ações de lavagem de dinheiro (PMLA) e registrar -se na Unidade de Inteligência Financeira (FIU). Essa conformidade mede, a sswed acima, forneceu um caso forte para controlar as transações de criptografia com pouca permissão.

