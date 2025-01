Em meados de janeiro de 2025, o cometa C/2024 G3 (ATLAS) foi observado aproximando-se a 13 milhões de quilómetros do Sol, apresentando uma exibição impressionante pela ESA e pelo Observatório Solar e Heliosférico (SOHO) da NASA. A nave capturou imagens de cometas iluminando e estendendo dramaticamente suas caudas enquanto passavam pela intensa órbita do Sol. Este evento celestial proporcionou aos cientistas uma oportunidade oportuna para estudar a interação entre o vento solar e a cauda do cometa, revelando informações sobre a atividade solar.

Detalhes da Observação

Segundo relatos um Missão SOHOO cometa foi estudado de 11 a janeiro de 2025, utilizando o instrumento espectrométrico Large Angle and Corona (LASCO). A luz do Sol é bloqueada nas imagens, permitindo que as partes mais tênues da coroa solar sejam vistas. A cabeça do cometa tornou-se tão brilhante no seu periélio no dia 13 de janeiro que os sensores do LASCO ficaram brevemente sobrecarregados, o resultado de faixas horizontais conhecidas como “sangramento” na imagem.

Sobre significado científico

Karl Battams, investigador principal da LASCO no Laboratório de Pesquisa Naval dos EUA, Em Enéias, às vezes há uma camada de tristeza que a cauda do cometa mostrou respostas notáveis ​​às flutuações do vento solar. Esses movimentos são abertos para tentar captar a influência do Sol nos acontecimentos recentes. O LASCO, que contribuiu para a descoberta de mais de 5.000 cometas desde o seu lançamento, continua a desempenhar um papel vital nos estudos solares e heliosféricos.

Visibilidade e status atual

Reportagens da imprensa oficial solte A NASA diz que os cometas ATLAS foram vistos brevemente no Hemisfério Norte após o pôr do sol, durante sua maior aproximação. O cometa está agora recuando e é melhor observado no Hemisfério Sul. Os astrónomos sugeriram que o cometa pode ter-se afastado após o seu encontro com o Sol, levantando a possibilidade de um rápido escurecimento nos próximos dias.

A missão SOHO é um esforço colaborativo gerido pela NASA e pela ESA, com operações de missão lideradas pelo Goddard Space Flight Center da NASA.